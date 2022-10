« Je me vois contrainte de vous adresser un rappel à l’ordre parce que vous avez utilisé le mot ’xénophobe’ à la tribune à l’égard d’un parti politique, et ce alors que je venais de rappeler qu’il fallait avoir une attitude respectueuse les uns envers les autres »

Puis ce soir encore sur Twitter réitère encore sa demande d’excuses au Rassemblement National et non pas à Alexandre Loubet à titre personnel.

Bruno Le Maire à l’assemblée nationale demande des « excuses solennelles » à Alexandre Loubet en l’invectivant et en étant a priori assez menaçant dans l’attitude il demande ensuite des excuses qu’il attend toujours en réponse aux propos de Marine Le Pen

Le comportement de Bruno Le Maire à l’égard d’ Alexandre Loubet est inadmissible et va à l’encontre des valeurs de la République. »

Le comportement de @BrunoLeMaire à l’égard d’ @AlexandreLoubet est inadmissible et va à l’encontre des valeurs de la République.

« Plutôt que de répondre, Bruno Le Maire menace. Et bien, je suis désolée de rappeler au ministre de l’Economie que les députés RN ne se laisseront pas menacer par un ministre »

Sur Twitter comme vous pouvez le voir Alexandre Loubet écope ici d’un rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal, ce qui entraine de facto une baisse de 25% de son indemnité parlementaire en novembre prend cela bien différemment en invoquant la « liberté d’expression » et que « Cette sanction est une médaille » pour lui.

S’ensuit un échange houleux entre Bruno Le Maire qui demande des excuses, Marine Le Pen après une invective violente de Bruno Le Maire se lève et le pointe à son tour du doigt avant de demander à son groupe de quitter l’hémicycle de l’assemblée nationale.

🚨 Pour avoir dénoncé le laissez-faire d'E. Macron et de @Brunolemaire dans la vente d'une série de fleurons industriels à des intérêts étrangers, j'ai subi un rappel à l'ordre à l'Assemblée. Les Députés n'ont donc plus de liberté d'expression. Cette sanction est une médaille. 🇫🇷 pic.twitter.com/s5vXw7ydoT

Le 11 octobre 2022 Alexandre Loubet interpelle le Ministre de l’économie Bruno Le Maire sur l’état (piteux) de l’industrie en France et lui reproche alors d’être un « lâche ». Le ministre demande « des excuses solennelles ».

