Dans différentes professions, il existe des tenues qui sont de rigueur et d’autres dans lesquelles elles sont obligatoires. Il peut s’agir d’un uniforme, comme celui des policiers, des gendarmes ou encore des pompiers, d’une tenue qui est recommandée, comme le costume et la chemise chez les banquiers ou les représentants de commerce, ou bien d’une tenue qui a davantage trait à l’hygiène, qui est cruciale dans certains corps de métiers. Ainsi le port de la blouse blanche, verte, ou rose est obligatoire lorsque l’on travaille dans le domaine hospitalier, selon la fonction que l’on exerce. Or quand il fait chaud et que l’on doit déambuler toute la journée, pendant la saison estivale, d’une chambre de malade à une autre, on peut choisir de porter une blouse manche courte de travail.

Une blouse manche courte de travail pour travailler dans de meilleures conditions

Celles et ceux qui doivent être opérationnels en permanence à l’hôpital, parce qu’il s’agit de soigner des malades, de prendre leur tension, de leur donner des médicaments ou bien de leur faire passer des examens, ont tout intérêt à porter une tenue parfaitement hygiénique, mais ils ne doivent pas pour autant se priver d’un certain confort. C’est pourquoi la blouse manche courte de travail offre une alternative intéressante pour eux, parce qu’ils subissent moins la chaleur, et donc sont plus aptes à réaliser toutes leurs tâches sur la durée.

Plus de confort au travail avec une blouse manche courte

Ils subissent ainsi moins la fatigue sur leur lieu de travail, ce qui a pour conséquence que tout au long de la journée, ils peuvent donner le meilleur d’eux-mêmes, ce qui est attendu de la part du personnel soignant, dans les hôpitaux publics et dans les cliniques privées. La blouse manche courte de travail est autorisée dans les milieux de la santé, donc rien n’empêche les infirmiers et infirmières de revêtir une blouse manche courte de travail quand ils savent qu’ils vont avoir chaud toute la journée sur leur lieu de travail.

Opter pour la blouse manche courte de travail en milieu hospitalier

Or, ce qui est vrai pour la blouse manche courte de travail blanche l’est pour toutes les autres. En effet pourquoi s’imposer des manches longues quand il fait près de 30 degrés ? Les matières qui composent une blouse manche courte de travail sont les mêmes que celles qui composent les mêmes vêtements de travail qui ont des manches longues, c’est-à-dire qu’elles sont tout aussi susceptibles de respecter l’hygiène du lieu.

L’hygiène n’empêche pas de faire le choix du confort

Cela signifie que quel que soit le patient à qui l’on rend visite, ce qui compte c’est de ne pas apporter avec soi dans la chambre les microbes de l’extérieur. Pour le reste, on passe souvent au lavabo pour se laver les mains, ou bien on utilise du gel hydroalcoolique afin de ne rien avoir sur les mains qui pourraient rendre les patients plus malades qu’ils ne le sont déjà. Le port de la blouse manche courte de travail est simplement une affaire de confort des professionnels et de conditions de travail plus favorables.