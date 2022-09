« garder les choses simples » « Il faut que l’Ukraine et la Russie se mettent d’accord sur le principe très simple de ne pas attaquer ou bombarder la centrale … il faut l’engagement qu’aucune action militaire ne visera la centrale et ses environs »

« Nous discutons des différentes caractéristiques techniques »… « Et ce que j’observe, c’est que les deux parties coopèrent avec nous et posent des questions, beaucoup de questions »

Rafael Grossi, le directeur général de l’ AIEA annonce ce soir qu’après des discussions avec les parties Russes et Ukrainiennes qu’une voie de négociation semble possible autour du sujet brulant de la centrale de Zaporijia .

