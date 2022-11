Wordpress est un système de gestion de contenu (CMS) open source qui permet aux utilisateurs de créer et de gérer des sites web. Wordpress a été créé en 2003 par Matt Mullenweg et Mike Little. Aujourd’hui, Wordpress est utilisé par plus de 30% des sites web dans le monde entier.

Qu’est-ce que WordPress?

WordPress est un système de gestion de contenu (CMS) open source qui permet aux utilisateurs de créer et de gérer des sites Web. WordPress a été créé en 2003 par Matt Mullenweg et Mike Little. WordPress est l’un des CMS les plus populaires au monde, utilisé par plus de 30% des sites Web dans le monde entier. WordPress est gratuit et facile à utiliser, ce qui explique en partie son succès. WordPress est une plateforme flexible qui peut être utilisée pour créer tout type de site Web, du plus simple au plus complexe.

Une histoire de WordPress

La communauté derrière WordPress

Wordpress est une plateforme de blog en ligne créée en 2003 par Matt Mullenweg. Il s’agit d’un logiciel libre et open source distribué sous licence GPL. WordPress est utilisé par des millions de sites Web dans le monde, dont certains des plus grands et des plus populaires. La communauté derrière WordPress est composée de développeurs, de designers, de rédacteurs, de marketeurs et d’utilisateurs ordinaires du monde entier. Tous travaillent ensemble pour améliorer WordPress et le rendre encore meilleur.

La communauté derrière WordPress est composée de développeurs, de designers, de rédacteurs et d’utilisateurs. Tous travaillent ensemble pour améliorer WordPress et le rendre encore meilleur. Les utilisateurs peuvent aider en testant les nouvelles fonctionnalités et en signalant les bugs. Les développeurs travaillent à résoudre ces bugs et à ajouter de nouvelles fonctionnalités. Les designers créent de nouveaux thèmes et de nouveaux plugins. Et tout le monde partage ses idées sur la façon dont WordPress pourrait être amélioré.

Ce que vous pouvez faire avec WordPress

Hébergement et installation de WordPress

En savoir plus sur WordPress

