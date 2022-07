Le cumulus électrique connu aussi sous le nom de chauffe-eau électrique à accumulation, est un appareil très simple : l’eau est chauffée par un couple de résistances électriques qui s’étendent du côté du réservoir jusqu’au milieu de l’eau. Puis, à la demande, l’eau sort de l’autre côté du réservoir.

Malheureusement, cette simplicité ne s’étend pas vraiment à son installation. Bien que loin d’être difficile, l’installation d’un cumulus électrique implique des travaux de plomberie et d’électricité, ce qui peut suffire à décourager un certain nombre de personnes. Cela ne devrait pas être le cas. Les compétences requises pour un travail de ce type sont loin d’être aussi exigeantes que pour d’autres activités courantes des propriétaires de biens immobiliers, comme la rénovation de meubles ou le jardinage. Mais pas de panique, ou-plombier.be vous guide étape par étape, pour réussir l’installation du cumulus électrique.

Planifiez d’abord votre installation sur papier. C’est un excellent moyen de minimiser le nombre de raccords dont vous avez besoin et le nombre de voyages à la quincaillerie pour acheter les choses que vous avez oubliées.

Étape 1 : Choisissez l’endroit de votre cumulus électrique

Choisissez un endroit pratique pour le réservoir du chauffe-eau électrique et placez deux ou trois blocs de béton sur le sol. Ces blocs permettent d’éviter les dommages causés par de petites inondations et facilitent l’accès aux tuyaux sanitaires.

Étape 2 : Centrez le réservoir

Ensuite, faites glisser le réservoir sur les blocs en veillant à ce que le robinet de vidange soit à l’avant. Balancez légèrement le réservoir d’avant en arrière pour vous assurer que les blocs ne bougent pas. Si les blocs bougent, ou si le réservoir du cumulus électrique se balance sur les blocs, repositionnez tout jusqu’à ce que le réservoir soit stable.

Étape 3 : Les bases de la soudure

La soudure de tubes et de raccords en cuivre est l’une des techniques de construction les plus faciles à acquérir. Tout ce dont vous avez besoin (en plus des tubes et des raccords), c’est d’un chalumeau au propane, d’un coupe-tube, d’un flux de soudure en pâte, de plusieurs tampons de laine d’acier, d’une brosse métallique pour nettoyer les extrémités des raccords et de soudure sans plomb.

Tous ces articles sont couramment disponibles dans les quincailleries locales.

Les règles de l’installation du cumulus sont simples : Les surfaces d’accouplement doivent être soigneusement nettoyées et recouvertes de flux, les coupes des tubes doivent être absolument d’équerre et les raccords ne doivent pas être pliés ou déformés.

Il faut commencer par découper un morceau de tuyau de 6 à 8 pouces de long et de 3/4 de pouce de diamètre pour la conduite d’entrée d’eau froide du réservoir. Utilisez un coupe-tube, et non une scie, et maintenez la molette d’équerre par rapport au tuyau pendant que vous travaillez.

Vous pouvez utiliser de la laine d’acier pour nettoyer l’intérieur de tous vos raccords plomberie, mais il est beaucoup plus pratique d’utiliser une simple brosse métallique conçue à cet effet. Il suffit d’insérer la brosse dans l’extrémité du raccord et de tourner jusqu’à ce que la surface soit propre.

Ajoutez du flux à l’intérieur du raccord, puis faites glisser le raccord sur l’extrémité de la pièce de tuyauterie.

Si vous vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser au plombier le plus proche de votre domicile à Bruxelles. Il pourra vous conseiller, voire même prendre la relève et installer le cumulus électrique à votre place.