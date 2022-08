L’utilisation du code combiné est un moyen courant d’ouvrir une boîte sans clé. Le code de combinaison est une séquence de nombres qui doivent être entrés pour que la boîte se déverrouille. Si vous ne savez pas quel est le code de combinaison, cochez le mécanisme de verrouillage des boîtes de verrouillage ou contactez un serrurier pour obtenir de l’aide. Après avoir entré le code correct, tirez simplement vers le bas sur le corps de la case et relâchez-le. Si le code de combinaison de la boîte a expiré, vous pouvez essayer d’appuyer sur le bouton Effacer et réinitialiser le verrou. Article de serrurier aide-bâtiment.

Étapes pour ouvrir une boîte sans clé

Déverrouiller une boîte sans clé est facile une fois que vous savez comment l’ouvrir. Tout d’abord, retirez tous les fils connectés aux bornes. Ensuite, obtenez un voltmètre et définissez-le pour mesurer la résistance, qui est généralement représentée par un symbole R ou OHM. Ensuite, placez une extrémité de la sonde de voltmètres dans une borne C, NO ou NC. Si la résistance est élevée, alors la boîte de verrouillage ne fonctionne pas.

Mécanisme de verrouillage de verrouillage

Afin d’ouvrir une boîte de verrouillage, vous devez d’abord découvrir comment déverrouiller son mécanisme de verrouillage. La boîte de verrouillage doit avoir un certain nombre d’épingles. Ces épingles se trouvent sur la partie supérieure du trou de serrure. Une fois que vous les avez trouvés, vous pouvez travailler avec le choix pour libérer le verrou. Cependant, vous devez faire attention de ne pas utiliser trop de pression, car une force excessive peut briser la serrure. Par conséquent, vous devez pratiquer la prudence et pratiquer la patience pour ouvrir le verrouillage avec succès.

Dans certaines cases de verrouillage, un code de réinitialisation d'usine est présent, ce qui vous permettra d'ouvrir la boîte. Vous pouvez modifier le verrouillage de la combinaison en suivant les instructions dans la documentation des produits. Dans certains cas, vous pouvez également utiliser un pontage pour ouvrir une boîte de verrouillage sans clé. Ces contournements sont spécifiques à un verrou ou un produit particulier. Dans ce cas, vous devrez utiliser un mince outil avec un arbre plus long que la clé et le tourner jusqu'à l'ouverture. Alternativement, vous pouvez simplement percer un trou dans l'actionneur de verrouillage, qui ouvrira la serrure.

Des nombres qui s’allument sur le clavier

À l’aide d’une lampe de poche, localisez le module SJB, une grande boîte noire montée sous le tableau de bord. Localisez le long connecteur de câblage jaune au bas du connecteur et regardez l’étiquette de code-barres. Le code du clavier par défaut à cinq chiffres est sur cette étiquette. Appuyez sur le bouton approprié pour définir le code par défaut. Le module SJB sera désactivé après cinq secondes.

Ensuite, maintenez certaines clés pour programmer le clavier. Entrez la nouvelle épingle jusqu’à huit chiffres. Une fois la broche programmée, vous devez l’entrer dans les cinq secondes, ou la porte sera déverrouillée. Si vous appuyez sur Star ou cinq fois de suite, le clavier entrera en mode anti-balayage. Si vous appuyez sur le clavier sept fois, le voyant de l’indicateur clignote une fois et la porte devrait s’ouvrir.