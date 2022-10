Nous avons tous au fond de nous, une part de folie qui nous donne envie de vivre les aventures les plus palpitantes. Sortir de la routine est une activité que de nombreuses personnes aiment pratiquer pour se changer les idées, et pour créer de la nouveauté dans leur vie, marquée souvent par la répétitivité et la morosité.

Le trek par exemple est une passion que les adeptes de la nature adorent. Dans l’article d’aujourd’hui, nous allons connaître quelles sont les conditions pour le pratiquer sans danger, tout en expliquant les étapes pour se préparer et ne rien oublier.

Pourquoi partir pour un trek : ON VOUS DIT TOUT

La nature est un véritable trésor pour les personnes qui savent l’apprécier à sa juste valeur, des sites aux paysages époustouflants y sont inscrits pour le plus grand bonheur de ses amoureux. Chacun de ces sites possède une topographie et un écosystème propre à lui qui font sa spécificité.

Partir en trek c’est partir dans une balade d’un genre assez particulier, étant donné qu’il s’agit de choisir des endroits dont l’accessibilité ainsi que la circulation restent assez difficiles. Le trek se déroule en général sur plusieurs jours, les participants sont donc amenés à passer la nuit dans des tentes ou à la belle étoile.

Les avantages de cette pratique sont nombreux : En premier lieu, ce dernier permet de faire de l’exercice et de l’activité physique, ce qui maintient le corps en bonne santé. De plus, voir de nouveaux paysages sert à enrichir la mémoire de l’individu, et à lui créer de merveilleux souvenirs. Enfin, partir en évasion dans la nature aide à purifier les poumons de l’air pollué que nous respirons et à éliminer les toxines.

De quoi avez-vous besoin avant de partir pour un trek ?

Même si partir pour un trek vous donne hâte de vivre ce moment inédit avec votre famille ou vos amis, ne vous lancez tout de même pas dans cette aventure sans avoir préparé avec vous, le matériel de première nécessité. Vous aurez sans doute besoin de couchage pour passer vos nuits avec un minimum de confort, ce dernier doit être adapté en fonction de la saison durant laquelle vous allez organiser votre périple. Les quantités d’eau, de nourriture en conserve, et la boîte de premiers secours sont également très importantes à prévoir.

En plus de tout cela, vous devez penser aux sources d’énergie qui vous permettront de recharger les batteries de vos téléphones et autres dispositifs électroniques, ce point est un peu difficile à assurer surtout lorsque vous êtes en pleine nature et que vous n’avez aucune prise courante à votre disposition.

Toutefois, il y a bien une solution, il existe des plaques photovoltaïques qui permettent d’emmagasiner de l’énergie dans des batteries afin qu’elle soit utilisée ultérieurement. Les panneaux solaires d’Ecoflow comptent parmi les meilleures qu’il y a sur le marché. Plus d’information sur les plaques solaires Ecoflow ici.

Elles ont été spécialement conçues dans le but de servir les randonneurs et ceux qui n’ont pas accès immédiat aux prises électriques, elles sont d’une part légères à transporter, ce qui ne gêne pas le déroulement du trek, et d’autre part elles sont pliables, et donc vous pouvez facilement les mettre dans votre bagage et votre sac-à-dos.

Les panneaux Ecoflow se divisent en trois catégories, il y a tout d’abord celles qui produisent 110 Watts, elles servent pour les petites excursions, en deuxième position, celles qui produisent 160 Watts, elles sont un peu plus performantes que les premières, et enfin, des plaques produisant une énergie de 400 Watts, cette dernière catégorie est idéale lors des treks qui s’étalent sur de longs jours.

Est-ce que tout le monde peut partir pour un trek ?

Quand on parle des sensations inédites qui sont vécues lors d’un trek, tout le monde a envie de l’essayer au moins une fois dans vie. Il faut savoir que vue la difficulté de la chose, la participation de certaines personnes est déconseillée ou voir carrément interdite.

Exemple de la femme enceinte, qui ne peut pas prendre part à un trek, car elle risque de faire des complications de grossesse, idem pour ceux qui souffrent de maladies chroniques graves telles que les insuffisances cardiaques. Il faut avoir un bon état de santé, pour ne pas subir des malaises et des accidents en cours de route.

Comment se préparer pour un trek ?

Ça y est, vous vous êtes mis d’accord avec vos amis pour partir ce week-end en trek à la forêt, vous devez commencer par faire quelques préparatifs au préalable comme :

Définir le parcours à prendre : Ceci est d’une importance majeure, car il vous permettra de savoir exactement où vous allez vous rendre, et surtout quelles sont les difficultés physiques que vous allez rencontrer.

Vérifier la météo : Imaginer que vous avez tout préparé et qu’en plein trek, des intempéries se mettent à tomber sans jamais s’arrêter, vous n’aurez ni ou vous réfugier, ni quoi mettre car tout sera trompé. Assurez-vous bien que le climat sera favorable pour faire une telle excursion, afin d’en profiter au maximum.

Commencer à vous préparer physiquement : Si cela fait un bon bout de temps déjà que vous n’avez pas marché sur de longues distances, commencez à le faire au moins une semaine avant le début pour votre trek, car cela vous aidera à ne pas être essoufflé rapidement, et à ne pas brusquer votre corps avec un effort qui dépasse ses capacités.

Prenez un moyen de communication avec vous : Si jamais un malheur arrive, ou que vous vous perdez dans la nature, vous trouverez le moyen d’appeler les secours. Il y a des téléphones qui sont parfaitement adaptés aux randonnées, dont la batterie tient longtemps et le réseau est rapidement capté.

Conclusion :

Avec les éléments à prendre en considération que nous venons de cités, votre trek va se dérouler de la meilleure façon possible, sans oublier bien évidemment d’emmener les plaques solaires Ecoflow.