Vous n’êtes pas obligé de partir au soleil pour votre prochaine croisière, car l’Antarctique est aussi un terrain de jeu appréciable. Vous devez bien sûr vous attarder sur la température pour être certain de transporter les bons vêtements. En fonction du circuit, sachez que le mercure pourrait être très bas. En moyenne, il devrait tourner autour de -2 degrés, mais certaines zones sont particulièrement glaciales. C’est le cas en hiver puisque les températures peuvent atteindre -70 degrés lors d’un pic de froid.

Prenez des vêtements chauds pour une croisière ponant antarctique

Impossible de prévoir des vêtements légers, car l’Antarctique est une zone particulièrement froide. Prenez des vêtements qui s’adapteront à vos loisirs, à vos visites et à votre séjour sur le bateau. Généralement, la compagnie Ponant vous proposera toutes les informations incontournables pour vous aider à faire votre valise dans les meilleures conditions.

Sur les zones côtières, les températures peuvent atteindre 15 degrés, une petite laine sera alors la bienvenue si vous êtes sur le pont par exemple.

Par contre, le mercure peut descendre assez bas en début d’année, il atteint alors -15, voire -45 degrés.

Le mois le plus chaud en Antarctique est février, privilégiez alors les circuits à proximité des zones côtières afin d’avoir une température assez agréable.

Au début des années 80, un pic de froid assez impressionnant avait été identifié. À l’époque, le record était de -89.2 degrés. Certes, il n’a jamais été atteint et avec le réchauffement climatique, nous devrions nous en éloigner de plus en plus. De ce fait, si vous ne dépassez par les villes les plus chaudes, vous aurez une température de 15 degrés au maximum lors d’une croisière en Antarctique avec Ponant.

Faites un tour du monde en croisière !

Contrairement aux idées reçues, vous n’êtes pas obligé de vous focaliser sur une seule zone, car le tour du monde est aussi possible. Vous devrez par contre prévoir plusieurs semaines pour réaliser de nombreuses escales. En fonction des compagnies, vous pourriez par exemple partir pendant plus de 70 jours. Certes, les coûts seront aussi différents, car un tour du monde en croisière peut être facturé près de 10 000 euros.

Plusieurs critères seront à prendre en compte comme le nombre d’escales, la durée du séjour ainsi que les villes visitées, la capacité du bateau, le prestige de celui-ci… Plus vous aurez un séjour prestigieux, plus le prix de votre croisière sera exorbitant, mais vous partirez pendant plus de trois ou quatre mois. Certains circuits passent en Antarctique, ce sera donc l’occasion de voir cette région du globe assez spectaculaire.

Même si les températures sont très basses tout au long de l’année dans la plupart des cas, vous pourrez contempler des paysages à couper le souffle. Vous aurez peut-être la chance de découvrir des animaux dans leur milieu naturel. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de Ponant pour savoir si une croisière en Antarctique est prévue.

Prenez le temps de bien confronter toutes les offres afin de sélectionner la meilleure.