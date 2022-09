Les députés municipaux du district municipal de Lomonossov à Moscou ont fait appel au président russe Vladimir Poutine en lui demandant de démissionner.

En effet ceux-ci estime dans une réunion rendue publique que le second mandat de Poutine est un fiasco est que « tout s’est mal passé ». La publication officielle de cette décision protocolaire est en ligne sur le site officiel du district.

Dans cette demande et dans leur décision officielle les députés de ce district municipal de moscou soulignent carrément que la rhétorique agressive et violente de Poutine et de son administration est dangereuse que c’est cette attitude qui à plongée le pays dans une nouvelle guerre froide.

Ils rappellent par ailleurs dans ce document : Décision protocolaire n ° 1: «Sur l’appel du Conseil des députés du district municipal de Lomonosovsky à V.V. Poutine sur la démission du président de la Fédération de Russie »

« Annexe à la décision du protocole №1 du Conseil des Députés du District Municipal Lomonosovsky 08 septembre 2022

……

Cher M. Poutine !

Les élections approchent, et dans quelques jours notre Conseil des Députés sera remplacé. Nous avons occupé nos postes pendant cinq ans et il est maintenant temps de les confier à des personnes fraîches, avec des idées et des forces nouvelles.

Des études montrent que dans les pays où la rotation du pouvoir est régulière, les gens vivent en moyenne mieux et plus longtemps que dans les pays où le dirigeant ne quitte son poste que de la tête. Vous avez mené de bonnes réformes au cours de votre premier mandat et d’une partie de votre second mandat, mais après cela, les choses ont mal tourné : le PIB n’a pas doublé, le salaire minimum n’a pas atteint les niveaux prévus, les personnes intelligentes et travailleuses quittent la Russie en masse et la stabilité promise n’est nulle part.

La rhétorique utilisée par vous et vos subordonnés est depuis longtemps imprégnée d’intolérance et d’agressivité, ce qui a fini par replonger notre pays dans l’ère de la guerre froide. La Russie est à nouveau crainte et haïe, et nous menaçons à nouveau le monde avec des armes nucléaires.

Compte tenu de ce qui précède, je vous en prie : libérez-vous de votre poste car vos vues, votre modèle de gouvernance sont désespérément dépassés et entravent le développement de la Russie et de son potentiel humain.