Et Jens Stoltenberg avait déjà expliqué après la signature de l’annexion des régions de Donetsk, Lougansk, Zaporijjia et Kherson que « Une guerre nucléaire aurait de graves conséquences pour la Russie»

La solution pour l’ex-général 4 étoiles ? La négociation : Il faudra bien qu’il y ait un début de négociations, comme l’a dit le président ukrainien Zelensky» sauf qu’entre temps Zelensky a signé un décret impliquant quoi qu’il arrive zéro négociation avec Poutine et que le Kremlin indique lui attendre le départ de Zelensky pour négocier.

Et Petraeus de rappeler «aucune annexion, aucune menace nucléaire, même voilée, ne peut le sortir d’une telle situation» même avec sa mobilisation ratée et partielle, rien ne peut le sortir de cette situation catastrophique.

Alors rassurez-vous, ou pas, il ne va pas mettre fin à ses jours mais malgré tout selon David Petraeus Vladimir Poutine est rattrapé par son erreur stratégique de départ et le manque de fiabilité de l’information sur l’état réel de son armée et donc c’est le choc avec «La réalité du champ de bataille à laquelle il est confronté est irréversible».

Sauf que d’une part contre un tel acte «réponse des États-Unis et de l’Otan» serait quasi nécessaire et «Cela ne peut rester sans réponse».

Pourtant a priori Kiev ne fait pas partie de l’alliance et cela ne serait pas de nature à faire entrer l’Otan en guerre contre l’agresseur Russe.

En effet la menace en permanence brandie par les médias Russes et certains dirigeants Russes n’a pas été aussi explicite dans la bouche du Président rappelant néanmoins qu’il ne bluffait pas si la Russie était acculée ou attaquée sur son territoire et ce dès le début du conflit.

Il s’agirait donc bien de détruire les forces présentes sur le sol Ukrainien, en Crimée et les navires de la mer Noire, augmentant donc le risque d’une escalade de la part de la Russie celle-ci étant avec une défense relativement réduite.

Que feraient les Etats-Unis et ses alliers de l’Otan si la Russie utilisait l’arme nucléaire en Ukraine ?

L’ex-général quatre étoiles David Petraeus a expliqué sur ABC qu’en cas d’utilisation de la bombe atomique (et donc d’une attaque nucléaire) en Ukraine l’Otan éliminerait la totalité des forces conventionnelles Russes sur le sol ukrainien, en Crimée ainsi que l’ensemble des Navires Russes présents en mer Noire.

