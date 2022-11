La nouvelle Ford Mustang de 2024 aura un look résolument moderne, tout en conservant les éléments qui ont fait le succès de la voiture. La calandre avant sera plus large et plus basse, et les phares seront plus fins. Les ailes arrière seront élargies et les feux arrière seront plus étroits. La voiture aura une silhouette plus athlétique, avec une ligne de toit plus fuyante. Un esprit de Mustang Shelby GT avec une touche encore plus moderne.

L’histoire de la marque Ford

La marque Ford a été fondée en 1903 par Henry Ford. La société a été l’une des premières à fabriquer des voitures en série et à les vendre au grand public. Ford a également été l’un des pionniers de la production de voitures sportives. La première voiture de la marque, la Ford Model T, a été lancée en 1908. Cette voiture était simple, fiable et abordable, ce qui lui a valu un immense succès auprès du grand public. En 1927, Ford a lancé la première voiture de sport de la marque, la Ford Model A.

Cette voiture était plus puissante et plus rapide que les autres modèles de l’époque, ce qui lui a valu un succès immédiat auprès des amateurs de sports automobiles. En 1932, Ford a présenté la première voiture de course de la marque, la Ford V8. Cette voiture a remporté de nombreuses courses et a aidé à populariser les sports automobiles aux États-Unis.

En 1964, Ford a présenté la Mustang, une voiture de sport compacte et puissante qui est rapidement devenue l’une des voitures les plus populaires aux États-Unis. La Mustang est restée en production jusqu’en 1973, date à laquelle elle a été remplacée par la Ford Pinto. En 1979, Ford a relancé la Mustang et elle est restée en production jusqu’à ce jour.

La Mustang est actuellement en production dans sa sixième génération et continue d’être l’une des voitures les plus populaires aux États-Unis.

La Ford Mustang

La Ford Mustang est une voiture de sport américaine fabriquée par Ford depuis 1964. La Mustang a été introduite en 1964 comme une voiture compacte et légère, mais elle a été rapidement adaptée à la production en masse et a été produite jusqu’en 1973.

En 1974, la Mustang a été redimensionnée et est devenue une voiture de milieu de gamme. La Mustang a été à nouveau redimensionnée en 1979 et est devenue une voiture de performance. Elle est alors faceliftée en 1984, puis une nouvelle génération a été introduite en 1994. La Mustang de cinquième génération a été introduite en 2004 et a été faceliftée en 2009. La sixième génération de Mustang a été introduite en 2014. En 2018, Ford a introduit une nouvelle version de la Mustang appelée la Mustang Bullitt.

La Mustang est considérée comme une icône américaine et a été élue voiture de l’année cinq fois par différents magazines automobiles. La Mustang a été produite dans trois sites de production différents: Dearborn, Michigan; Flat Rock, Michigan; et Cuautitlán Izcalli, Mexico.

La production de la Mustang a atteint son apogée en 1966, avec un total de 667.137 unités produites.

En 1973, la production de la Mustang a chuté à 133.629 unités, ce qui représente une baisse de 80%. La production de la Mustang a repris en 1974, mais elle n’a jamais retrouvé son niveau d’avant-guerre. En 2018, Ford a annoncé que la production de la Mustang allait être déplacée vers le Mexique, mais que le site de production américain allait continuer à produire des Mustangs pour le marché américain.

La Ford Mustang Shelby GT

La Ford Mustang Shelby GT est une voiture de course conçue pour les circuits de courses. Elle est équipée d’un moteur V8 de 5,2 litres et d’une transmission manuelle à six vitesses. La voiture est également dotée d’un différentiel arrière à glissement limité, d’un kit aérodynamique et d’un châssis renforcé.

Elle est capable de produire 350 chevaux 750 chevaux et 500 livres-pieds de couple. La voiture a un 0 à 60 miles par heure en 4 secondes et une vitesse de pointe de 220kM/H par heure.

L’un des plus modèles est certainement la Ford Mustang Shelby GT500 Eleanor que nous découvrons par exemple dans le film 60 secondes chrono.

La Ford Mustang 1967

La Mustang 1967 était la dernière année de production de la Mustang de première génération. La voiture a subi quelques changements cosmétiques, notamment une nouvelle grille avant et des feux arrière plus grands.

En 1967, la Mustang a été équipée d’un moteur V8 de 289 pouces cubes avec une option de moteur V8 de 390 pouces cubes. La voiture était disponible en plusieurs couleurs, dont le bleu ciel, le rouge vif, le vert émeraude et le jaune canari. La Mustang 1967 était une voiture puissante et sportive qui a continué à faire sensation longtemps après sa production.

La Ford Mustang 2024

La Ford Mustang 2024 est une voiture de sport compacte produite par le constructeur automobile américain Ford.

La version Shelby GT500 du modèle est équipée d’un moteur V8 atmosphérique Coyote de 5,0 litres 8ième génération.

Ford pourrait également proposer un nouveau moteur V8 de 6,8 litres dérivé de la F-150.

Cette Ford Mustang 2024 devrait être plus légère, pesant 1 495 kg contre 1 580 kg. La longueur du modèle a été réduite de 18 cm par rapport à la sixième génération, passant de 4781 cm à 4 614 cm. Pour la largeur du modèle elle est restée inchangée par rapport à la 6ième génération, mesurant 1 849 cm. La hauteur du modèle a été réduite de 2 cm par rapport à précédente, passant de 1 380 cm à 1 378 cm.

La Mustang de 7ième génération est équipée d’un système de freinage Brembo avec des disques de frein avant ventilés de 400 mm et des disques arrière ventilés de 330 mm. Le modèle est également équipé d’un nouveau système d’amortissement adaptatif MagneRide.

La Mustang sera produite dans l’usine Ford Flat Rock Assembly Plant aux États-Unis.

Motorisation Ford Mustang 2024

La gamme de motorisation de la Ford Mustang 2024 devrait être élargie pour offrir aux clients une plus grande flexibilité et une meilleure performance. Les nouveaux moteurs comprennent un V8 5.0L Ti-VCT de 460 ch, un V8 5.2L Ti-VCT de 526 ch et un V8 5.2L superchargeur de 700 ch. Les moteurs sont couplés à une transmission automatique 10 vitesses ou à une transmission manuelle 6 vitesses.

La Mustang est également disponible avec une transmission intégrale.

De base le moteur de la Mustang est couplé à une transmission automatique 10 vitesses. Ce moteur offre une excellente performance et une consommation de carburant raisonnable. Le moteur V8 atmosphérique Coyote de 5,0 litres 8ième génération est le moteur haut de gamme de la Mustang et il est couplé à une transmission manuelle 6 vitesses ou à une transmission automatique 10 vitesses.

Il offre des performances extrêmes et une consommation de carburant moins élevée.

Design Ford Mustang 2024

Le nouveau design de la Ford Mustang 2024 s’inspire de la première génération de Mustang, avec des lignes élancées et une silhouette sportive. La voiture est plus longue et plus large que les modèles précédents, ce qui lui donne un look plus imposant. Les phares avant sont plus ronds et les feux arrière sont plus fins, ce qui lui donne un look plus moderne. La voiture est équipée de jantes en aluminium de 20 pouces et de quatre pots d’échappement.

Les bouches d’aération seront également plus grandes, et les phares seront plus minces et plus élégants. La calandre des versions EcoBoost devrait rester inchangée, mais la partie inférieure du pare-chocs pourrait comporter des entrées d’air plus petites.

L’habitacle de la Mustang 2024

Un tableau de bord épuré qui élimine certaines commandes tactiles. Un écran tactile central plus grand sera placé au-dessus de la console comme en liaison avec le reste il s’intègre parfaitement au design intérieur, classe, sobre racé.

Un écran numérique distinct pour le conducteur. Il ne sera pas relié à l’écran tactile central comme chez BMW mais si cela semblait être le cas. Pour l’instant, les technologies du type du système Blue Cruise de Ford ne sont pas annoncées comme disponibles.

Le prix de la Ford Mustang 2024

Le prix de la Mustang de septième génération n’a pas encore été annoncé.

La dernière EcoBoost avec une transmission manuelle à six vitesses débutait à 28 865 $. Et la version GT à moteur V8 débutait à 39 440 $ équipée d’une boîte manuelle à six vitesses de série.

La Mustang 2024 sera vraisemblablement plus chère, mais du fait de la chute constante des ventes de Mustang depuis quelques années cela serait de mauvais augure pour Ford et les ventes de la Ford Mustang 2024 le prix devrait donc rester en deçà de 39 400 $.

La Ford Mustang est un modèle de voiture de sport produit par Ford depuis 1964. La Mustang de 2024 sera la 7ième génération de la Mustang.

La nouvelle Mustang aura un design plus agressif et moderne, tout en conservant les éléments iconiques de la Mustang. La Mustang de 2024 sera équipée d’un moteur V8 de 5,0 litres et d’une transmission automatique à 10 vitesses automatique et 6 vitesses en manuelle.

La Ford Mustang 2024 sera lancée en Amérique du Nord en été 2023.

FAQ

Quel est le design de la nouvelle Ford Mustang 2024 ?

Le design extérieur de la nouvelle Mustang a été entièrement repensé. Les lignes sont plus agressives et sportives que jamais, tout en gardant l’esprit de la Mustang originale. La grille avant est plus étroite et les phares sont plus ronds, tandis que les ailes arrière sont élargies pour donner à la voiture un look plus large et plus imposant.

Quelles sont les nouvelles fonctionnalités de la Mustang 2024 ?

La Mustang 2024 sera équipée d’un nouveau système de conduite semi-autonome. Le système sera capable de gérer les accélérations, les virages et les freinages, ce qui permettra aux conducteurs de se concentrer sur d’autres tâches pendant que la voiture est en mouvement.

Quelle est la puissance du moteur de la Mustang 2024 ?

La nouvelle Mustang sera équipée d’un moteur V8 de 5,0 litres qui développera environ 500 chevaux. Cette puissance permettra à la voiture d’accélérer de 0 à 100 km/h en moins de 4 secondes, ce qui en fera une des voitures les plus rapides du marché.

Où peut-on acheter la nouvelle Mustang 2024 ?

La nouvelle Mustang sera disponible dans les concessions Ford à partir de la fin du printemps 2023. Les prix ne sont pas encore connus, mais ils devraient être comparativement similaires aux modèles actuels.

Y aura-t-il une version électrique de la Mustang 2024 ?

Ford a annoncé qu’une version entièrement électrique de la nouvelle Mustang serait lancée en 2028. Cette version aura une autonomie d’environ 320 kilomètres et sera capable de recharger complètement en moins de 30 minutes.