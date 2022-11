Depuis le début de la guerre en Ukraine, la situation n’a cessé de s’aggraver sans que l’on puisse en voir la fin. Le 15 Novembre 2022, deux missiles apparemment tirés sur l’Ukraine ont touché la Pologne, déclenchant une crise sans précédent. On craint désormais que la guerre ne s’étende à d’autres pays d’Europe, et les autorités s’efforcent de désamorcer la situation. Le Conseil de sécurité de la Pologne vient de se réunir afin de demander très certainement « une application non pas de l’article 5″ mais de l’article 4 de l’OTAN.

La situation en Ukraine a commencé à se détériorer fin 2013, lorsque le président de l’époque, Viktor Ianoukovitch, a abandonné un accord avec l’Union européenne en faveur d’un rapprochement avec la Russie. Cela a entraîné de vastes manifestations, qui ont finalement été réprimées par l’armée russe. En février 2014, un nouveau gouvernement a été formé, et peu après, la Russie a annexé la Crimée. Les rebelles pro-russes ont alors commencé à se battre contre le gouvernement dans l’est de l’Ukraine.

Le conflit a fait des milliers de morts et déplacé des millions de personnes. Il n’y a pas de fin en vue, car les deux parties ne semblent pas vouloir ou pouvoir faire de compromis. Depuis la Russie à décidé sans raison apparente d’envahir violemment le territoire Ukrainien. Le monde craint depuis cet instant une contagion du conflit et une Guerre Mondiale et un conflit nucléaire apocalyptique.

La récente frappe de missiles sur la Pologne n’a fait qu’accroître la tension, et les responsables s’efforcent désormais d’empêcher la guerre de s’étendre davantage.

L’article 5 de l’OTAN est la clause de défense mutuelle du traité. Il stipule qu’une attaque contre un membre est une attaque contre tous les membres et que chaque membre prendra la défense de l’autre.

Article 5

Cet article n’a été invoqué qu’une seule fois, après les attentats terroristes du 11 septembre.

Les attentats terroristes du 11 septembre étaient une série de quatre attaques suicide coordonnées par le groupe terroriste islamique Al-Qaïda contre les États-Unis le matin du mardi 11 septembre 2001. Les attaques ont tué 2 996 personnes, en ont blessé plus de 6 000 autres et ont causé au moins 10 milliards de dollars de dommages aux infrastructures et aux biens. Les Etats-Unis avaient alors essayé d’entrainer tout le monde dans une Guerre en Irak a laquelle la France avait refusée de participer.

La Pologne a toujours eu des relations tumultueuses avec la Russie. Les deux pays ont mené de nombreuses guerres l’un contre l’autre, et leur relation a été marquée par la méfiance et l’hostilité. Toutefois, ces dernières années, les deux pays ont fait des efforts pour améliorer leurs relations et ont collaboré sur diverses questions telles que la crise des réfugiés syriens.

Bien qu’il existe encore quelques tensions entre la Pologne et la Russie, les deux pays reconstruisaient lentement leurs relations depuis la fin de la seconde guerre mondiale puis depuis la Guerre Froide avant que n’éclate la Guerre en Ukraine et que les relations deviennent explosives.

Volodymyr Zelensky, sans preuve tangible, accuse-lui la Russie et déclare qu’il s’agit « d’une escalade importante » du conflit.

Certains évoquent une utilisation de l’Article 5 de l’OTAN mais ce soir la Russie dément qu’ils puissent bien s’agir de ses missiles. Une réunion d’urgence du Conseil de la sécurité nationale est en cours Pologne se réunit afin de certainement décider d’utiliser l’Article 4 qui permet de porter à l’attention des autres membres de l’OTAN une question cruciale de sécurité.

