Et si la Chine était en train de changer de camp ? En effet après l’annonce de la fin des référendums d’annexion en Ukraine hier la Chine par la voix de son ambassadeur à l’ONU Zhang Jun déclare

«La Chine a pris note des dernières évolutions de la situation en Ukraine» et «notre position» est «claire et constante ; c’est-à-dire que la souveraineté et l’intégrité territoriale de tous les pays doivent être respectées»

Pour les pays occidentaux dont la France qui accuse souvent la Chine d’être trop conciliante avec la Russie cela signerait un revirement !

Remarks by Ambassador Zhang Jun at the UN Security Council Briefing on Ukraine https://t.co/qrQgeqFLd1 pic.twitter.com/zhLxCs9exn

Monsieur le Président ,

La Chine a pris note des derniers changements intervenus dans la situation en Ukraine et a écouté attentivement les points de vue exprimés par les parties à cet égard. Notre position et notre proposition sur la manière de considérer et de traiter la question ukrainienne sont cohérentes et claires, à savoir que la souveraineté et l’intégrité territoriale de tous les pays doivent être respectées, que les objectifs et les principes de la Charte des Nations Unies doivent être observés, que les préoccupations légitimes de tous les pays en matière de sécurité doivent être prises au sérieux et que tous les efforts conduisant à une résolution pacifique de la crise doivent être soutenus. La Chine a toujours été du côté de la paix et s’est engagée à promouvoir la paix et le dialogue, et elle continuera à jouer un rôle constructif.

M. le Président,

Lors du débat général de l’Assemblée générale qui vient de s’achever, de nombreux dirigeants ont exprimé leurs préoccupations quant à la prolongation et à l’extension de la crise en Ukraine et à ses retombées, et ont appelé au dialogue et à la négociation pour mettre fin aux hostilités et gérer les impacts négatifs causés par les retombées de la crise.

Les récents développements nous rappellent une fois de plus que la paix doit être recherchée et défendue par tous. La confrontation entre blocs, l’isolement politique, les sanctions et la pression ne mèneront qu’à une impasse. La tâche à accomplir est de pousser les parties à ouvrir la porte à un règlement politique dès que possible, à inclure les préoccupations légitimes respectives dans les négociations et à mettre toutes les options viables sur la table. La signature de l’initiative sur le grain de la mer Noire a déjà montré que, même dans les situations de conflit, la diplomatie peut produire des résultats et apporter de l’espoir.

Le maintien de l’ordre international fondé sur le droit international et l’adhésion aux normes fondamentales des relations internationales sur la base des buts et principes de la Charte des Nations unies ne doivent pas être de simples slogans politiques. Le Conseil de sécurité, qui est au cœur du mécanisme international de sécurité collective, devrait utiliser pleinement les outils de médiation prévus par la Charte et s’en tenir à la bonne direction, celle du cessez-le-feu et des pourparlers de paix. Il devrait, en particulier, prendre des mesures constructives et responsables pour réunir les conditions et ouvrir un espace pour une solution politique. La Chine travaillera avec tous les pays épris de paix pour continuer à faire des efforts incessants pour désamorcer la situation et résoudre la crise.

Je vous remercie, Monsieur le Président.