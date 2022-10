C’est donc un énième tournant dans cette guerre, en effet pour le moment la Biélorussie était seulement une base arrière dans « ‘l’opération spéciale » Russe et ne participait pas aux combats c’est donc bien une déclaration de guerre de la Biélorussie à l’Ukraine sans aucune justification établie mais bien en réponse à la petite explosion sur le Pont illégal en Crimée .

Il n’a pour le moment pas indiqué le lieu du déploiement et le rôle de cette force militaire qui sera déployé qui est une déclaration de guerre à l’Ukraine tout comme la fait la Russie en lançant son opération spéciale en Février.

« Du fait de l’aggravation de la situation aux frontières, nous avons convenu de déployer un groupement régional de la Fédération de Russie et de la République de Biélorussie »

Il en profite pour expliquer (comme pour se dédouaner d’un quelconque lien avec l’attaque en Crimée, dont personne ne peut être dupe) qu’il avait été prévu la semaine dernière d’un déploiement conjoint avec la Russie suite à sa rencontre avec le Président russe Vladimir Poutine alors même qu’il était rapporté l’exact inverse et qu’il aurait à ce moment-là indiqué ne pas souhaiter prendre part au conflit et n’être pas partie prenante mais seulement servir de base arrière afin de soigner les soldats Russes.

« Hier, à travers des canaux non-officiels, on nous a prévenus d’une frappe en préparation depuis le territoire ukrainien sur la Biélorussie » dénonce Alexandre Loukachenko.

L’inquiétude monte lundi 10 octobre sur un possible conflit étendu au-delà des frontières Ukrainiennes et de nouveaux belligérants dans ce conflit.

