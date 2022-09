Dans une allocution de 14 minutes, préenregistrée, Vladimir Poutine, dont les troupes sont en difficultés après l’offensive Ukrainienne, avec une armée qui s’enlise fait donc le choix de l’escalade pour selon lui « défendre l’intégrité de notre territoire ».

Et choisit donc afin de soutenir du 23 au 27 septembre les pseudos « référendums » d’annexion par la Russie, des régions de Donetsk et de Louhansk, de Kherson et de Zaporijjia de lancer « une mobilisation partielle » et d’appeler au combat 300 000 réservistes. Le triple des troupes envoyées initialement à la frontière Ukrainienne.

En pleine contre-offensive ukrainienne, au moment où Emmanuel Macron évoquait « un retour à l’âge des impérialismes et des colonies » à l’ONU.

Poutine lui demandait hier à l’industrie de l’armement Russe « d’accélérer les capacités de production » afin de pouvoir « au plus vite permettre de livrer les armements nécessaires » à l’armée le ton était donné avant le discours de ce matin au ton martial, guerrier et menaçant une nouvelle fois.

Début d’une allocution au ton martial

Ce matin c’est donc bien encore la Russie qui fait parler d’elle et plus précisément Vladimir Poutine.

En effet dans une allocution au ton martial et vindicatif rappelant son message de déclaration de guerre [d’opération spéciale] à l’Ukraine il vient ce 21 septembre près de sept mois après le début de déclarer:

« L’objectif de l’Occident est de détruire la Russie » Vladimir Poutine 21 septembre 2022

Oui rien que cela oubliant certainement qui est l’agresseur.

Une mobilisation partielle

Mais la contre-attaque menée depuis début septembre par l’Ukraine l’oblige à revoir ses plans déjà mis à mal et donc à sonner la mobilisation non pas encore générale mais partielle :

« Les militaires sont au combat sur toute la ligne de contact qui s’étale sur plus de 1000 km »

entame t’il afin de justifier une décision injustifiable.

Et d’indiquer que la Russie (alors que les référendums n’ont pas eu lieu et qu’ils ne font pas partie de la Russie et que cela ne serait être le cas)

« à hauteur de la menace pour la sécurité de notre population sur notre territoire »

Il n’aurait pas donc d’autres choix afin de préserver son territoire de sonner une

« mobilisation partielle »

des citoyens.

Ceci implique qu’il ne s’agirait pour le moment que « des citoyens inscrits sur les listes de réserves, » les réservistes donc, et « surtout ceux pouvant prétendre avoir une expérience militaire »…« les volontaires auront désormais le même statut que les militaires professionnels ».

Il précise comme si cela changeait quelque chose pour les pauvres gens qui vont mourir pour une guerre sans fondement que

« L’appel au recrutement sera suivi d’une formation obligatoire. J’ai signé le décret ».

Des référendums dont les résultats sont donc déjà connus

Défendre le territoire de la Russie implique que le Donbass serait donc Russe et que l’envie d’autodétermination des peuples de ces territoires aurait une assise réelle tout en rappelant ainsi que des référendums auraient donc déjà eu lieu demandant bien le rattachement à la Russie.

Le premier point reste à prouver et le second n’est absolument pas effectif, sauf à déjà connaître les résultats de faux référendums comme en Crimée.

Ces référendums donc le vote devrait avoir lieu du 23 au 27 septembre. Vous avez les référendums qualifiés par Emmanuel Macron de « parodie » sans « aucunes conséquences juridique ».

Inverser la situation

« A Zaporijjia, à Kherson, les citoyens ont vu la violence du régime »

explique-t-il donc tout d’abord en parlant du régime Ukrainien.

Ce régime de terreur selon lui aurait donné lieu au déplacement de

« Plus de 7,5 millions de citoyens ont quitté ces territoires pour se sauver, parce que des frappes sont lancées par les Ukrainiens contre les sites civils. »

Chiffre qui rappelle fortement le nombre de déplacés par la guerre et non les mouvements de population dans le Donbass, donc qui est responsable de ce mouvement si ce n’est Poutine.

Poutine le démocrate

Enfin dans une ode à l’autodétermination dans un élan de foi en la démocratie il déclare

« Nous n’avons pas le droit de laisser ces populations à la merci des barbares, elles doivent avoir le droit à l’autodétermination. Nous allons appuyer les démarches des habitants, ils pourront se prononcer sur leur sort »

En s’adressant aux

« citoyens (des Républiques populaires) de Donetsk et de Louhansk, de Kherson et de Zaporijjia et d’autres régions libérées du régime nazi »

Vladimir Poutine annonce alors soutenir les référendums d’annexion avec une formulation avec ou sans équivoque au choix indiquant bien que le jeu est fait

« la volonté et le désir de nos citoyens de décider eux-mêmes » « la Russie fera tout pour assurer les référendums dans le Donbass et dans les régions qui se tournent vers la Russie. Ces référendums seront effectués dans des conditions sécurisées. »

Encore plus d’armes et de violence

La ligne de front étant donc de 1000 kilomètres et correspond donc aux territoires occupés illégalement : Kherson, Zaporijjia, Donetsk et Louhansk.

Et Vladimir Poutine explique qu’il faut soutenir ceux qui défendent déjà l’intégrité du Donbass ce qui équivaut à donner plus d’armes et à faire régner la terreur et la mort :

« De vrais patriotes ont pris les armes pour défendre l’intégrité du Donbass, et les autorités locales sont appelées à déterminer rapidement le statut de ces volontaires, pour les intégrer à l’armée régulière et déterminer leurs avantages et privilèges. La milice du Donbass doit aussi être appuyée par l’envoi d’équipements »

Ce qui rejoint bien sa demande la veille à l’industrie militaire d’accélérer la fourniture d’armes et de se passer des technologies occidentales car les armes russes fonctionnent et on fait leurs preuves sur le terrain (en Ukraine donc)

Pas de bluff mais une menace claire

Pendant son allocution à la nation Russe, (allocution préenregistrée), Vladimir Poutine a une fois de plus rappelé au monde et en particulier à l’Occident qu’il possède des armes de destruction ultra-modernes comme nulle autre pays et donc nucléaire et que la Russie, martèle-t-il alors, utilisera donc « tous ses moyens » afin de défendre l’intégrité de son territoire [ qui n’est absolument pas attaquée ou menacée ] en rappelant à qui veut l’entendre

« Je ne bluffe pas » ! « si les intérêts de la Russie sont menacés, nous utiliserons toutes les armes en notre possession … Notre souveraineté sera défendue par tous les moyens nécessaires … et le chantage nucléaire peut se retourner. »

comprendre contre l’OTAN donc.

La Russie est en guerre contre l’Occident

Et pour clore tout cela le ministère Russe de la Défense annonce dans un entretien par la voix de son ministre de la Défense que la Russie ne combat « pas tant l’Ukraine que l’Occident ».

Rejoignant le discours du Chef de l’état Russe quelques instants plutôt :

Celui-ci indiquant donc que l’Occident voulait :

« imposer ses valeurs et détruire notre pays »

mais avait aussi« créé la russophobie » en Ukraine principalement et qu’ « Il nous est paru absolument évident que les attaques contre la Russie étaient imminentes » ce qui justifiait selon lui « l’opération militaire spéciale » sans pourtant une nouvelle fois de plus expliquer quelles attaques de la part de qui dans un message de propagande afin de générer un élan patriotique.

Poutine le pacifiste

Tout en finissant par une nouvelle fois mentir en indiquant que malgré les propositions de la Russie :