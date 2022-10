Vladimir Poutine vient-il d’ordonner l’envoi d’un convoi militaire de la très secrète division nucléaire à se rendre sur le front Ukrainien ? Ceci représenterait une escalade majeure dans le conflit.

En effet l’Otan avait annoncé cette semaine que tout utilisation du nucléaire en Ukraine impliquerait forcément au minimum des retombés radioactif chez un ou plusieurs membres de l’Otan et donc le déclenchement de l’article 5.

L’otan aurait donc prévenu l’ensemble des membres de l’alliance à se parer à toute éventualité !

L’OTAN aurait averti ses membres que le président Poutine allait montrer sa détermination à utiliser l’arme de destruction massive ultime en procédant certainement au minimum à un essai nucléaire à la frontière Ukrainienne.

En effet un train aperçu au centre de la Russie et qui est intimement lié à la 12ième direction principale du ministère Russe de la défense, celle là même qui serait responsable des bombes nucléaires : stockage, entretien, transport… serait en train de se déplacer en direction du front ukrainien.

La Russie perd actuellement du terrain sur le champ de bataille et personne ne s’oppose à Poutine au contraire il se soulève mais pour lui reprocher de ne pas gagner cette guerre ou encore de ne pas utiliser l’arme nucléaire.

Le Kremlin avait déjà fait savoir qu’il était prêt à une escalade dramatique du conflit.

Les derniers rapports sur ce train nucléaire de cette division assez secrète auraient donc reçu l’ordre de se rendre en Ukraine ce qui montrerait bien qu’au minimum Poutine signale qu’il est prêt à passer le stade des menaces et serait prêt à passer à l’action ce qui renforce les inquiétudes et les craintes de l’utilisation du nucléaire d’une riposte de l’OTAN et d’une apocalypse nucléaire.

Cela semble pourtant à contre-courant des propos du porte-parole du Kremlin qui indiquait, suite aux demandes de Kadyrov d’utiliser ne le nucléaire en Ukraine, de ne pas céder à l’émotivité. Ou encore aux propos de l’ambassadeur de Russie en France qui rappelle que la Russie n’utilisera l’arme atomique que pour se défendre si la Russie est attaquée ce qui n’est pas le cas, si la nation est en danger ce qui n’est actuellement pas le cas précise-t-il, sans fermer cette éventualité.

Pour finir il faut savoir que les informations du Guardian ne sont pas toujours d’une grande fiabilité pourtant un analyste polonais Konrad Muzyka spécialiste de la question semble confirmer ce que transporte ce train et le risque :

This "another train with military equipment" is actually carrying kit belonging to the 12th Main Directorate of the Russian MoD. The directorate is responsible for nuclear munitions, their storage, maintenance, transport, and issuance to units. 1/ https://t.co/41QlVUpEGO

— Konrad Muzyka – Rochan Consulting (@konrad_muzyka) October 2, 2022