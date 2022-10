Jean Lassalle fait le buzz le 10 octobre 2022 après des propos dans une vidéo youtube de la chaîne NTD Français dans laquelle il déclare « Tout est faire pour détruire notre civilisation » … « Le vaccin a failli me tuer ». « Mr Macron n’était pas vacciné »

Le sous-titre de la vidéo reprendre d’ailleurs dans un condensé les propos de Jean Lassalle :

“Maintenant tout est fait pour saboter et détruire tous les fondements de nos civilisations. Et puis ces vaccins, moi je n’ai pas eu le Covid, j’ai eu le vaccin Johnson qui a failli me tuer, qui m’a déformé le cœur, j’ai eu 4 opérations depuis le 3 janvier de cette année.”

Dans cette vidéo Jean Lassalle mêle tout un ensemble de propos et fait le buzz sur les réseaux sociaux surtout chez les anti-vaccins, les covidosceptiques et l’extrême droite complotiste.

Il mêle des propos de qualité et décrit une réalité sur le monde dans lequel nous vivons tout en ayant des propos de plus en plus proche tantôt complotiste et des propos péremptoires impossibles à vérifier en l’état sur les prétendus effets du vaccin et qui ne le concerne que lui et qu’il est donc impossible de généraliser.

Les propos de Jean Lassalle sur la destruction de notre civilisation

Dès le début de la vidéo les propos de Jean Lassalle sont mis en avant dans lesquels il déclare :

« Tout est fait pour saboter et détruire tous les fondements de nos civilisations et de la mienne en particulier » Jean Lassalle

Les propos de Jean Lassalle sur le vaccin qui aurait failli le tuer

« Moi j’ai pas eu le Covid, j’ai eu le vaccin Johnson qui a failli me tuer, qui m’a déformé le cœur, j’ai eu 4 opérations depuis le 3 janvier 2022 » « J’ai failli en mourir, ha oui j’ai pas eu le covid » Jean Lassalle

Les propos polémiques de Jean Lassalle sur la non vaccination d’Emmanuel Macron et du gouvernement

Ici Jean Lassalle, lorsque la journaliste lui demande pourquoi il prend le « risque » oui elle dit bien le risque de se faire vacciner, explique alors :

« J’étais député je ne vous pas donner le sentiment que je n’accomplissait pas mon travail »

« Et je ne savais pas non plus que Monsieur Macron n’était pas vacciné ! Et que la plupart des membres du gouvernement ne l’étaient pas ! Et je ne savais pas qu’un nombre important de mes collègues députés ne l’étaient pas non plus ! » Jean Lassalle

La chaîne NTD

Mais qui est derrière cette chaîne qui sévit sur Youtube et s’invite dans le paysage médiatique Français de façon de plus en plus ubiquitaire et donc inquiétante pour influencer le débat national sans que personne ne trouve rien à redire pour un média proche d’un mouvement sectaire.

comme l’indique son site NTD : « New Tang Dynasty Télévision [serait] est la plus grande chaîne internationale chinoise indépendante, basée à New York, qui diffuse ses programmes à plus de 100 millions de personnes dans le monde. »

Avec des buts bien spécifiques de propagande, pardon non, le site le précise « défendre la liberté d’expression et de la liberté de la pensée » ( assez drôle pour une chaîne chinoise qui vient donc donner des leçons )

Mais ne s’arrête pas là en souhaitant faire « revivre la culture chinoise ancestrale et retrouver l’harmonie entre le ciel la terre et l’homme » rien que cela, un nouveau rôle étonnant pour un média.

Et pour finir « Réaliser un pont entre l’Orient et l’Occident. » Bizarre pour un responsable et une société depuis des années en Occident et partie à New York et en opposition avec Pékin un modèle qu’il est définissable comme archéo-futuriste et donc sectaire…