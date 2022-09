J’ai pas l’air, un hommage à la musique française, sera interprété par Jean-Paul Rouve au Théâtre Antoine à Paris du 22 septembre au 29 octobre.

Il faisait la promotion de son spectacle dans C à vous le mardi 13 septembre 2022.

Il décide alors de proposer en direct sa reprise parlée/chantée, la chanson d’Alain Souchon : c’est déjà ça , une prestation qui divise les internautes.

L’émission C à vous

Anne-Elisabeth Lemoine anime l’émission télévisée en direct C à vous, diffusée sur France 5 du lundi au vendredi de 19 h à 19 h 55 (après C dans l’air) et de 20 h à 20 h 55.

Depuis le 7 septembre 2009, elle est diffusée sur France 5, présentée par Alessandra Sublet (2009-2013) puis Anne-Sophie Lapix (2013-2017) c’est donc Anne-Elisabeth Lemoine qui anime l’émission encore en 2022.

C’est encore à l’instar de TPMP et à la différence de Quotidien, c’est à vous est encore l’une des rares émissions contemporaines qui joue la carte du direct (live) ce qui présente un risque mais aussi un possible buzz permanent.

Principe de l’émission C à vous

L’émission, se veut un rendez-vous sympathique, filmée comme dans un loft parisien.

Un chef, parfois l’un des invités du jour, réalise un plat que les invités dégustent ensuite. Lemoine et ses chroniqueurs, discutent et échangent à table sur l’actualité.

Jean-paul Rouve

Jean-Paul Rouve est un acteur et cinéaste français, né à Dunkerque le 26 janvier 1967. Dans les années 1990, il explose aux yeux du public avec la troupe des Robins des Bois. Il s’est fait un nom dans le cinéma français au cours des années 2000 en jouant des seconds rôles récurrents dans des genres variés avant de connaître la consécration avec Nos jours heureux et d’entamer une carrière de qualité.

Naissance : 26 janvier 1967 (55 ans) à Dunkerque

Filmographie rapide :

Films : Sans armes, ni haine, ni violence, Nos jours heureux, Podium, Les Tuche (série de films), RRRrrrr !

Séries : La cape et l’épée ; Julie Lescaut.

Voici la prestation de Jean-Paul Rouve

Alors vous en pensez quoi ? Nous à la rédaction nous aimons. La voix est posée, le texte de souchon et formidablement miss en avant et la mélodie est belle ou est le problème ?

A découvrir sur le Replay de France 5 en intégralité !