Dimanche soir, le président des États-Unis Joe Biden interrogé sur CBS a tenu à réaffirmer ses propos sur les tensions autour de Taïwan. En effet à la question du présentateur qui lui a demandé si « les Américains défendraient Taïwan en cas d’invasion chinoise », Joe Biden répond alors : « Oui, si une attaque sans précédent devait se produire »

Une porte-parole de la Maison Blanche a déclaré (afin de désamorcer ?) dimanche soir à que la politique américaine à l’égard de Taïwan n’avait pas changé.

Alors les troupes américaines défendraient Taïwan en cas d’invasion chinoise ou pas ?

Ira, ira pas ?

Ce n’est pas si simple le président précise bien si une invasion (attaque) d’envergure, entendre que Taïwan ne pourrait pas repousser ou si Taïwan appelle à l’aide donc a priori.

Il précise d’ailleurs dans l’interview qu’il n’était pas par ses propos en train d' »encourager » Taïwan à déclarer son indépendance et d’affirmer « c’est sa décision ».

Pékin a forcément réagi et assez vivement ce lundi en expliquant que les propos du Président américain étaient « une grave violation de l’engagement vital des États-Unis à ne pas soutenir l’indépendance de Taïwan » et le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères de préciser « cela envoie un mauvais et dangereux signal aux forces séparatistes qui luttent pour l’indépendance de Taïwan. »

Alors geste supplémentaire de soutien, provocation, bourde ? Quoi qu’il en soit après quelques jours de moindres tensions sur la question de Taïwan redouble de fermeté et ajoute de l’huile sur le feu pour la Chine.

Une seule Chine et l’impossible réunification

Depuis 1949 Taïwan n’est pas encore réunie avec le reste de la Chine et l’espèce de serpent à deux têtes du statuquo qui n’a pas fait long feu à Hong-Kong ne tiendra pas encore des décennies avec de telles tensions.

La question n’est pas de savoir si la Chine veut ou va récupérer Taïwan mais plutôt quand et comment et le risque de guerre et d’escalade que cela implique.

Cette Île est une zone de tensions anciennes dans la région et cela n’arrange rien à la guerre, pour le moment, que se livrent les Eats-unis sur fond de tension autour de l’Ukraine, de l’Economie, des semi-conducteurs (avec Taïwan).

La réunification n’est pas voulue par Taipei alors que c’est un souhait (une revendication même) de Pékin qui cache ses difficultés à faire céder Taïwan depuis plus de 70 ans.

Des tensions extrêmes à prévoir avec la Chine

Ce n’est pas une première Joe Biden avait déjà évoqué cela courant mai avant une nouvelle fois de botter en touche et de rappeler qu’il n’y avait aucune autre volonté que respecter la signature de l’accord avec la Chine mais que Joe Biden se refusait simplement à voir un scénario à l’Ukrainienne et donc violent pour une réunification malgré que les Etats-Unis comme d’autres pays ne reconnaissent qu’une seule Chine.

Washington, suit donc depuis longtemps une « politique d’une seule Chine » et ne reconnaît d’ailleurs que Pékin comme le gouvernement légitime.

Et Joe Biden avait réaffirmé « Nous sommes en accord avec ce que nous avons signé il y a longtemps. »

Un tournant avec la visite de Pelosi

Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants, s’était rendue à Taïwan début août provoquant l’ire de pékin ce qui engendra les plus grandes manœuvres militaires Chinoises autour de l’Île.

Depuis les relations étaient tendues entre Pékin et Washington. Mais la semaine dernière avec la validation par le congrès américain d’un projet de loi d’assistance militaire de 1,1 milliard d’euros afin d’aider Taïwan avait ravivé les tensions ce que l’interview du 18 septembre ne risque pas de calmer.