Pour une fois la Chine réagit rapidement, et clairement à l’annonce de Vladimir Poutine et semble donc disposer dire publiquement à la Russie qu’il faut redescendre d’un cran ?

Ce midi quelques heures après l’annonce de la mobilisation partielle la Chine appelle par la voix du porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin à un « cessez-le-feu à travers le dialogue » Il a nécessité de respecter :

« la souveraineté et l’intégrité territoriale de tous les pays »

« Les objectifs et principes de la Charte des Nations unies doivent être suivis, les préoccupations sécuritaires légitimes de tous les pays doivent être prises en compte, et tous les efforts propices à une résolution pacifique des crises doivent être soutenus »

« Nous appelons les parties concernées à mettre en place un cessez-le-feu à travers le dialogue et la consultation, et à trouver une solution qui règle les préoccupations sécuritaires légitimes de toutes les parties dès que possible »

« La Chine appelle toutes les parties concernées à aplanir leurs différences convenablement par le dialogue et la consultation, et est prête à travailler avec la communauté internationale pour continuer à jouer un rôle constructif dans la désescalade de la situation. »