Mikhaïl Gorbatchev, l’ancien président de l’URSS, est mort à l’âge de 91 ans.

Gorbatchev était président de l’URSS de 1985 à 1991, mettant fin à la Guerre Froide et ouvrant la voie à la fin de l’Union soviétique. Il était connu pour son rôle dans la détente entre l’Occident et l’URSS, ainsi que pour ses efforts de réforme du communisme. En 1990, il a reçu le prix Nobel de la paix pour ses efforts de désarmement et la fin de la guerre froide.

Gorbatchev était le dernier président de l’URSS et a été suivi par Boris Elstine, le premier président de la Russie.

« L’hôpital clinique central (TSKB), cité par des agences de presse russes déclare le 31 août 2022 : « Aujourd’hui dans la soirée (du mardi 30 donc), après une longue maladie grave, Mikhaïl Sergueïevitch Gorbatchev est décédé »

Biographie de L’ancien président de l’URSS, Mikhaïl Gorbatchev

Mikhaïl Gorbatchev était le dernier dirigeant de l’URSS et il a joué un rôle crucial dans la fin de la guerre froide. Gorbatchev est né en 1931 dans une famille paysanne de la région de Stavropol, en Russie.

Début de vie

Gorbatchev est le fils de paysans russes du territoire de Stavropol (kray), dans le sud-ouest de la Russie. Il rejoint le Komsomol (Ligue des jeunes communistes) en 1946.

Mais les années suivantes il sera paysan comme ses parents et conduira une moissonneuse-batteuse dans une ferme d’État à Stavropol.

Il se révèlera rapidement un grand membre du Komsomol dès 1952. Il entre à la faculté de droit de l’université d’État de Moscou et devient membre du parti communiste. Il obtient son diplôme de droit en 1955.

Par la suite il occupera ensuite des postes au sein du Komsomol et des organisations régulières du parti à Stavropol pour enfin devenir premier secrétaire du comité régional du parti en 1970.

Face au vrai nazisme

Il est né à Privolnoye, un village du sud de la Russie, en 1931. C’était donc un fils de paysan mais qui a surtout été témoin des horreurs de la guerre et du fascisme.

L’ancien président de l’URSS avait expliqué dans une interview que » d’avoir vu l’occupation nazie de son hameau alors qu’il était enfant avait affectée sa vie. »

« Tout cela se passait sous nos yeux, les yeux des enfants »… »En conséquence, je suis un membre de la génération dite d’après-guerre. Le conflit nous a laissé une cicatrice lourde et traumatisante. C’est permanent, et c’est ce qui a déterminé beaucoup de choses dans ma vie. »

L’ascension

En 1955, lorsqu’il obtient son diplôme il rejoint le Parti Communiste soviétique et envisage une carrière juridique mais rapidement son destin il le sait sera en politique.

Il est alors sélectionné au Politburo (comité exécutif) du parti communiste en 1979. En 1985, il a été élu secrétaire général, la plus haute fonction du pays. Fonction qu’il va occuper jusqu’à la dissolution de l’Union soviétique en 1991.

Un enfant du communisme mais ouvert à la démocratie

Sa vie c’est le communisme et malgré son ouverture il expliquera il n’y a encore pas si longtemps que le communisme était la meilleure voie à suivre, sans ses dérives, pour lui le communisme « reste une merveilleuse grille de lecture. »

Il baigna dans le communisme dès son plus jeune âge et adhérera à 20 ans au parti. Il gravira rapidement les échelons pour en devenir secrétaire général le graal pour ce communiste pur souche.

Mais l’impact du fascisme et du nazisme sur sa jeunesse sera grande et lorsqu’il ouvrira les archives cachées de la grande terreur (1937-1939), cela lui ouvrira les yeux sur les atrocités de Staline, il s’en dira d’ailleurs « horrifié » mais « Gorby » a conservé sa foi en Lénine « notre Dieu commun » !

En 1985, Gorbatchev a été élu président de l’URSS par le Parlement et va donc jouer un rôle-clé dans la dissolution de l’Union soviétique et sa propre chute.

La fin de son mandat

A la fin de son Mandat il crée un mouvement pour une démocratie ouverte mais qui ne remportera pas le succès souhaité.

Cependant, ses efforts pour réformer le système soviétique ont été mis en échec par les conservatismes du Parti et de l’armée. En 1991, il a été contraint de démissionner de ses fonctions de président et de secrétaire général du Parti, et l’URSS a été dissoute peu de temps après. Gorbatchev a passé les dernières années de sa vie en tant qu’écrivain et conférencier, et il a été récompensé à plusieurs reprises pour ses efforts en faveur de la paix.

Avant 1985 et avant Gorbatchev

Après le début des années 1970 le système soviétique et confronté à une crise grave avec principalement la stagnation politique et économique.

Pourtant l’Union soviétique (l’ex-URSS) possède alors la deuxième plus grande économie au monde et possède une puissance militaire hors normes qui peut rivaliser avec les Etats-Unis.

C’est déjà le pays qui produit le plus de gaz naturel et de pétrole et qui a une capacité industrielle remarquable.

Mais le colosse se révèlera être au pied d’argile. L’économie soviétique se révèle pas du tout compétitive et en manque de haute technologie.

La planification du pays et un raté total et le contrôle économique déraille totalement !

Le système produit oui mais de façon inefficace en alliant ceci à un faible taux de croissance il est impossible d’enrichir la population et la crise s’aggrave.

Mikhaïl Gorbatchev avait bien cerné cela et dès 1984 il disait qu' »il n’était pas viable de vivre de cette façon » il savait qu’il fait accroitre l’efficacité, réduire l’oppression et la contrainte et s’ouvrir à l’Occident cela permettra son ascension et sa chute.

Les réformes de Gorbatchev et l’effondrement de l’URSS

Il est connu pour avoir mis en place des réformes politiques et économiques dans son pays, notamment la Perestroïka et la Glasnost. Ces réformes ont contribué à l’effondrement de l’URSS en 1991.

Gorbatchev a mis en place la Perestroïka. Cette réforme visait à moderniser l’économie soviétique, qui était en mauvaise santé. Gorbatchev a également introduit la Glasnost, une politique de transparence qui a permis de dénoncer les abus du régime. Ces réformes ont eu un impact positif sur l’URSS, mais elles ont aussi contribué à son effondrement. En 1991, l’URSS s’est disloquée en plusieurs États indépendants.

L’ancien Président a lancé à l’époque un mouvement de restructuration connu sous le nom de perestroïka après avoir pris le contrôle du parti communiste en 1985. Il semble que Gorbatchev ait initialement partagé l’opinion selon laquelle la structure économique fondamentale de l’U.R.S.S. était saine et que seules de modestes modifications étaient nécessaires.

En conséquence, il a suivi une stratégie économique qui visait à stimuler à la fois l’investissement en capital et la croissance économique. Le but de l’investissement en capital était de faire progresser des changements économiques fondamentaux spécifiques tout en renforçant la base technologique de l’économie soviétique.

Comme Pierre le Grand mais pas la même vision que Poutine

Depuis que Pierre le Grand a lancé la première vague importante de modernisation et d’occidentalisation, c’était un objectif des dirigeants russes, et il se donna le même objectif, mettre l’Union soviétique au même niveau économique que l’Occident.

Cependant, Gorbatchev est arrivé à la conclusion que des réformes structurelles plus importantes étaient nécessaires après deux ans. Il a fait passer des réformes en 1987-1988 qui n’ont apporté qu’une contribution minimale au développement d’un système de marché semi-libre.

En raison des effets négatifs de ce type d’économie semi-mixte et des incohérences inhérentes aux réformes elles-mêmes, la nation a connu des turbulences économiques, et Gorbatchev en a beaucoup souffert politiquement et dans sa vie.

Les économistes radicaux qui travaillaient pour Gorbatchev, lui ont conseillé qu’une véritable économie de marché était nécessaire pour réussir dans la veine de l’Occident et redresser le pays. Cependant, Gorbatchev n’a jamais été capable de franchir le pas, car il restait un communiste pur souche avant tout.

Gorbatchev n’a jamais été capable de passer d’une économie dirigée à une économie mixte tout en prônant l’ouverture.

Gorbatchev et la perestroïka

La perestroïka a été lancée en 1985 par Gorbatchev, alors secrétaire général du Parti communiste de l’Union soviétique. La perestroïka visait à moderniser l’URSS en introduisant des réformes économiques et politiques. Les réformes économiques ont notamment permis aux entreprises privées de se développer et de se diversifier.

La perestroïka a également contribué à la fin de la Guerre froide. Gorbatchev a d’ailleurs été salué par de nombreux dirigeants occidentaux pour ce rôle dans la fin de la Guerre froide.

En 1989, il a été élu « homme de l’année » par le magazine Time. Gorbatchev a été récompensé du prix Nobel de la paix en 1990 « pour ses efforts en faveur de la fin de la Guerre froide, de la détente internationale et de la réduction des arsenaux nucléaires ».

Gorbatchev était un dirigeant visionnaire et un ardent défenseur de la paix. Ses réformes ont profondément transformé l’URSS. Gorbatchev restera dans les mémoires comme l’un des plus importants dirigeants de l’histoire du XXe siècle.

La perestroïka a eu un impact considérable sur l’URSS et sur le monde entier. Malgré tout en 1991, l’URSS a été dissoute et 15 nouveaux États indépendants ont été créés.

Mais aussi La Glasnost

Il a également inauguré une période d’ouverture culturelle exceptionnelle et de liberté d’expression connue sous le nom de « glasnost ». Le système soviétique est critiqué par la population pour la première fois, et certains dissidents bien connus sont libérés de prison. On est loin de l’époque du déni, des dissimulations et de la répression sévère de l’opposition.

Ces réformes politiques ont permis aux citoyens de l’URSS de participer davantage à la vie politique et même de critiquer ouvertement le gouvernement.

Ces mesures sont le signe d’un changement idéologique important. Tout aussi importante, la perte de l’influence du parti communiste en Union soviétique aura des répercussions internationales et ouvrira la voie à l’éclatement du bloc de l’Est – les nations socialistes dirigées par Moscou.

La doctrine Sinatra

La doctrine Sinatra supplante la Doctrine Brejnev. En effet ce surnom est une blague ironique de Gorbatchev qui fait allusion à la chanson de Sinatra, My Way. En effet les membres du Pacte de Varsovie sont libres alors de déterminer eux-mêmes la marche à suivre pour leurs affaires intérieures.

La doctrine Brejnev était bien plus violente et agressive. Elle prévoyait une intervention forte si le régime communiste d’un état possiblement en danger. En 1968 c’est ce qui se passa avec l’invasion de la Tchécoslovaquie par l’Union soviétique afin d’annuler les réformes libérales du pays.

En 1989 Gorbatchev exprime donc la doctrine Sinatra, ou sa théorisation de la sorte : Moscou ne « limiterait pas la souveraineté des États ».

Le château de carte commença alors à s’effondrer avec la chute du mur de Berlin, et la même année le renversement des gouvernements en : Pologne, Hongrie, Roumanie et Tchécoslovaquie, c’était de début de la fin de l’URSS.

Son rôle dans la gestion de la crise de l’accident de Tchernobyl

Le 26 avril 1986 le monde connaît une crise majeure avec l’explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl.

L’union soviétique de Gorbatchev mettra plus de 15 jours à donner une évaluation complète et (quasi) réelle de la situation à l’Occident et au monde, remettant gravement en cause la sincérité même du programme dit d’ouverture de l’ancien président.

Reagan et Gorbatchev sont d’ailleurs déjà en tension depuis le sommet de Genève de 1985 puis en octobre 1986, après Tchernobyl, la tension au sommet de Reykjavik est toujours palpable entre les deux hommes.

Mais après Tchernobyl et 2 ans de tourmente pour la perestroïka de Gorbatchev, il cède en 1987 à Reagan et les deux hommes signèrent même en 1989 un accord sur le nucléaire.

La fin de l’ère Gorbatchev et la pub gênante

Gorbatchev était très apprécié à l’Ouest et par une grande partie du monde (libre), mais ce n’était pas du tout ou beaucoup moins le cas dans son propre pays du fait de ses réformes ratées qui ont entrainé des pénuries et des graves problèmes aux soviétiques, entrainant des grèves sans précédent.

Une fin de carrière dans l’ombre après la chute de l’URSS avec une fondation et des conférences et toujours un profond respect de l’Occident mais sans la même considération en RUSSIE et dans l’Ex-URSS.

Pub gênante et regrets

La mort de Gorbatchev remet en exergue un grand raté de sa fin de carrière avec sa participation à une pub pour le géant américain Pizza Hut.

« Je ne le ferai pas en tant qu’ancien chef d’État », intraitable.

Il déclarera au magazine Snob « C’était un véritable supplice… De tomber si bas !

Les déclarations de Gorbatchev sur Poutine et L’Ukraine

Sur la guerre en Ukraine

Déclaration de la Fondation Gorbatchev, 26 février 2022 au nom de Mikhaïl Gorbatchev donc :

« En relation avec l’opération militaire de la Russie en Ukraine, commencée le 24 février, nous affirmons la nécessité d’une cessation rapide des hostilités et du début immédiat des négociations de paix. Il n’y a rien de plus précieux au monde que les vies humaines. »

Sur Poutine

« Il n’est pas si facile de renoncer à l’héritage que nous avons reçu du stalinisme et du néo-stalinisme, lorsque les gens étaient transformés en rouages et que ceux qui étaient au pouvoir prenaient toutes les décisions pour eux. »

En 2011, il avait lancé un message en forme d’un avertissement pour un avenir qui nous explose au visage aujourd’hui :

« Il est peut-être compréhensible qu’au cours de la phase initiale, il ait utilisé certaines méthodes autoritaires dans sa direction, mais utiliser des méthodes autoritaires comme politique pour l’avenir, je pense que c’est une erreur. »

« Où que vous alliez … vous voyez que là où vous avez des dirigeants qui gouvernent pendant 20 ans ou plus … la seule chose qui est importante dans de telles situations pour ces dirigeants et les personnes qui les entourent est de se maintenir au pouvoir » … « Je crois que c’est quelque chose qui se passe actuellement dans notre pays ».

Gorbatchev était cependant par la suite de plus en plus prudent s’agissant de Poutine surtout en public et pour cause.

Condoléances plus sobres que Vladimir Poutine tu meurs

Vladimir Poutine a exprimé « ses profondes condoléances » et « enverra dans la matinée un télégramme à la famille et aux proches ». Simple, basique, froid.

Mercredi, en fin de matinée, Vladimir Poutine fini par faire sa déclaration lapidaire et expéditive :

« Mikhaïl Gorbatchev était un homme politique et un homme d’Etat qui a eu une énorme influence sur le cours de l’histoire mondiale. Il a dirigé notre pays lors de changements complexes et spectaculaires, de défis de grande envergure. Il avait une profonde compréhension de la nécessité des réformes, et il a cherché à proposer ses propres solutions aux problèmes urgents. »

FAQ

Question : Qui était Mikhaïl Gorbatchev ?

Mikhaïl Gorbatchev était le dernier président de l’Union soviétique.

Question: Quand est-il mort ? Mikhaïl Gorbatchev est mort le 30 août 2021.

Question: Quel âge avait Mikhaïl Gorbatchev ?

Mikhaïl Gorbatchev avait 91 ans.

Question: Quels sont ses plus grands accomplissements ?

Mikhaïl Gorbatchev a mis fin à la guerre froide et a aidé à réformer l’Union soviétique.