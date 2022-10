Le point de Crimée est en flammes dans le détroit de Kertch après une explosion avec un véhicule piégé qui a entrainé l’effondrement d’une partie de la structure du pont symbole de l’annexion de cette péninsule Ukrainienne axe quasi vitale pour l’armée russe dans cette guerre en Ukraine.

Explosion avec une voiture ou un camion

Le symbole de l’annexion de la péninsule Ukrainienne de Crimée par Vladimir Poutine en 2014 est partiellement effondré et en flammes après une vive explosion.

Il semblerait qu’il s’agisse d’une explosion avec un véhicule piégé.

Le comité d’enquête russe indique lui un incendie après « l’explosion d’un camion » alors que le comité antiterroriste ruse évoque une voiture piégée. Défaut de traduction, d’interprétation, tout (les vidéos, l’état du pont, les accès, la méthode…) corrobore la thèse d’un véhicule piégée.

Il pourrait même s’agir d’une mine posée de longue date sur le véhicule et dont les poseurs attendaient enfin le passage en Crimée d’après certains renseignements de la partie Ukrainienne.

La voie ferrée également touchée et partiellement détruite

« Une citerne de carburant a pris feu en queue d’un train »,

Le train passe également par ce pont et comme le montrent les images une citerne et même plusieurs citernes ont pris feu également au moment de l’explosion endommageant, le train les voies et paralysant le ravitaillement de la péninsule et de l’armée russe.

Les voies routières et le transport de marchandises en train sont donc totalement bloqué et la panique gagne les habitants Russes de la péninsule qui font la queue pour quitter les lieux.

La plus grande crainte côté Russe depuis le début de la guerre vient de se produire.

Le trafic maritime également perturbé

Mais ce ne sont pas que les voies terrestres et ferroviaires qui sont impactés, le trafic maritime est également perturbé par l’explosion et le passage dans le détroit de Kretch est ralenti.

En effet il faut maintenant plus de 4h pour contourner la zone.

L’impact est donc total pour cette zone annexée en 2014 par Vladimir Poutine sans grande réaction de la communauté internationale.

Un symbole en feu un cadeau d’anniversaire pour Poutine

Il n’est pas anodin que l’explosion, ou alors grande coïncidence, que l’explosion est lieu juste après l’anniversaire des 70 ans de Vladimir Poutine qui pour lui est tout un symbole.

En effet après l’annexion il avait lancé un chantier que d’après lui les plus grands tsars rêvaient d’accomplir depuis toujours.

Il annonçait même à l’époque que ce pont était « un véritable miracle », et faisait la promotion de son inauguration avec une provocation à l’Occident qui n’avait guère réagi pourtant.

Il évoquait déjà la grandeur de la Russie et un juste retour des choses et le début d’une nouvelle ère pour la Crimée et la Russie.

Ce pont est un symbole pour Poutine et il avait un coût énorme autant symboliquement que financièrement avec un coût estimé de quasiment 3 milliards. L’impact est lourd et les travaux seront longs même si l’incendie est déjà éteint à la mi-journée et que le pont n’est que partiellement effondré et que sur une petite portion.

Une enquête ouverte et une réaction forte à venir

Une enquête ouverte par la Russie

L’explosion est survenue à 6 h 07 comme pour réveiller Poutine de son anniversaire qui aura été de courte durée. Une partie des voies ce sont donc effondrée sur ce pont reliant la Crimée à la Russie.

L’incendie à même provoqué un violent incendie sur au moins sept wagons-citernes qui transitaient au même moment sur la voie surplombant le trafic routier.

Le comité antiterroriste Russe minimise et indique que l’arche du pont n’est pas touchée et que le trafic ferroviaire prendra rapidement le relais routier, circulez il n’y a rien à voir.

Le comité nationale antiterroriste Russe annonce laconiquement ouvrir une enquête sans plus de détails !

La forte réaction de Moscou est donc attendue avec crainte mais pour l’heure Moscou confirme juste le communique du comité antiterroriste et indique qu’est ouverte « une enquête criminelle » concernant l’explosion sur le pont de Crimée !

Représailles et Nouveaux bombardements à Kharkiv

Pendant ce temps simple hasard lié à la contre-offensive Ukrainienne ou début de représailles les bombes pleuvent de nouveaux sur la ville martyr de Kharkiv !

Le pont de Crimée qui se trouve dans le détroit de Kertch et qui est stratégique était un point faible de la stratégie russe et une crainte pour Moscou qui affirmait malgré tout qu’il ne risquait rien tout en menaçant Kiev de vivre représailles si l’Ukraine osait attaquer le pont.

Mais après la contre offensive, l’assassinat de Daria Dougina (sur le sol Russe), les bombardements à la frontière avec l’Ukraine (sur le sol Russe), l’Ukraine passe à la vitesse supérieure en attaquant un symbole de la guerre déclarée à l’Ukraine par Poutine en 2014 malgré les menaces de représailles.

Les premières réactions

Vladimir Konstantinov, le chef de l’Assemblée de Crimée [installé par la Russie après l’annexion],dénonce ce samedi une action des « vandales ukrainiens’

Un conseiller du président Volodymyr Zelensky déclare lui

La Crimée, le pont. C’est le début, Tout ce qui est illégal doit être détruit, tout ce qui a été volé doit être retourné à l’Ukraine, et l’occupation russe doit être boutée. Mikhaïlo Podoliak

« La réaction du régime de Kiev sur l’endommagement d’une infrastructure civile démontre sa nature terroriste » Maria Zakharova porte-parole de la diplomatie russe

Sur la chaine GénéralSvr il est indiqué que Vladimir Poutine tiendrait plusieurs réunions d’urgence

« Alors que le président russe Vladimir Poutine tient des réunions d’urgence et décide comment répondre à « l’incident sur le pont de Crimée », les hauts responsables de Crimée ont été invités à emmener les familles et les biens meubles dans « n’importe quelle zone sûre en Russie ». Les régions de Briansk, Koursk, Belgorod, Voronej et Rostov ne sont pas considérées comme sûres. Le Kremlin estime que la situation en Crimée pourrait « se détériorer ». Pour notre part, nous avons déjà recommandé et réitérons la recommandation de quitter la Crimée par tous les moyens possibles ou de s’approvisionner en vivres et biens de première nécessité pendant plusieurs mois. » Général SVR

En attend les mêmes et parodies pleuvent sur internet

Ukrainian social media is an absolute meme goldmine this morning pic.twitter.com/DCk1aezNSl — Francis Scarr (@francis_scarr) October 8, 2022

Joyeux anniversaire Vladimir pour certains :

Un poème Ukrainien détourné :

Les services de sécurité de Kiev (SBU) ironise sur Telegram avec un Poème détourné :