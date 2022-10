Le prix Nobel de la paix a été décerné, vendredi 7 octobre 2022, à l’avocat et défenseur des droits humains biélorusse Ales Bialiatski, à l’organisation de défense des droits de l’homme russe Memorial ainsi qu’au Centre pour les libertés civiles en Ukraine, pour avoir « depuis de nombreuses années promu le droit de critiquer le pouvoir et protégé les droits fondamentaux des citoyens ».

Prix Nobel de la paix juste et équilibré

Un prix Nobel de la paix qui récompense en période de guerre une organisation Russe, une autre Ukrainienne et un avocat Biélorusse c’et un juste équilibre et un prix Nobel de la paix qui porte bien son nom cette année.

Ces récompensés « démontrent l’importance de la société civile pour la paix et la démocratie ».

Alors que « Nobélologues » estimaient « Il est probable qu’on aura un prix qui, d’une manière ou d’une autre pointera dans la direction de l’Ukraine » et qu’il s’agirait même d’un prix anti-poutine avec en favoris Alexeï Navalny ou Volodymyr Zelensky la fondation Nobel fait un choix juste et équilibré alors qu’il y avait cette année 251 individus et 92 organisations candidatures et que Greta Thunberg pour son action contre les changements climatiques arrivait aussi dans le trio de tête avec Zelensky.

Les autres Prix Nobel de 2022

Prix Nobel de physique : Le Français Alain Aspect est le lauréat du prix Nobel de physique conjointement à l’Américain John F. Clauser et l’Autrichien Anton Zeilinger pour leurs travaux sur les technologies quantiques.

Prix Nobel de chimie : Le prix Nobel de chimie est attribué à Carolyn Bertozzi, Barry Sharpless et Morten Meldal pour leurs travaux sur « le développement de la chimie clic et de la chimie bioorthogonale utilisés par ailleurs afin de mettre au point des meilleurs traitements pharmaceutiques, comme contre le cancer »

Prix Nobel de littérature : Le Nobel de littérature a couronné l’autrice des « Années » figure féministe et première Française récompensée par prestigieux prix. Le prix Nobel de littérature 2022 est donc décerné à l’écrivaine française Annie Ernaux.

Prix Nobel de physiologie ou médecine : Nobel attribué au Suédois Svante Pääbo, qui a séquencé le génome de l’homme de Néandertal, pour ses travaux sur l’évolution humaine qui ont permis la création de la discipline nommée : la paléogénomique.

Prix de la Banque de Suède en sciences économiques – Prix Nobel d’économie : Annoncé lundi 10 octobre