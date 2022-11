2022 est une année riche en découvertes et en nouveautés en matière de massages. Voici les 10 meilleurs massages qui promettent de faire sensation dans les spas et les centres de bien-être du monde entier. Parmi eux, le massage crânien japonais, le massage énergétique chinois, le massage femme enceinte…

Les 9 meilleurs massages en 2022 : notre sélection

Avec la montée en puissance des spas et des centres de bien-être, le massage est devenu une pratique courante. Il existe aujourd’hui de nombreux types de massages, chacun ayant ses propres bienfaits. Dans cet article, nous vous proposons une sélection des 9 meilleurs massages à essayer en 2022.

Massage suédois

Le massage suédois est l’un des massages les plus populaires. Il vise à détendre les muscles et à soulager les douleurs musculaires. Ce type de massage est généralement effectué avec de l’huile, ce qui permet au thérapeute de mieux glisser sur la peau.

Massage shiatsu

Le shiatsu est un massage japonais qui utilise les doigts et les paumes pour appliquer une pression sur les points d’acupuncture. Ce type de massage est efficace pour soulager les douleurs musculaires et les tensions nerveuses.

Massage thaïlandais

Le massage thaïlandais est un massage très energisant qui utilise les pouces, les coudes et les genoux pour stimuler les points vitaux du corps. Ce type de massage est idéal pour ceux qui cherchent à se détendre et à se revitaliser.

Massage ayurvédique

L’ayurveda est une tradition médicale indienne qui utilise diverses herbes et huiles pour traiter diverses maladies. Le massage ayurvédique est l’une des nombreuses techniques utilisées dans cette tradition médicale ancienne. Ce type de massage est connu pour ses bienfaits sur la santé physique et mentale.

Massage balinais

Le massage balinais est un massage très relaxant qui utilise des huiles essentielles aromatiques pour apaiser le corps et l’esprit. Ce type de massage est idéal pour ceux qui ont besoin de se détendre après une longue journée de travail ou de stress.

Massage crânien-sacré

Le crânien-sacré est un type de massage très doux qui vise à stimuler les points sensibles du crâne et de la colonne vertébrale. Ce type de massage est efficace pour soulager les maux de tête, la fatigue et le stress.

Massage Swedish Deep Tissue (SDT)

Le SDT est un type de massage plus profond que le Swedish Massage classique. Il vise à atteindre les muscles profonds du corps pour soulager la douleur et la tension musculaire. Ce type de massage est idéal pour ceux qui ont des problèmes musculaires chroniques ou aigus.

Massage Trigger Point Therapy (TPT)

La thérapie par point de trigger est une forme spécialisée de massage thérapeutique qui vise à soulager la douleur en stimulant les points sensibles du corps. Ce type de massage est efficace pour soulager la douleur chronique, comme celle causée par l’arthrite ou le syndrome du canal carpien.

Massage prénatal ou femme enceinte (MP)

Le MP est un type de massage spécialement conçu pour les femmes enceintes. Il vise à fournir un soulagement aux femmes enceintes en diminuant le stress et en atténuant les douleurs musculaires et articulaires courantes pendant la grossesse.

Les 10 meilleurs massages en 2022 : les critères à prendre en compte

Le massage est une technique de soin très ancienne qui consiste à stimuler les muscles et les tissus mous du corps par des mouvements manuels. Il existe de nombreuses techniques de massage, chacune ayant ses propres bienfaits.

Le massage peut être utilisé pour soulager la douleur, diminuer le stress et l’anxiété, améliorer la circulation sanguine et lymphatique, détendre les muscles et favoriser la relaxation.

Il existe de nombreux types de massages, mais les 10 meilleurs massages en 2022 seront ceux qui offriront les meilleurs bienfaits pour votre santé et votre bien-être. Voici quelques critères à prendre en compte lorsque vous choisissez un massage :

La nature du massage

Il existe de nombreux types de massages, tels que le massage suédois, le massage thailandais, le massage shiatsu, le massage ayurvédique, etc. Chaque type de massage a ses propres bienfaits. Avant de choisir un type de massage, prenez le temps de vous renseigner sur les différents types de massages et leurs bienfaits afin de trouver celui qui vous convient le mieux.

Les huiles essentielles

Certaines huiles essentielles peuvent être utilisées pendant le massage pour offrir des bienfaits supplémentaires. Par exemple, l’huile d’aromathérapie peut être utilisée pour relaxer les muscles et favoriser la relaxation. De plus, certaines huiles essentielles peuvent aider à soulager la douleur et à réduire l’inflammation. Demandez à votre thérapeute si vous pouvez utiliser des huiles essentielles pendant votre massage.

La durée du massage

Un bon massage doit durer entre 30 minutes et 1 heure. Si vous avez besoin d’un massage plus long, demandez à votre thérapeute si vous pouvez avoir un massage de 90 minutes ou plus. Cependant, si vous n’avez pas le temps ou si vous préférez un massage plus court, demandez à votre thérapeute si vous pouvez avoir un massage de 20 minutes ou moins.

Le prix du massage

Le prix d’un bon massage varie selon le type de massage que vous choisissez, la durée du massage, l’expérience du thérapeute et l’emplacement du salon de massage. Si vous souhaitez économiser de l’argent sur votre massage, demandez à votre thérapeute s’il existe des forfaits ou des rabais disponibles. De plus, certaines entreprises offrent des massages gratuits ou des réductions sur certains services si vous Effectuez une certaine action, comme par exemple réserver un service pour une future visite ou parrainer un ami.

Les meilleurs massages en 2022 de l’avis des experts

Shiatsu

Shiatsu est une forme de massage thérapeutique japonaise qui utilise les doigts pour appliquer une pression profonde sur les points de pression situés le long des méridiens du corps. Cette forme de massage est censée aider à équilibrer l’énergie du corps et à soulager la tension. Shiatsu peut être utilisé pour traiter une variété de problèmes de santé, y compris les maux de tête, les douleurs articulaires et les troubles digestifs.

Massage suédois

Le massage suédois est une forme de massage thérapeutique qui utilise des mouvements lents et profonds pour détendre les muscles et soulager la douleur. Ce type de massage est généralement effectué avec huile, ce qui permet aux thérapeutes de glisser facilement leurs mains sur votre corps. Le massage suédois peut aider à réduire les niveaux de stress, à diminuer les tensions musculaires et à favoriser une meilleure circulation sanguine.

Massage thai

Le massage thai est une forme ancienne de massage thérapeutique qui associe des techniques de massage traditionnelles avec des étirements actifs. Ce type de massage est généralement effectué sur un matelas au sol, ce qui permet aux thérapeutes d’utiliser leur corps entier pour exercer une pression profonde sur vos muscles et vos articulations. Le massage thai peut aider à détendre les muscles, à améliorer la flexibilité et à réduire la douleur.

Massage abhyanga (ayurvédique)

L’abhyanga est une forme de massage ayurvédique qui utilise l’huile chaude pour masser tout le corps. Ce type de massage est censé équilibrer les trois dosha du corps (vata, pitta et kapha) et peut être utilisé pour traiter diverses conditions de santé, y compris l’anxiété, la dépression, la fatigue et les douleurs musculaires. L’abhyanga peut également aider à améliorer la circulation sanguine et à favoriser un sommeil réparateur.

Massage en profondeur ou deep tissue

Le massage en profondeur est une forme de massage thérapeutique qui cible les couches profondes des muscles et des tissus conjonctifs. Ce type de massage est généralement plus vigoureux que d’autres types de massages et peut être utilisé pour traiter diverses conditions, y compris les blessures sportives, la douleur chronique et les tensions musculaires. Le massage en profondeur peut aider à soulager la douleur, à diminuer l’inflammation et à promouvoir la relaxation musculaire.

Massage balinais

Le massage balinais est une forme ancienne de massage thérapeutique indonésien qui utilise une combinaison unique d’huiles essentielles aromatiques et d’herbes médicinales pour traiter diverses conditions de santé. Ce type de massage est censé équilibrer les énergies du corps et peut être utilisé pour traiter l’anxiété, la dépression, le stress, la fatigue et les douleurs musculaires. Le massage balinais peut également aider à améliorer la circulation sanguine, à favoriser un sommeil réparateur.

