Les Grandes déclarations de Gorbatchev sont à retrouver ici allant de son amour pour sa femme, en passant par ses déclarations sur la catastrophe de Tchernobyl ou bien encore sur le nucléaire et Reagan, l’EX-Urss et Poutine.

Sur la rencontre avec sa femme Raisa

« Un jour, nous nous sommes pris par la main et sommes allés nous promener le soir. Et nous avons marché comme ça pendant toute notre vie. » – (extrait de la version américaine de Vogue, 2013) :

Sur ses réformes pendant son mandat de Président de l’ex-URSS

Déclaration sur « la nécessité d’une profonde réforme soviétique » dans un discours au Comité central du Parti communiste soviétique, en janvier 1987 :

« A un certain moment, le pays a commencé à perdre son élan, les difficultés et les problèmes non résolus ont commencé à s’accumuler, et sont apparus des éléments de stagnation et d’autres phénomènes étrangers au socialisme. Tout cela a gravement affecté l’économie et la vie sociale, culturelle et intellectuelle… ».

« Le besoin de changement s’est manifestement fait sentir dans l’économie et dans d’autres domaines, mais il ne s’est pas concrétisé dans le travail politique et pratique du parti et de l’État. »

Sa première Déclaration la catastrophe de la centrale nucléaire de Tchernobyl

La première déclaration publique sur la catastrophe de la centrale nucléaire de Tchernobyl est prononcée à la télévision russe plus de 18 jours après l’explosion, le 14 mai 1986, ce qui entachera son image d’ouverture et de clarté pourtant mise en avant en 1985 :

« C’est un nouveau coup de cloche, et un nouvel avertissement terrible : à l’ère nucléaire, ce qu’il faut, c’est une nouvelle pensée politique et de nouvelles politiques. »

Sa déclaration sur la signature du Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire en 1987

Le pacte historique de contrôle des armements de l’ère Reagan-Gorbatchev, le 8 décembre 1987 à Washington donne lieu à cette déclaration de Gorbatchev :

« Pour tout le monde, et surtout pour nos deux grandes puissances, le traité dont le texte est sur cette table offre une grande chance, enfin, de s’engager sur la voie qui éloigne la menace de la catastrophe.

Il est à noter que depuis 2019 et sur l’impulsion de Donald Trump les Etats-Unis sont sortis de ce traité, de même que la Russie le jour même en réponse.

Déclaration suite à son prix Nobel de la paix le 15 octobre 1990

« Tout d’abord, je suis très profondément ému, en tant qu’homme, par cette décision, et je ne le cacherai pas. Mais je l’accepte … non pas dans un sens personnel, mais comme une reconnaissance de la grande valeur et de l’énorme signification de l’importante mission que nous appelons perestroïka pour le destin du monde entier. »

Après la dissolution de l’union soviétique un discours historique le 25 décembre 1991

« Le destin avait décidé que lorsque je deviendrais chef de l’État, il était déjà évident que quelque chose n’allait pas dans ce pays. Nous avions tout en abondance : la terre, le pétrole, le gaz et d’autres ressources naturelles, et Dieu nous a également dotés d’intelligences et de talent – pourtant, nous vivions bien plus mal que les habitants des autres pays industrialisés et le fossé ne cessait de se creuser.

Sur la Perestroika dans un extrait de son dernier essai publié : Perestroika and New Thinking

« Nous avons cherché, nous avons eu nos illusions, nous avons fait des erreurs et nous avons eu nos réalisations. Si on me donnait la chance de recommencer, j’aurais fait beaucoup de choses différemment, mais je suis convaincu qu’historiquement la perestroïka était une cause juste. »

« La perestroïka était un projet humaniste de grande envergure. C’était une rupture avec le passé, avec les siècles où l’État – autocratique puis totalitaire – dominait l’être humain. C’était une percée vers l’avenir. C’est ce qui rend la perestroïka pertinente aujourd’hui ; tout autre choix ne peut que conduire notre pays sur une voie sans issue. »

Ses déclarations sur Poutine

« Il est peut-être compréhensible qu’au cours de la phase initiale, il ait utilisé certaines méthodes autoritaires dans sa direction, mais utiliser des méthodes autoritaires comme politique pour l’avenir, je pense que c’est une erreur. »

« Où que vous alliez … vous voyez que là où vous avez des dirigeants qui gouvernent pendant 20 ans ou plus … la seule chose qui est importante dans de telles situations pour ces dirigeants et les personnes qui les entourent est de se maintenir au pouvoir » … « Je crois que c’est quelque chose qui se passe actuellement dans notre pays ».

Ses déclaration sur la guerre en Ukraine

Déclaration de la Fondation Gorbatchev, 26 février 2022 au nom de Mikhaïl Gorbatchev donc :

« En relation avec l’opération militaire de la Russie en Ukraine, commencée le 24 février, nous affirmons la nécessité d’une cessation rapide des hostilités et du début immédiat des négociations de paix. Il n’y a rien de plus précieux au monde que les vies humaines. »

Finalement pour Gorbatchev a poursuivi sa carrière comme un combat, combat qu’il expliquait dans une déclaration forte : « la démocratie durable ne sera jamais atteinte sans combat. »