De nos jours, toutes les femmes occidentales possèdent des sacs à mains. Mais d’ou provient cette tendance qui est devenu incontournable au 21eme siècle ? Retrouvez notre dossier sur l’origine de cette habitude :

Les origines des sacs à mains pour les femmes

Les premieres femmes Européennes modernes portaient des sacs à main dans un seul but : transporter des pièces de monnaie. Les sacs à main étaient fabriqués en tissu souple ou en cuir et étaient portés aussi bien par les hommes que par les femmes. Le sporran écossais est une survivance de cette coutume. Au XVIIe siècle, les jeunes filles apprenaient la broderie comme une compétence nécessaire pour le mariage. En effet, cela les aidait également à fabriquer de très beaux sacs à main.

À la fin du XVIIIe siècle, la mode en Europe s’oriente vers une forme élancée pour ces accessoires, inspirée des silhouettes de la Grèce et de la Rome antiques. Les femmes voulaient un sac a bandoulière qui ne soient pas encombrants ou d’apparence désordonnée. C’est pourquoi des réticules ont été conçus. Les réticules étaient fabriqués dans des tissus fins comme la soie et le velours, et portés avec des lanières au poignet. D’abord populaires en France, ils ont été introduits en Grande-Bretagne, où ils ont été surnommés les « indispensables ». Ils utilisaient des bourses et des poches, qui sont devenues populaires dans les pantalons des hommes.

Les types de sacs populaires

La bourse, la pochette, la pochette, le sac à main modernes et les sac bandoulière femme sont apparus en Angleterre pendant la révolution industrielle. En partie à cause de l’augmentation des voyages en train. En 1841, l’industriel et entrepreneur en confiserie de Doncaster, Samuel Parkinson (célèbre pour son caramel au beurre), a commandé un ensemble de mallettes et de coffres de voyage. Et a insisté pour obtenir une mallette ou un sac de voyage pour les affaires de sa femme après avoir remarqué que son sac à main était trop petit et fabriqué dans un matériau qui ne résisterait pas au voyage.

Il a stipulé qu’il voulait plusieurs sacs à main pour sa femme, de tailles différentes pour différentes occasions. Par conséquent il a demandé qu’ils soient fabriqués dans le même cuir que celui utilisé pour ses valises et malles. Afin de les distinguer des sacs à tapis et autres sacs de voyage en tissu utilisés par les membres des classes populaires. H. J. Cave s’est exécuté et a produit le premier ensemble moderne de sacs à main de luxe, tels que nous les connaissons aujourd’hui. Il comprend une pochette et un fourre-tout (appelé « valise de voyage pour dames »).

Des sacs à mains dans un musée ?

Les sacs à mains de Mr.Cave on été tellement populaire qu'ils ont intégré un musée ! En effet, ils sont maintenant exposés au Musée des sacs et des porte-monnaie d'Amsterdam. H. J. Cave a continué à vendre et à faire de la publicité pour les sacs à main. Mais de nombreux critiques ont déclaré que les femmes n'en avaient pas besoin et que des sacs de cette taille et d'un matériau aussi lourd » briseraient le dos des dames « . H. J. Cave a cessé de promouvoir les sacs après 1865, se concentrant plutôt sur les malles, bien qu'elle ait continué à fabriquer quelques sacs à main pour la royauté. Mais aussi pour les célébrités ou pour célébrer des occasions spéciales, le jubilé de diamant de la reine en 2012 étant le plus récent. Cependant, H.J. Cave a repris la production de sacs à main en 2010.