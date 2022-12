L’hiver est le moment idéal pour s’installer confortablement avec une couverture, une tasse de chocolat chaud et un bon livre. Mais si vous cherchez quelque chose d’un peu plus excitant à faire, nous avons ce qu’il vous faut. Des activités de plein air aux plaisirs d’intérieur, voici 39 choses à ajouter à votre liste de choses à faire en hiver.

Les activités amusantes classiques à faire quand il fait froid

L’hiver est une saison magnifique, mais il faut savoir s’y prendre pour en profiter pleinement ! Il y a tant de choses à faire en hiver ! C’est la saison des sports d’hiver, des fêtes, de la pêche sous la glace et du plaisir simple de se blottir à l’intérieur quand il fait froid dehors. Voici une liste d’activités amusantes et de choses à faire en hiver pour toute la famille quand il fait froid dehors.

S’amuser dans la neige

Que ce soit pour faire des bonshommes de neige, des angelots ou tout simplement pour se rouler par terre dans la neige, s’amuser dans la neige est l’une des activités les plus amusantes à faire en hiver !

Faites une promenade en raquettes

Si vous aimez le plein air, il y a de fortes chances que vous aimiez aussi faire des promenades en raquettes !

Patiner sur les lacs gelés ou du patinage sur neige

C’est l’activité parfaite pour les amoureux de la glisse ! Prenez vos patins et direction le lac le plus proche de chez vous pour une session de glisse inoubliable.

Le patinage est une excellente activité hivernale, que ce soit sur glace ou sur neige. C’est amusant, c’est bon pour la santé et c’est une excellente façon de rester au chaud pendant que vous êtes active. De plus, c’est l’une des meilleures façons de profiter de la beauté de la nature en hiver.

Faire un bonhomme de neige

C’est une activité amusante à faire en famille ou entre amis ! Vous pouvez soit le construire vous-même, soit le décorer avec des accessoires rigolos comme des chapeaux ou des lunettes. Cela demande un peu de travail, mais c’est tellement fun ! Vous pouvez faire des concours de bonhommes de neige avec vos voisins ou simplement profiter du processus de création des autres.

Déguster des plats typiques des pays froids

Profitez de l’hiver pour découvrir de nouvelles saveurs ! Que ce soit du poisson surgelé du Groenland, du pain d’épice allemand ou encore du saumon fumé islandais, il y a tant à découvrir gastronomiquement parlant dans les pays froids !

Profiter du paysage enneigé

L’hiver, les paysages sont magnifiques avec toute la neige qui recouvre tout ! Profitez-en pour faire de longues promenades en forêt ou simplement admirer le panorama depuis votre fenêtre.

Passez du temps en famille et entre amis

Faites des choses amusantes ensemble ! Il n’y a rien de tel que de bons souvenirs pour vous aider à supporter les mois les plus froids de l’année.

Organisez une bataille de boules de neige

Cela peut être amusant pour toute la famille et c’est un excellent moyen de se dépenser lorsque le froid commence à se faire sentir.

Faites un bon feu

Il n’y a rien de tel qu’un bon feu de cheminée ou de foyer pour se réchauffer en hiver. Si vous n’avez pas de cheminée, vous pouvez toujours faire un bon feu dans un baril de sable. Vous pouvez également profiter du bon feu en regardant un film ou en lisant un livre.

Vous pouvez cuisiner des marshmallows ou simplement vous asseoir et profiter de la chaleur du feu. Car rien ne vaut un bon feu de camp pour se réchauffer et passer du bon temps en famille ou entre amis.

Prenez un bon bain chaud

Il n’y a rien de tel qu’un bon bain chaud pour se réchauffer et se détendre en hiver. Ajoutez quelques gouttes d’huile essentielle dans votre bain pour une expérience relaxante encore plus agréable.

Préparez-vous un bon plat chaud

Mijotez un ragoût ou faites cuire un plat principal pour avoir un repas chaud et nourrissant en hiver. Vous pouvez également préparer des soupes et des stews maison qui sont parfaits pour se réchauffer par une froide journée d’hiver.

Décorez votre maison pour Noël

Noël est l’une des meilleures périodes de l’année, alors pourquoi ne pas décorer votre maison en conséquence ? Vous pouvez allumer des bougies parfumées, suspendre des guirlandes lumineuses et même mettre des décorations sur votre balcon ou votre porche.

Top 39 des activités et choses amusantes à faire quand il fait froid en hiver

L’hiver est une saison magique, avec ses paysages enneigés et son atmosphère festive. Il y a tant de choses à faire pendant cette période ! Voici une liste de 39 activités amusantes à faire en hiver.

Le froid hivernal peut sembler être une période difficile à traverser, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas vous amuser ! Il y a beaucoup d’activités amusantes et de choses à faire en hiver, il suffit de savoir où chercher. Cette liste d’idées d’activités hivernales est là pour vous aider à trouver ce dont vous avez besoin pour passer un hiver mémorable.

L’hiver est une période magique de l’année, mais il peut être facile de se retrouver à ne rien faire quand il fait trop froid. C’est pourquoi nous avons créé cette liste d’activités hivernales amusantes et intéressantes à faire quand il fait froid dehors. Alors, que vous soyez à la recherche d’activités amusantes à faire en famille ou que vous cherchiez des choses à faire seul, vous trouverez sûrement quelque chose dans cette liste qui vous convient.

L’hiver est la saison idéale pour profiter de la neige, des sports d’hiver et de la nature. Cependant, il y a tellement plus à faire en hiver que de simplement jouer dans la neige ! Avec ces 39 activités et choses amusantes à faire lorsqu’il fait froid dehors vous avez de quoi faire.

Des raquettes aux traîneaux en passant par les anges de neige et le chocolat chaud, il y en a pour tous les goûts sur cette liste. Alors sortez et profitez des merveilles de l’hiver avec des idées pour tous les âges et tous les budgets.

Alors, qu’attendez-vous ? Commencez à planifier votre liste d’activités hivernales dès maintenant ! Profitez de l’hiver !