Le chef de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a annoncé que des membres de l’organisation allaient « rester » à la centrale nucléaire de Zaporijjia, dans le sud de l’Ukraine, qu’ils ont inspectée jeudi.

Plutôt dans l’après-midi après de nombreuses heures d’inspection, Rafael Grossi, avait indiqué aux médias russes qui accompagnaient les experts de l’AIEA, dans l’enceinte même de la centrale nucléaire occupée par la Russie dans le sud de l’Ukraine :

« Nous avons pu, pendant ces quelques heures, rassembler beaucoup d’informations. J’ai vu les principales choses que j’avais besoin de voir »,

L’inspection de la centrale de Zaporijia va se poursuivre sur plusieurs jours

« L’AIEA reste ici. Faites savoir au monde que l’AIEA reste à Zaporojie », a déclaré Rafael Grossi. Un message qui se veut donc rassurant pour montrer que l’AIEA reste et veille.

Mais ceci n’empêchera pas l’accident en cas de bombardement Russe, ou l’accident en cas d’atteinte majeur au site par un tir de représailles contre la Russie.

Après une inspection de la centrale le média russe Ria-Novosti annonce que Rafael Grossi vient de déclarer :

« Nous avons pu voir la salle de contrôle » … « l’intégrité physique de la centrale a été violée de manière délibérée ». « Nous allons avoir une sorte de résidence continue sur place, l’AIEA est présente et va rester » « Il y a un groupe qui va être là jusqu’à dimanche ou lundi pour continuer l’évaluation«

Qu’est ce que l’AIEA et son rôle à Zaporijia ?

L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a effectué une mission d’inspection à la centrale nucléaire de Zaporijia, en Ukraine. Cette mission avait pour but de vérifier la sécurité de la centrale nucléaire après une série de bombardements jusque sur le site de la centrale de Zaporijia .

L’inspection s’est déroulée le 01 septembre 2022 et a été menée par une équipe d’experts de l’AIEA.

La mission a été accueillie par les représentants d’Energoatom (agence Ukrainienne) déjà sur le site, qui exploite donc la centrale, ainsi que par des soldats Russes et des équipes de Rosatom (agence Russe). La mission est accompagnée par des agences de presse Russes qui couvrent l’évènement.

L’AIEA a effectué une première inspection de contrôle de la centrale en début de journée, suite à cette première journée. Cette inspection a permis d’avoir les premiers éléments importants :

La mission menée par Rafael Grossi a entre temps annoncé rester sur place en fin de journée.

Signe que toutes les conditions ne sont pas encore requises pour obtenir toutes les informations confirmant la sureté du site nucléaire.

L’AIEA continuera à suivre de près la centrale dans les prochains jours, dans la mise en œuvre d’un plan spécifique de sureté, et fournira son assistance technique au pays en vue de la réalisation de cet objectif.

L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) avait confirmé l’arrivée de sa mission hier.

La visite de l’équipe de 13 experts de l’AIEA, ainsi que son directeur Rafael Grossi, est d’une importance capitale afin d’évaluer la centrale et son intégrité suite à des bombardements constants.

M. Grossi. « Nous sommes un groupe d’individus hautement qualifiés. Les plus intelligents et les meilleurs viennent ici. »

Voyage à haut risque en zone de guerre pour les experts de l’AIEA

Grossi et ses collègues de l’AIEA ont quitté Kien relativement tôt mercredi matin après dES négociations avec les Ukrainiens et LES Russes afin d’avoir un accès complet à la centrale nucléaire aux centres de toutes les attentions.

Après ces négociations il fallait encore faire plusieurs heures de route afin d’avoir accès à la centrale et la visiter et passer des checkpoints en zone de combats et ce pendant plusieurs heures. Un risque ? Oui, car c’est une zone de guerre, l’accident ou l’erreur est vite arrivé.

Néanmoins une attaque contre le convoi de l’une ou l’autre des parties aurait discrédité l’une ou l’autre des thèses sur les bombardements autour et même sur la centrale des derniers jours, le risque était donc relatif, même si pas impossible.

De toute façon même s’il s’agit d’un jeu dangereux de la Russie, la risque en valait la chandelle pour l’équipe de M. Grossi afin de mener à bien sa mission et éviter un accident nucléaire.

Et le risque était présent encore ce jeudi matin avec des tirs d’artillerie sur la ville voisine de la centrale, Enerhodar.

Energoatom confirmait d’ailleurs l’arrêt d’un réacteur de la centrale par sécurité après ce tir Russe.

Footage of reportedly the @iaeaorg mission entering the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant.

Depuis plusieurs jours L’Ukraine et la Russie se renvoi la responsabilité du bombardement de la centrale nucléaire

D’après la partie Ukrainienne, par la voix même du Président Zelenzky, le Kremlin aurait donné l’ordre se protéger de représailles en utilisant le site de la centrale nucléaire comme une forteresse, afin d’empêcher les forces Ukrainiennes de riposter.

Du côté du Kremlin même son de cloche, à quelques détails près, la partie Ukrainienne jouerait un jeu dangereux en bombardant sans raison le site de la centrale et mettant en danger toute une partie de l’Europe.

Chaque partie campe sur ces affirmations depuis plusieurs semaines arguant que l’autre ment. Mais il est très difficile de confirmer qui a lancé les bombardements et qui est responsable de la situation actuelle.

Mais il est certain que les Russes sont bien dans la centrale nucléaire et qu’ils sont bien les envahisseurs du territoire Ukrainien.

Les objectifs de la mission de l’AIEA

Les objectifs de la mission sont simples :

Evaluer la situation en matière de sécurité et de sûreté nucléaire du site

Etablir une présence permanente dans la centrale

Disposer en permanence d’informations fiables, impartiales, neutres sur ce qui se passe dans l’enceinte

Il est difficile de dire combien de temps prendra la mission, elle s’établira encore sur au moins 2 jours avant d’essayer d’établir une présence plus longue et pérenne.

Comprendre ce qui se passe et évaluer la situation en profondeur

M. Grossi est certain qu’il obtiendra des réponses et que « (nous) aurons une bonne compréhension de ce qui se passe ».

On ignore le niveau d’accès que l’AIEA a réussi à négocier ni si cela sera suffisant afin d’inspecter et protéger le site.

Rappelons que la mission reste à très haut risque pour l’équipe d’experts car l’Ukraine ne gère plus le site, même si ce sont encore certains opérateurs Ukrainiens qui font fonctionner la centrale, il va donc être compliqué d’être certain de la sécurité et de la sérénité pour la mission à l’intérieur.

Le spectre de Tchernobyl

Depuis 6 mois la Russie joue avec la peur d’un accident nucléaire, tantôt d’une attaque contre l’Occident, afin de gagner du temps pour contrôler plus de territoire Ukrainien dans cette guerre, devenue, une guerre d’usure.

Certains responsables occidentaux ont depuis des semaines alertés sur les risques d’un accident nucléaire en Ukraine de grande ampleur, alors que des experts eux jugent peu probable à moins d’un geste délibéré un tel risque pour la centrale nucléaire de Zaporijia.

En effet le site n’est pas conçu comme celui de Tchernobyl, ou avait eu lieu l’explosion et l’accident nucléaire de 1986. Il ne peut donc y avoir un effondrement du cœur du réacteur et une fusion de celui-ci.

Certains précises même que la distribution de pilules d’iode* qui ont été diffusées sur les médias en France son juste un excès de sureté des autorités locales et non une réalité à venir.

« Je me suis inquiété, je m’inquiète et je continuerai à m’inquiéter pour la centrale jusqu’à ce que nous ayons une situation plus stable, plus prévisible » répète Rafael Grossi ce qui devrait refroidir les plus sceptiques sur la possibilité d’un accident nucléaire.

L’intégrité physique de la centrale a été violée à plusieurs reprises

« L’intégrité physique de la centrale » nucléaire ukrainienne de Zaporojie, occupée par les troupes russes « a été violée » les mots sont inquiétants et ont été prononcés aujourd’hui par le directeur, Rafael Grossi, de l’Agence internationale pour l’énergie atomique après une première inspection de la centrale nucléaire de Zaporijjia.

« L’intégrité physique de la centrale a été violée à plusieurs reprises … C’est quelque chose qui ne peut pas continuer à se produire »… cela c’est produit non « pas par hasard mais de manière délibéré « , a déclaré le directeur général de l’AIEA devant des journalistes, « c’est la réalité à laquelle nous sommes confrontés et que nous devons reconnaître, c’est quelque chose qui ne peut pas se poursuivre ».

FAQ

Question : Quel est le domaine d’action de l’AIEA ?

Mission. L’objectif principal de l’AIEA est de promouvoir avec ses États membres l’utilisation sûre, sécurisée et pacifique des technologies et applications nucléaires. Les garanties et la vérification : l’Agence est chargée de l’inspection des activités et installations nucléaires dans le monde.

Question : Quelle est la mission de l’AIEA à Zaporijia ?

La mission de l’AIEA à Zaporijia est de vérifier que les normes internationales relatives à la sécurité et à la protection de l’environnement sont respectées dans la gestion du site de Zaporijia malgré le conflit en cours entre la Russie et l’Ukraine afin d’éviter un accident nucléaire.

Question : Quelles sont les principales activités de l’AIEA à Zaporijia ?

Les principales activités de l’AIEA à Zaporijia consistent à vérifier le respect des normes internationales relatives à la sécurité du site, à fournir des conseils sur la gestion du site et à assurer le suivi de la mise en œuvre des plans de gestion du site afin d’y garantir une gestion plus stable, prévisible et sans risque.

Question : Que se passera-t-il lorsque l’AIEA aura achevé sa mission à Zaporijia ?

Lorsque l’AIEA aura achevé sa mission à Zaporijia, elle présentera un rapport final et donnera la marche à suivre afin de garantir et maintenir la sécurité du site sur le long terme afin d’éviter une catastrophe.

Qui dirige la mission de l’AIEA dans le sud de l’Ukraine ?

Le directeur général de l’AIEA, Rafael Mariano Grossi, dirige l’équipe de la mission d’experts de l’AIEA lors de leur visite officielle en Ukraine à la centrale nucléaire de Zaporijjia.

*Les pilules d’iode protègent les consommateurs de l’iode radioactif et les aident ainsi à prévenir le cancer le plus courant en cas de catastrophe nucléaire celui de la thyroïde.