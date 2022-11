Malgré les nombreuses rumeurs qui ont circulé ces dernières semaines, il semble que Netflix n’achètera pas de droits de diffusion pour du sport en direct. Le géant du streaming aurait fait une offre pour obtenir les droits du tennis ATP dans plusieurs pays, dont la France. Avant de renoncer, pour des raisons financières. Même chose l’an dernier avec les droits d’une compétition de surf, la World Surf League.

Cette nouvelle peut décevoir les amateurs de sports, qui espéraient pouvoir regarder leurs compétitions préférées sur Netflix. Toutefois, cela ne signifie pas que l‘entreprise se désintéresse du sport. En effet, Netflix a investi dans des contenus originaux liés au sport, comme la série documentaire « Last Chance U ».

L’entreprise est également impliquée dans d’autres projets liés au sport.

La combinaison gagnante pour Netflix du documentaire sportif booster aux hormones plutôt que du Live ?

C’était le cas à l’été 2022 avec le Tour de France et c’était une fois de plus plutôt un activateur d’audience. Ceci serait donc aux bénéfices de tous et du sport concerné et de Netflix comme pour la coup de boost monumental à la F1 outre-Atlantique.

Au début de l’année 2018, elle a annoncé un partenariat avec la Formule 1 pour produire une série documentaires sur la compétition de course la plus célèbre du monde avec sa série Drive to Survive (Formula 1 Pilote de leur destin). Ce n’est là qu’un exemple de la manière dont Netflix tente de s’introduire dans le monde du sport en direct. La série a permis de booster la F1 aux USA avec de nouvelles courses et de 2020 à 2022 une audience qui a doublé.

Il sera intéressant de voir comment Netflix évoluera dans ce domaine au cours des prochaines années. En attendant, les amateurs de sports en direct peuvent toujours regarder leurs compétitions préférées sur les chaînes de télévision traditionnelles ou sur Amazone Prime avec la Ligue 1 et Roland-Garros sans parler de nouvelles incursions à prévoir.

Netflix oui pour le sport en direct mais moins cher

Netflix ne diffusera pas [pour le moment] de sports en direct, malgré les rumeurs contraires. La société n’a pas l’intention de diffuser des sports en direct [pas trop cher surtout] et continuera à se concentrer sur la création de contenus originaux pour le moment.

Cependant, il est important de se rappeler que Netflix est une plateforme de streaming, et que les sports en direct sont mieux adaptés aux diffuseurs de télévision traditionnels. Et surtout tant que Netflix ne voudra pas mettre la main au portefeuille elle n’obtiendra rien surtout pour le Football.

Netflix s’est fait un nom en produisant du contenu original, et il semble que la société ne veuille pas compromettre cela en diffusant des sports en direct et en échouant. Cette décision pourrait être judicieuse, car les sports en direct peuvent être imprévisibles et coûteux à produire.

Les droits de Formule pour ESPN Vs Netflix et Amazon

Netflix reste une excellente option pour les amateurs de contenu en continu, et il existe de nombreuses autres façons de regarder des sports en direct. Les diffuseurs traditionnels [comme ESPN aux USA] offrent toujours une excellente couverture des événements sportifs, et il existe également un certain nombre de services de streaming dédiés, qui donnent accès aux sports en direct.

Aux Etats-unis c’est ESPN, au nez et à la barbe de Netflix et Amazon, en payant le prix fort qui a fini par obtenir les droits de F1 jusqu’en 2025 pour un montant qui pourrait atteindre les 75 à 90 millions d’euros un record.

Netflix le raté Ligue 1 et NFL la réussite d’Amazon prime

La fin de Téléfoot

Le géant du streaming avait espéré un temps des pourparlers avec la Ligue 1 de football français pour un accord qui lui permettrait de diffuser des matchs en direct et de fournir un accès exclusif aux temps forts et autres contenus.

Finalement en 2020 le géant c’était tourné vers Mediapro et nous aurions pu avoir la Ligue 1 sur Netflix pendant 4 ans en combinaison d’une offre Netflix + Telefoot. Après la faillite de l’opérateur et la fin de l’offre Netflix n’avait plus la tête au ballon rond.

La réussite d’Amazone Prime en Ligue

L’accord, qui représentait des millions de dollars par an aurait mis Netflix dans une bonne position face à sa concurrente directe avec Amazon Prime, qui diffuse elle maintenant l’intégralité les matchs de la Ligue 1 au détriment de Netflix.

Netflix n’est pas étranger au sport, ayant diffusé des matchs de la NFL et des courses dans le passé. Cependant, son passage à la diffusion de sport en direct représente un changement significatif de stratégie, et souligne l’importance du contenu en direct dans la bataille pour la suprématie du streaming et Netflix n’est pas encore prête à mettre le prix surtout après une année 2022 chaotique.

L’incursion éventuelle de Netflix dans le streaming en direct d’événements sportifs serait un développement intéressant. Jusqu’à présent, l’entreprise s’est concentrée sur la production de contenu original, mais il semble qu’elle soit maintenant prête à se battre pour la suprématie du streaming en entrant sur le marché du sport en direct.

Cette démarche pourrait être risquée, car les sports en direct sont coûteux comme nous l’évoquions. Cependant, si Netflix réussit à le faire, elle aura un avantage considérable sur ses concurrents.

Netflix semble décider à passer le pas mais à moindres frais et donc moins cher et n’arrive pour le moment à obtenir aucun droit dans aucun sport même à faible visibilité. Le géant du streaming essaye de se rabattre sur le sport féminin sans plus de succès à cette heure-ci.