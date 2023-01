Regarder un film d’amour avec votre cher(e) et tendre est peut-être une excellente idée pour célébrer la fête de l’Amour ! Voici un petit aperçu de ceux à voir ou à revoir.

Films français

L’Arnacoeur

avec Romain Duris, Vanessa Paradis, François Damien et Julie Ferrier.

Alex est briseur de couple professionnel. Il n’accepte de s’attaquer qu’aux couples dont la femme est malheureuse…

Mon inconnue

avec François Civil, Joséphine Japy, Benjamin Lavernhe et Camille Lellouche.

Olivia et Raphaël s’aiment depuis le lycée, mais Olivia n’accepte pas de se voir délaissée par Raphaël qui est devenu auteur de BD à succès. Un matin Raphaël se réveille dans un monde qu’il ne connait pas ; Olivia, grande intrèpe, ne le reconnait pas…

Populaire

avec Déborah François, Romain Duris, Bérénice Bejo et Nicolas Bedos.

Rose, vit avec son père, dans un petit village, elle est promise au fils du garagiste. Mais Rose ne veut pas devenir une femme au foyer docile, elle part pour Lisieux où elle devient la secrétaire de Louis, patron charismatique…

La délicatesse

avec Audrey Tautou, François Damiens, Pio Marmaï et Mélanie Bernier.

Nathalie est jeune, belle et amoureuse de son mari. Celui-ci meut dans son accident ; à la suite de quoi Nathalie s’investit dans son travail. Sans savoir pourquoi, un jour elle embrasse son collègue Markus…

Films étrangers

Quatre mariages et un enterrement

avec Hugh Grant, Andie MacDowell, Kristin Scott Thomas et Rowan Atkinson.

Pour Charles il n’y a que son petit cercle d’amis qui compte, Fiona, Gareth, Tom, Matthew et Scarlett, sa co-locataire. Il n’est pas intéressé par l’amour. Mais il va faire la connaissance de Carrie lors d’un mariage où il est témoin …

A deux mètres de toi

avec Haley Lu Richardson, Cole Sprouse, Moisés Arias et Emily Foxler.

Deux adolescents souffrant de mucoviscidose, Stella et Will, tombent amoureux à l’hôpital où ils sont tous deux hospitalisés. Stella se bat pour vaincre la maladie, alors que Will, qui semble déjà vaincu, arrête son traitement …

La la land

avec Emma Stone, Ryan Gosling, J.K. Simmons et John Legend.

Mia, veut devenir actrice, en attendant elle sert des cafés entre les auditions à Los Angeles. Quant à Sebastian, passionné de jazz, il joue du piano dans des clubs pour vivre. Ils ne mènent pas la vie à laquelle ils rêvaient …

N’oublie jamais

avec Ryan Gosling, Rachel McAdams, James Garner et Gena Rowlands.

Allie est souffre de la maladie d’Alzheimer et vie dans une maison de retraite. Tous les jours, Noah lui lit un livre ; toujours le même, le carnet d’Allie où elle raconte son histoire depuis qu’elle a appris sa maladie …

Combien de jours reste-t-il pour préparer ma Saint-Valentin ?

Il nous reste 31 jours31 jours pour trouver le bon cadeau pour la Saint-Valentin, comme un Mug thermoréactif Love, un Mug Zoom de voyage Thermos ou un abonnement au cinéma, et préparer une belle soirée en amoureux !