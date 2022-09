Si vous remarquez que votre robinet de toilette ne fonctionne pas comme il se doit, il est temps de le changer. Cet article vous montrera comment vérifier la fuite et en installer un nouveau. Avant de changer la vanne, vous devez arrêter l’approvisionnement en eau dans votre maison. Si vous ne faites pas cela, l’eau pourrait inonder votre salle de bain.

Remplacement d’une vanne d’arrêt des toilettes qui fuyait

Si vous vivez des toilettes qui fuient, vous devrez peut-être remplacer la vanne d’arrêt. Vous pouvez remplacer la vanne vous-même, mais il y a plusieurs étapes à prendre en premier. Tout d’abord, assurez-vous de retirer complètement l’ancien. Cela se fait généralement en desserrant les raccords de compression des tuyaux en cuivre, qui sont fixés à la soupape d’arrêt de l’eau. Une fois ceux-ci retirés, vous pouvez ensuite utiliser un coupe-tuyau pour couper le métal.

Tout d’abord, vous devez déconnecter l’approvisionnement en eau aux toilettes. Pour ce faire, vous devez désactiver la soupape d’arrêt principale de votre maison. Une fois l’eau éteinte, ouvrez un robinet sous le niveau des toilettes pour vider toute eau dans les tuyaux. Sinon, l’eau peut jaillir dans la salle de bain. Ensuite, débranchez le tube d’alimentation de la vanne défectueuse. Pour ce faire, utilisez une clé de croissant pour retirer le boulon retenant la vanne à la ligne d’alimentation.

Vérifier une vanne d’arrêt des toilettes qui fuit

Avant de remplacer une soupape de toilette, vérifiez les fuites dans sa vanne d’arrêt. Si la vanne d’arrêt est lâche, vous pouvez la débrancher pour la nettoyer. Ensuite, essayez de fléchir la valve pour tester sa robustesse. Assurez-vous qu’il n’y a pas de gomme ou de pipe à l’intérieur de la valve. La tige de soupape doit également être exempte de ruban adhésif en plastique ou de dope de tuyau. Si la vanne a une fuite, vous pouvez acheter une nouvelle vanne avec la taille et le matériau appropriés. La plupart des magasins d’alimentation en plomberie auront également les pièces dont vous avez besoin pour remplacer la vanne.

Si vous remarquez des gouttes lorsque vous utilisez les toilettes, vous pouvez avoir une vanne d’arrêt des toilettes qui fuit. Vous devrez peut-être appeler un plombier si vous ne pouvez pas le réparer vous-même. Dans les toilettes plus anciennes, les fuites peuvent être causées par des boulons corrodés. Il est également possible que les boulons du réservoir soient trop serrés. Vous pouvez remplacer les boulons par de nouveaux si nécessaire.

Installation d’un nouveau robinet d’arrêt des toilettes

L’installation d’un nouvel arrêt d’arrêt des toilettes est une tâche très simple pour les plombiers. La première étape consiste à connecter la ligne d’alimentation à la nouvelle vanne. L’artisan plombier Paris peut le faire à la main ou à l’aide d’une clé. La nouvelle valve doit être orientée vers le haut pour recevoir la ligne d’alimentation.

Il existe deux types de base de lignes d’alimentation qui sont utilisées pour connecter les toilettes à l’approvisionnement en eau. L’une des plus courantes est la ligne d’alimentation flexible en acier inoxydable. Ce type de ligne d’alimentation est facile à installer et a peu de pièces mobiles. L’autre type est appelé la ligne d’alimentation rigide et nécessite un trou plus profond à couper. La ligne d’alimentation pour une nouvelle toilette fonctionne généralement du mur et est contrôlée par une valve.

Pour installer un nouveau robinet d’arrêt des toilettes, vous devez retirer l’ancienne vanne. Si l’ancienne soupape est filetée, vous pouvez utiliser une clé de croissant pour le retirer. S’il s’agit de type de compression, vous devez dévisser l’ancienne valve du tuyau secteur et visser le nouveau. Assurez-vous d’utiliser une clé pour resserrer la nouvelle vanne.