Selon OVD-Info, une organisation qui décompte les arrestations en Russie ? actuellement plus de 1 000 personnes ont déjà été arrêtées pour des manifestations contre la guerre suite à la mobilisation partielle.

l’ONG OVD-info, au moins 1 252 personnes ont été arrêtées mercredi en Russie.

Сегодня Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. На это сразу же отреагировали протестные движения и призвали выходить на акции против решения президента. ОВД-Инфо следит за событиями и ведет онлайн о задержаниях во время протестов https://t.co/eGcUZLbrkE — ОВД-Инфо (@OvdInfo) September 21, 2022

Le chiffre n’était que de 800 en début de soirée.

Ce sont actuellement les plus fortes manifestations en Russie depuis longtemps et surtout depuis le début de la Guerre en Ukraine.

[ 🇷🇺 RUSSIE | 🇺🇦 UKRAINE ] 🔸 À Moscou, les manifestants scandent « Envoyez Poutine aux tranchées ! ». pic.twitter.com/09NhQL9afb — (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) September 21, 2022

« Non à la guerre » : Moscou ce soir. pic.twitter.com/a9ET981nj3 — Andreï VAITOVICH (@andreivaitovich) September 21, 2022

À Moscou, sur Arbat, les jeunes crient «Non à la guerre!»

Prononcer le mot «guerre» est passible de 7 ans de prison.

Les 🇷🇺 sont d’accord pour regarder la guerre à la TV, non à y participer

J’ai toujours dit que la mobilisation générale (même partielle) mettra la fin à ce régime pic.twitter.com/zVMolsNBU2 — Alla Poedie 🇺🇦🇫🇷 (@AllaPoedie) September 21, 2022

Plus de 1252 personnes interpellées donc dans 37 villes, dont Moscou et Saint-Pétersbourg.

Stary Arbat in central Moscow right now. A few hundred people mostly just standing around. Isolated chants of “No to war!” Police randomly picking people up, pretty roughly pic.twitter.com/XptsrcRzoG — max seddon (@maxseddon) September 21, 2022

Ici le panneau était pourtant non violent « Hug Me if you are also scared »

« Serre-moi dans tes bras si tu as peur toi aussi » la jeune femme sera pourtant arrêtée.

Protester in Tomsk with “Hug Me if you are also scared” sign arrested at anti-mobilization protest.

pic.twitter.com/mFwf6940rl — Valerie Hopkins (@VALERIEinNYT) September 21, 2022

Le temps de finir l’article nous sommes passés de 1161 à 1252 personnes arrêtées en Russie.