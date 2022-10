« Nous connaissons un problème de paiement des mobilisés » déclare Vladimir Poutine à la télévision Russe tout en appelant au « soutien » de la nation derrière eux car ils doivent pouvoir « sentir que tout le pays est derrière eux »

Des problèmes dans le paiement de la solde des soldats mobilisés

« Nous connaissons un problème de paiement des mobilisés », a déclaré Vladimir Poutine ce mercredi en évoquant les soldats russes envoyés sur le front en Ukraine, alors même que la promesse était justement le paiement des « 190.000 roubles par mois » et donc 3000 euros par mois, somme conséquente pour beaucoup de familles Russes.

Sans que cela n’apporte concrètement rien de plus le Président a dit avoir « signé un document » pour débloquer la situation et avance sur le paiement de la solde des soldats mobilisés. Et promet que les « 190.000 roubles par mois » seront bien versés.

Le soutien de [toute] la Russie derrière les soldats mobilisés

Cherchant à mobiliser l’opinion le Président Russe Vladimir Poutine demande alors aux peuples de soutenir les soldats mobilisés et qui vont être envoyés au front de la guerre en Ukraine.

En effet celui-ci dit que les soldats « doivent sentir notre, soutien, sentir que tout le pays est derrière eux »