Le prix des produits alimentaires a augmenté ces dernières années, ce qui a poussé les consommateurs à chercher des moyens de réduire leurs dépenses afin de payer moins cher. Avec l’inflation, la hausse des prix de l’énergie, les salaires qui augmentent trop lentement, sans parler de l’impact réelle et fictive sur certain aspect de la guerre en Ukraine les prix continuent de flamber. Nous sommes tous à la recherche du supermarché qui sera le moins cher. Les supermarchés sont l’un des endroits les plus chers pour faire ses courses, mais il existe des moyens de réduire le montant que vous dépensez. Le supermarché le moins cher pour faire vos courses est donc toujours E.Leclerc (+0.4 Points) loin devant le discounter Lidl autant en matière de prix que de part de marché.

Part de marché valeurs groupes distribution et évolution Groupement E.Leclerc 22,8% +0,4

Groupe Carrefour 20% +0,1

Groupement les Mousquetaires 16,6% -0,1

Groupement U 11,6% -0,1

Auchan Retail 8,7% -0,1

Lidl 7,4% +0,1

Groupe Casino 7,1% -0,5

Aldi 2,7% +0,2

Groupe Delhaize (Cora Match) 2,3 =

Baromètre Kantar des 10 enseignes alimentaires préférées des Français en septembre 2022 en part de marché

E.Leclerc – 22,8 % Intermarché – 14,1 % U – 11,6 % Carrefour – 10 % Lidl – 7,4 % Marché Carrefour – 7.2 % Auchan – 6,2 % Proximité Carrefour – 2,8 % Aldi – 2,7 % Supermarché Auchan – 2 %

Les Français changent leurs habitudes

Avec l’inflation les français font plus souvent leurs courses afin de dénicher la bonne affaire et la bonne remise et n’hésitent pas à changer de magasin mais restent fidèles aux enseignes moins chères.

Du fait de l’inflation les dépenses sont en hausse de 6.8% en septembre.

Leclerc est encore la meilleure enseigne

Top du palmarès en part de marché, E.leclerc est également le supermarché le moins cher comme l’annonce le magazine Que choisir.

Alors que les pris sont en hausse et les achats de plus en plus fréquents comme nous l’évoquions la volatilité est grande ces dernières années mais chez Leclerc du fait des prix bas les clients sont présents plus régulièrement dans ses magasins ce qui explique sa bonne santé et sa place dans le meilleur enseigne.

Viennent ensuite Intermarché qui affiche une baisse ainsi que U.

Leclerc moins cher que Lidl ? Leclerc est un supermarché français qui propose des prix attractifs sur une large gamme de produits. Lidl, quant à lui, est un discounter allemand dont les prix sont également très intéressants. Mais lequel des deux est le moins cher ? Pour le savoir, nous avons comparé les prix de quelques produits de base dans les deux enseignes. Les résultats sont sans appel : Leclerc est moins cher que Lidl pour la plupart des produits. Par exemple, le pain de mie Leclerc est vendu généralement moins cher que celui de Lidl. Les yaourts nature Leclerc sont, eux, aussi moins chers que ceux de Lidl. En ce qui concerne le beurre, Leclerc propose un prix inférieur par rapport à Lidl et ainsi de suite. Si vous recherchez des produits frais, sachez que les fruits et légumes Leclerc sont en moyenne moins chers que ceux de Lidl. Les viennoiseries Leclerc sont quant à elles moins chères que celles de Lidl. Pour faire vos courses au meilleur prix, rendez-vous donc chez Leclerc ! Leclerc est le moins cher Pour faire ses courses, Leclerc est donc bien le moins cher. En effet, Leclerc propose des prix attractifs sur une large gamme de produits. De plus, Leclerc met à disposition un large choix de produits, ce qui permet de faire des économies. Leclerc propose également des promotions régulières sur une large gamme de produits. En effet, Leclerc propose des promotions sur des produits alimentaires, des produits d’entretien, des produits cosmétiques, etc. De plus, Leclerc offre des réductions sur certains paniers d’achats en ligne. Leclerc propose également un service de livraison à domicile. En effet, Leclerc livre les courses au domicile des clients. De plus, Leclerc propose un service de drive et de click & collect. Ce service permet de retirer les courses en magasin sans frais supplémentaires tout en facturant les sacs recyclables non rapportés entre chaque commande ce qui fait vite quelques euros ? Et la concurrence avec carrefour Intermarché et Super U Le supermarché le moins cher pour faire ses courses juste derrière Leclerc est Intermarché. Cette chaîne de supermarchés française compte plus de 1856 points de vente en France, principalement dans les petites et moyennes villes. Intermarché se positionne comme une enseigne de proximité à l’instar de Super U et propose régulièrement des promotions intéressantes. Les prix sont en général moins élevé que dans les autres supermarchés, notamment Carrefour ou Casino et même Lidl. De plus, Intermarché travaille en partenariat avec des producteurs locaux, ce qui est un gage de qualité et de fraîcheur des produits. Les clients d’Intermarché sont globalement satisfaits de la chaîne de supermarchés, notamment en raison des rayons alimentaires et la qualité des produits proposés sont également appréciés. Par contre, certains clients trouvent que les magasins sont souvent un peu trop petits et qu’ils ne proposent pas toujours tous les produits qu’ils cherchent. Leclerc Vs Casino le grand écart Leclerc est un supermarché français qui a été créé en 1949. Leclerc propose une large gamme de produits alimentaires et non-alimentaire à des prix compétitifs. En France, il y a plus de 721 magasins Leclerc. Casino est un supermarché français créé en 1898. Casino propose une large gamme de produits alimentaires et non-alimentaire à des prix moins compétitifs. En France, il y a plus de 10 800 magasins Casino. Pourtant la part de marché de Leclerc est la plus importante car Casino possède beaucoup de petits magasins et Leclerc principalement des supers ou hypers marchés. Une différence de prix en fonction des régions sauf chez Lild Le supermarché Lidl est connu pour être l’un des moins chers en France. Mais est-ce vraiment le cas ? Une étude a été menée afin de comparer les prix des principaux supermarchés en France. Les résultats ont été étonnants : Lidl n’est pas toujours le moins cher ! C’est bien Leclerc qui arrive en tête. En effet, dans certaines régions, les prix pratiqués par Lidl sont parfois supérieurs à ceux de ses concurrents. C’est notamment le cas dans les grandes villes comme Paris, Lyon ou Marseille. Ainsi, si vous habitez une grande ville et que vous souhaitez faire des économies sur vos courses, mieux vaut vous tourner vers d’autres supermarchés ! En revanche, si vous habitez une petite ville ou une commune rurale, Lidl est probablement le supermarché le moins cher surtout face à Carrefour, Intermarché ou Super U. Les prix pratiqués par Lidl sont en effet souvent inférieurs à ceux de ses concurrents dans ces zones. Ainsi, si vous cherchez le supermarché le moins cher pour faire vos courses, Lidl est probablement celui qu’il vous faut ! Mais il faut très souvent préférer Leclerc. La force de Lidl est par contre dans son fonctionnement et son positionnement, vous trouverez tous les mêmes produits, au même moment, au même goût et surtout au même prix partout en France. Le prix d’une baguette Lidl sera identique à Monaco et Gex qu’en banlieue de Lyon ou en bord de mer l’été… Pour les autres enseigne c’est un écart parfois de 30% d’une région à l’autre avec les prix les plus chers en Paca et sans grand étonnement en Île de France.

Top 11 des supermarchés, basé sur l’indice du relevé des prix

Leclerc : indice 91,9

Intermarché : indice 93,7

Système U : indice 94,0

Carrefour : indice 95,7

Carrefour Market : indice 95,9

Auchan hypermarchés : indice 96,8

Cora : indice 97,3

Auchan supermarchés : indice 101,5

Géant Casino : indice 104,7

Monoprix : indice 113,5

Casino : indice 116,0

Le top 8 des supermarchés les moins chers (Début 2022)

Voici le classement des supermarchés du moins cher au plus cher dans un top 8 des enseignes sur un panier moyen.

E. Leclerc – 348 € Intermarché – 356 € Colruyt – 363 € Système U – 365 € Cora – 370 € Carrefour – 372 € Auchan – 381 € Casino – 408 €

Le drive pas moins cher Le drive est un service de plus en plus prisé par les consommateurs français. En effet, il permet de faire ses courses en ligne et de les récupérer directement dans un supermarché, sans avoir à se déplacer. C’est donc un service particulièrement pratique pour les personnes qui ont peu de temps ou qui ne veulent pas se déplacer. Mais est-il vraiment moins cher que faire ses courses dans un supermarché classique ? Tout d’abord, il faut savoir que le prix des produits proposés en drive n’est pas toujours le même que celui affiché en magasin. En effet, les supermarchés ont tendance à appliquer des promotions plus intéressantes sur leurs drives, afin de séduire les consommateurs. De plus, il est possible de profiter de réductions supplémentaires en s’inscrivant aux newsletters des différents sites de drive. Ensuite, il est important de comparer les différents services proposés par les supermarchés. En effet, certains d’entre eux facturent un supplément au drive, livraison, d’autres offrent ce service mais facture les sacs, d’autres factures le non-retour de sacs etc. Il faut donc bien vérifier les conditions avant de passer commande. Enfin, il est également possible de trouver des offres intéressantes en comparant les différents sites de drive. Il existe en effet des sites qui permettent de comparer les prix des différents produits proposés par les différents supermarchés. C’est donc un excellent moyen de trouver le drive le moins cher pour faire ses courses qui est souvent encore une fois celui de Leclerc. Mais pour être certain de trouver un drive pas loin le plus fort c’est Intermarché avec 1673 drives partout en France.

Le Discount, le déstockage, et l’achat en gros ont le vent en poupe

Leclerc tire donc clairement son épingle du jeu ces dernières années et c’est encore le cas dans le choix des Français selon Que choisir, dans les différents avis sur internet, et dans le baromètre Kantar, Leclerc et l’enseigne préférée et la moins cher loin devant les autres.

Mais Lidl gagne encore des parts de marché à +7,4% ainsi que Aldi à 2,7% qui se porte donc mieux. Netto (groupe intermarché) qui peine à trouver son segment avec son changement de devanture et en améliorant son concept semble avec +0.1 point commencer à trouver un élan positif (aidé par la crise ?) Clairement avec Netto, Lidl, Aldi c’est bien les discounters (même si Lidl sort de plus en plus de ce profil) qui décroche le gros lot dans le coeur des Français preuve une fois de plus s’il en fallait que ce sont bien les prix moins chers que cherchent les consommateurs.