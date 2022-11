Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte lorsque vous choisissez une télévision. La marque est l’un d’entre eux. Il y a de nombreuses marques de télévisions sur le marché, mais laquelle est la meilleure ? Cet article vous aidera à décider quelle marque de télévision est la meilleure pour vous.

Une télévision est un appareil électronique destiné à la réception et à la visualisation de programmes de télévision. Il existe de nombreuses marques de télévisions sur le marché, chacune proposant des modèles aux caractéristiques et aux prix différents. Certaines marques sont plus connues que d’autres et ont une meilleure réputation.

Les téléviseurs ont beaucoup évolué au fil des ans, passant de petits écrans à de grands écrans qui peuvent être utilisés à la fois comme téléviseur et comme moniteur pour ordinateur. Il existe plusieurs types de téléviseurs différents, dont certains sont des modèles simples, d’autres plus complexes, mais tous ont une chose en commun : ce sont des écrans et il vous donne accès à vos programmes TV, vos chaînes, séries préférées.

Les téléviseurs sont devenus un élément de base de notre vie quotidienne et ils sont disponibles dans une grande variété de tailles, couleurs et styles et avec les box et les connexions internet vous permettent d’accéder à vos programmes en 4K, Ultra-HD surtout avec la démocratisation de la fibre.

Vous pouvez maintenant même avec les Smart TV ajouter des applications afin d’ajouter MyTF1, MyCanal, Salto, Netflix, Disney+ ou encore Amazon Prime. Mais il est également possible d’avoir accès plus récemment à vos jeux vidéos avec l’offre de de Google Stadia (que vient d’abandonner Google) et plus récemment l’offre Netflix et depuis l’été 2022 avec les Samsung TV nouvelle génération 2022 à tout le catalogue de jeux XBOX de Microsoft.

Et si fut un temps le son était en retrait malgré le plat des écrans vous n’êtes même plus dans l’obligation d’ajouter une barre de son avec un écran plat pour avoir un son bon voir très bon sur certains téléviseurs écran plat.

Aujourd’hui, il existe des téléviseurs ultra-larges qui peuvent être vus à partir de n’importe quelle partie de votre salon. Il en existe également de plus petits qui peuvent être utilisés dans les chambres à coucher, les hôtels, restaurants…Les téléviseurs ont également des tailles différentes, certains pouvant être placés à côté de votre lit, tandis que d’autres peuvent être placés au-dessus de votre canapé ou dans une autre pièce comme votre cuisine.

Les téléviseurs modernes sont disponibles dans une variété de modèles et de designs, et il peut être difficile de choisir le bon modèle qui vous convient. C’est pourquoi nous avons décidé de créer ce guide afin que vous puissiez trouver le bon téléviseur pour votre maison ou votre bureau.

Le meilleur téléviseur pour vous dépend de ce que vous voulez en faire, et c’est pourquoi nous avons passé en revue les types de téléviseurs disponibles afin de déterminer lequel répondra le mieux à vos besoins en passant par le classique téléviseur LCD présent dans tous les foyers, puis le téléviseur plasma qui n’a pas encore dit son dernier mots, ainsi que les téléviseurs Led et la toute dernière générations les téléviseurs OLED dont le prix chute.

Types de téléviseurs

Il existe plusieurs types de téléviseurs, mais les plus courants sont les suivants :

Téléviseurs LCD

Ce sont les téléviseurs les plus courants que vous trouverez dans une grande variété de tailles. Ils ont des tubes à cristaux liquides (LCD) qui sont utilisés pour afficher des images en noir et blanc sur l’écran.

Le LCD est un type de télévision qui peut être facilement lu par des personnes de différents niveaux d’éducation et qui a une résolution beaucoup plus élevée que les téléviseurs à plasma ou à tube cathodique.

Le téléviseur LCD est généralement plus cher que les téléviseurs à tube cathodique, mais il offre des performances beaucoup plus élevées et une meilleure qualité d’image.

Téléviseur Plasma

Les écrans à plasma fonctionnent de la même manière que les tubes fluorescents (improprement appelés « néons »). Ils allument un gaz avec de l’électricité. Le gaz utilisé est un mélange de gaz rares (90% d’argon et 10% de xénon)1.

Cette combinaison de gaz est inerte et non toxique fournit un courant électrique pour qu’il produise de la lumière, ce qui le transforme en plasma, un fluide ionisé. Les électrons ainsi libérés créent un nuage qui l’entoure.

Le défaut le plus grave des Téléviseur à plasma était leur susceptibilité à l’apparition de brûlures d’écran : Les graphiques fixes étaient affichés pendant beaucoup trop longtemps.

Téléviseur LED

Les téléviseurs à LED sont des téléviseurs LCD dont le rétroéclairage a été remplacé. Le miracle de la minceur des téléviseurs LED n’est pas un véritable changement technologique, ce sont bien toujours des téléviseurs LCD, mais le remplacement des tubes lumineux par de minuscules diodes blanches.

Téléviseurs OLED

Ces téléviseurs sont très similaires aux écrans LCD, mais ils sont fabriqués en utilisant un type spécial de cristaux liquides qui leur donne une plus grande flexibilité et une image beaucoup plus nette.

L’OLED est un type de téléviseur qui offre une qualité d‘image exceptionnelle avec des couleurs riches et vives. Ils sont généralement plus chers que les téléviseurs LCD.

Histoire de la télévision

L’Écossais John Logie Baird a diffusé les premières images de télévision le 26 janvier 1926.

Le téléviseur, qui était jusque-là réservé à un usage très privé avec une diffusion exclusivement en noir et blanc pendant un certain temps, a connu un changement révolutionnaire en 1950 lorsqu’il a été ajouté la couleur et a commencé à pénétrer dans la plupart des maisons.

La télévision a été inventée au début 20ème siècle avec certaines techniques découverte à la fin du 19ième siècles et améliorées par la suite et elle a rapidement connu un succès international. Aujourd’hui, il existe de nombreuses marques de télévisions parmi lesquelles il est parfois difficile de faire un choix.

Quelle est la meilleure marque de télévision ?

C’est une question qui revient souvent et à laquelle il n’est pas facile de répondre. En effet, les goûts et les besoins sont très personnels et il n’y a pas une seule marque qui convienne à tout le monde.

Cependant, certaines marques se démarquent par leur qualité et leur fiabilité.

Parmi les plus célèbres, on peut citer Sony, Samsung, LG et Panasonic, Phillips.

Les marques de téléviseurs

Si vous êtes à la recherche d’une nouvelle télévision, vous vous demandez probablement quelle est la meilleure marque de télévision. Il y a beaucoup de marques différentes sur le marché, et il peut être difficile de savoir laquelle choisir. Cet article compare les principales marques de téléviseurs et leurs caractéristiques afin que vous puissiez faire le meilleur choix pour votre nouvelle télévision.

Les principales marques de téléviseurs sont Samsung, Sony, LG et Panasonic, Phillips, Toshiba, Hisense. Chacune de ces marques a des avantages et des inconvénients, et il est important de peser tous les facteurs avant de faire votre choix final.

Samsung

C’est une marque très populaire, et pour une bonne raison. Les télévisions Samsung offrent une excellente qualité d’image, un design élégant et une variété de fonctionnalités intelligentes. Les télévisions Samsung sont généralement un peu plus chères que les autres marques, mais elles en valent certainement la peine. Samsung est une marque coréenne qui propose des télévisions de qualité à des prix abordables. Les télévisions Samsung offrent une excellente image et un son de haute qualité. Elles sont également équipées de nombreuses fonctionnalités avancées, comme la technologie HDR ou la connectivité Bluetooth.

Sony

C’est une autre marque très populaire, et comme Samsung, elles offrent une excellente qualité d’image et un design élégant. Les télévisions Sony ont tendance à être un peu plus chères que les autres marques, mais elles en valent certainement la peine. Sony est une marque japonaise qui propose des télévisions haut de gamme.

Les télévisions Sony offrent une excellente qualité d’image et un son exceptionnel. Elles sont également équipées de nombreuses fonctionnalités avancées, comme la technologie 4K ou la connectivité Wi-Fi.

LG

Comme les autres, elle offre une excellente qualité d’image et un design élégant. LG propose également une variété de fonctionnalités intelligentes, comme la technologie ThinQ AI qui permet aux télévisions LG de se connecter et de communiquer entre elles. Les télévisions LG sont généralement un peu moins chères que les autres marques, ce qui les rend attractives pour ceux qui cherchent à économiser de l’argent. LG est une autre marque coréenne qui propose des télévisions de qualité supérieure.

Les télévisions LG sont connues pour leur design élégant et leur excellente qualité d’image. Elles sont également dotées de nombreuses fonctionnalités intelligentes, comme la reconnaissance vocale ou la technologie OLED.

Panasonic

Panasonic propose également une variété de fonctionnalités intelligentes, comme la technologie My Home Screen 2.0 qui permet aux utilisateurs de personnaliser l’apparence et le contenu de leur écran d’accueil. Les télévisions Panasonic sont généralement un peu moins chères que les autres marques, ce qui les rend attractives pour ceux qui cherchent à économiser de l’argent. Panasonic est une marque japonaise qui fabrique des télévisions de qualité supérieure.

Les télévisions Panasonic sont connues pour leur excellente qualité d’image et leur design épuré. Elles sont également dotées de nombreuses fonctionnalités intelligentes.

Il y a plusieurs marques de télévision sur le marché et il est difficile de savoir quelle est la meilleure. Cependant, certaines marques se démarquent par la qualité de leurs produits. Parmi les meilleures marques de télévision, on peut citer Sony, Samsung, LG et Panasonic, Phillips, Toshiba,Hisense. Ces marques proposent des télévisions de qualité avec une excellente image et un son de haute qualité.

Elles offrent également des fonctionnalités avancées comme la connectivité Wi-Fi, la compatibilité avec les lecteurs Blu-ray et les consoles de jeux vidéo.

En outre, ces marques proposent des télévisions économiques qui conviennent à tous les budgets.

Obsolescence programmée des TV

Dans le monde moderne, les télévisions sont devenues indispensables dans la vie de beaucoup de gens. Pourtant, il est important de choisir la bonne marque de télévision, car certaines marques sont connues pour pratiquer l’obsolescence programmée.

L’obsolescence programmée est une stratégie commerciale utilisée par certains fabricants pour encourager les consommateurs à acheter des produits plus récents et plus coûteux. Cette stratégie est souvent utilisée dans les industries du logiciel et du matériel informatique, mais elle est également courante dans d’autres industries, comme celle des télévisions.

Il existe différentes façons de mettre en œuvre l’obsolescence programmée. Les fabricants peuvent rendre les anciens modèles obsolètes en les rendant incompatibles avec les nouveaux formats ou en supprimant certaines fonctionnalités. Les fabricants peuvent également rendre les anciens modèles obsolètes en ne fournissant plus de pièces de rechange ou en fournissant des pièces de rechange coûteuses. Enfin, les fabricants peuvent simplement arrêter la production des anciens modèles, ce qui rend impossible l’acquisition d’un modèle obsolète.

L’obsolescence programmée est une stratégie commerciale controversée. Certains consommateurs et économistes affirment que cette stratégie permet aux fabricants de gagner plus d’argent en vendant des produits obsolètes plus rapidement. D’autres affirment que l’obsolescence programmée est un gaspillage inutile et qu’elle pousse les consommateurs à acheter des produits qu’ils n’ont pas besoin. Quoi qu’il en soit, il est important de prendre conscience de l’existence de l’obsolescence programmée avant d’acheter un nouveau produit.

FAQ

1. Quelle est la meilleure marque de télévision ?

Il n’existe pas de meilleure marque de télévision (quoi que), cela dépend des préférences personnelles et des besoins de chaque individu. certaines personnes préfèrent les télévisions qui offrent une qualité d’image supérieure, tandis que d’autres privilégient les fonctionnalités et les options de connectivité. Les meilleures marques de télévisions sont celles qui offrent la meilleure qualité d’image, le meilleur son, les meilleures fonctionnalités et la meilleure connectivité.

2. Quels sont les facteurs à prendre en compte lors du choix d’une télévision ?

Les principaux facteurs à prendre en compte lors du choix d’une télévision sont la qualité d’image, le son, les fonctionnalités, la connectivité et le prix.

3. Quelle est la différence entre une télévision LED et une télévision LCD ?

Les télévisions LED utilisent des diodes électroluminescentes pour éclairer l’écran, ce qui permet une meilleure qualité d’image. Les télévisions LCD utilisent des ampoules fluorescentes pour éclairer l’écran, ce qui est moins cher mais peut entraîner des problèmes de rétro-éclairage.

4. Quelle est la résolution idéale pour une télévision ?

La résolution idéale pour une télévision dépend de l’usage que vous en avez. Si vous regardez beaucoup de films ou de séries télévisées, une résolution plus élevée sera nécessaire pour une meilleure qualité d’image. Si vous utilisez votre télévision principalement pour regarder la télévision, une résolution moins élevée suffira.