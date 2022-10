Le trading des cryptomonnaies se fait à travers divers produits dérivés. Ceux-ci ont pour objectif de profiter de la montée ou de la baisse de valeur d’une ou de plusieurs cryptomonnaies. Parmi les produits dérivés les plus utilisés pour faire du trading, on distingue les contrats futures, les CFD ainsi que les options. Cet article lève le voile sur ces différents produits.

Les contrats futures

Les contrats futures ont pour but d’offrir une meilleure protection contre l’exposition au risque en général et contre la volatilité des actifs en particulier. Ce sont des produits financiers ayant des valeurs qui dépendent de leurs différents actifs sous-jacents. L’utilisation des contrats futures offre la possibilité de prédire la hausse soit la baisse d’une cryptomonnaie. Sur le marché des cryptomonnaies, la position des contrats futures s’ouvre habituellement avec des USDT.

Par ailleurs, les contrats futures permettent de profiter en toute sécurité de l’effet levier qui permet d’amplifier de façon significative les mouvements des prix sur les actifs. Cependant, il faut avoir à l’esprit qu’une mauvaise stratégie peut comporter assez de risques en ce qui concerne les liquidations.

Les liquidations sont en effet la clôture de la position que prend un trader quand il accomplit un niveau. En outre, le niveau de liquidation varie selon le sens de la position ainsi que l’effet de levier appliqué. Plus le levier utilisé est important, plus le niveau de liquidation se rapprochera du point d’entrée. En prenant une position, il est important d’utiliser un stop loss combiné à un take profit.

Les CFD

Les Contrats for Différence (CFD) sont des produits qui sont similaires aux contrats for futures. Ils donnent la possibilité eux aussi de faire des spéculations en ce qui concerne la hausse ou la baisse d’un actif avec des effets de levier. Cependant, ils ne possèdent pas de délai d’échéance et les transactions s’exécutent à ce niveau directement avec les courtiers.

Les CFD ont pour principaux objectifs de faire une réplique de la performance d’un actif sur une certaine période avec ou sans un effet de levier. Ils comportent de nombreux avantages tels que la possibilité de trader des cryptomonnaies dans des devises tels que l’euro avec des plateformes comme tesla coin.

En dehors ceci, les CFD donnent également la possibilité d’exposer l’investisseur sur le marché des cryptos actifs sans toutefois procéder à un achat de cryptomonnaies en utilisant un exchange. En outre, à l’instar de tout type de contrats cryptographique, l’utilisation des CFD peut également comporter des risques de liquidation surtout dans le cas d’important mouvement contraire à une position.

En addition, des frais des financements peuvent s’appliquer lorsqu’on utilise des CFD. Cela implique alors un risque de liquidation lorsqu’un grand mouvement de liquidation apparait. Aussi, le simple fait de ne pas pouvoir investir directement avec les CFD dans les cryptomonnaies reste un inconvénient majeur surtout pour les investisseurs qui désirent tirer profit des rendements du staking des cryptos actifs.

Les options

Une option désigne un instrument monétaire ou financier pouvant permettre à une personne qui fait trading de vendre ou d’acheter un actif sous-jacent à un prix déjà fixé à l’avance qui reste valable sur une période donnée de temps. L’option est alors un produit qui permet de faire une bonne couverture de son portefeuille.

Par ailleurs, il faut savoir également qu’il est possible de faire l’achat des options qui possèdent des sous-jacents comme de principales cryptomonnaies à l’instar du bitcoin ou de l’ethereum.

En plus de cela, il est aujourd’hui possible de faire des paris sur la hausse ou la baisse des actifs en utilisant des options. À titre d’exemple, en achetant une option d’achat « call », un trader a le pouvoir d’acheter l’actif sous-jacent alors dans le même temps l’achat de l’option « pu » va permettre à un autre trader de miser sur la baisse d’un actif sous-jacent.

Pour finir, il faut noter que les options peuvent être définies selon plusieurs paramètres. Ce sont : la taille de la cryptomonnaie, le prix à payer pour l’obtention des options, la cryptomonnaie sur laquelle elle se base et enfin sa date d’expiration.