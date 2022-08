Avoir plusieurs échéances de remboursement de crédit dans un mois peut vite devenir problématique. En fait, le plus souvent, il y a un risque de surendettement. En général, pour honorer les échéances, vous vous retrouvez à faire une nouvelle demande d’emprunt. Heureusement qu’il y a une possibilité pour vous de regrouper tous vos crédits. En quoi consiste ce regroupement ?

Rachat de prêt : qu’est-ce que c’est ?

Faire racheter votre crédit signifie que vous demandez à un établissement bancaire de payer tous les crédits que vous avez contractés auprès d’autres institutions financières. Dans la pratique, il s’agit pour cet établissement de solder votre prêt, puis de définir de nouvelles modalités de remboursement adaptées à votre profil.

Par exemple, si vous détenez 3 crédits auprès de 3 organismes différents, avec le concept du rachat, votre banque prend contact avec ces différentes institutions pour les rembourser. Ensuite, la banque établit pour vous une nouvelle grille de remboursement qui s’adapte à vos moyens. Cette procédure peut vous permettre de réduire votre taux d’endettement afin d’être éligible à un autre prêt. D’autre part, la banque ayant procédé au rachat peut vous contracter un prêt qui sera ajouté aux crédits regroupés.

Les différents types de rachat de crédit

Il convient de préciser qu’il existe deux types de rachat de crédit.

Le rachat de crédit à la consommation

Ce regroupement ne concerne que les prêts contractés pour réaliser des projets personnels comme :

l’achat d’une voiture,

la réalisation d’un voyage,

l’achat d’électroménager pour votre maison.

Cette option concerne donc les locataires. Toutefois, certains propriétaires peuvent y souscrire à condition que les prêts immobiliers n’excèdent pas 60 % du montant total à regrouper.

Le rachat de crédit hypothécaire

Le rachat de crédit hypothécaire est une opération qui prend en compte les crédits à la consommation, les prêts immobiliers ainsi que d’autres types de dettes. Par ailleurs, il faut noter que vous pouvez demander un regroupement de crédits pour n’importe quelles autres raisons.

Regroupement de crédit : pourquoi y avoir recours ?

Si le rachat de crédit est aussi recommandé, cela est dû aux nombreux avantages qu’il offre.

La réalisation d’un nouveau projet

Le fait d’avoir plusieurs crédits à rembourser ne vous empêche pas d’avoir d’autres projets ou besoin. Seulement, l’existence de ces prêts limite votre pouvoir d’achat. En effet, avant de vous accorder de crédit, toute institution financière vérifie d’abord votre taux d’endettement. Si celui-ci excède 33 %, il est fort probable que vous n’ayez plus de prêt.

Quand vous regroupez vos prêts, votre pouvoir d’achat s’améliore. Vous avez alors la possibilité de reprendre un crédit pour réaliser ce projet qui vous tient à cœur.

La diminution du taux mensuel à rembourser

Avec plusieurs crédits, le remboursement mensuel est une charge qui peut très vite devenir pénible. De plus, il peut arriver que vous n’ayez plus la capacité financière de faire face à toutes ces charges. Dans une telle situation, le regroupement de crédit vous permet de payer selon vos capacités. Il faut toutefois savoir que la durée de remboursement s’en trouve rallongée et le coût de total du crédit également.

Rachat de prêt : quelle procédure ?

À l’instar de la souscription à certains crédits, obtenir un rachat de crédit se fait à travers plusieurs étapes.

Définir vos besoins

Pour quelle raison désirez-vous faire cette opération ? C’est suivant la réponse à cette question que vous allez vous diriger vers l’institution qui convient. Vous pouvez aussi demander à un courtier en rachat pour vous désigner les meilleures banques.

Constituer votre dossier

Après avoir choisi la banque, il ne vous reste qu’à constituer votre dossier. À ce niveau, vous devez renseigner des informations comme votre niveau de revenu, votre situation patrimoniale ou encore votre situation familiale.

Trouver une assurance

Bien qu’elle ne soit pas obligatoire, il est recommandé de souscrire à une assurance lorsque vous lancez une procédure bancaire. En fait, l’assureur emprunteur est une garantie que la banque a de récupérer l’argent investi sur vous.

Une fois votre dossier déposé, il ne vous reste plus qu’à signer l’offre de rachat validée par la banque.