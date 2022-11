Des chercheurs ont découvert une famille de neurones qui, lorsqu’ils sont stimulés, permettent aux patients souffrant de lésions de la moelle épinière de marcher à nouveau.

Cette découverte a été faite chez neuf participants et marque une avancée scientifique fondamentale.

La recherche vient d’être publiée dans la revue Nature.

Les patients remarchent font du sport, du vélo

Une équipe de chercheurs suisses a mis au point une thérapie qui a permis à des patients paralysés de marcher à nouveau. En effet les scientifiques ont identifié le neurone spécifique qui est activé et remodelé par la stimulation de la moelle épinière.

L’étude a montré que la stimulation électrique ciblée peut aider à très significativement améliorer les mouvements des patients paralysés. Les électrodes sont placées sur la zone de la moelle épinière qui contrôle les muscles des jambes.

« Nous avons pour la première fois pu établir un atlas moléculaire de la moelle épinière d’une précision telle qu’il nous permet d’observer, neurone par neurone, l’évolution du processus de guérison » Communiqué de Grégoire Courtine, professeur de neurosciences et codirecteur du centre NeuroRestore

Neurone Vsx2 le spécialiste de la réparation

Avant de réaliser ces tests sur l’homme, l’équipe de scientifiques avait utilisé cette méthode sur des rongeurs souffrant d’une blessure. L’inactivation des neurones Vsx2 a immédiatement stoppé la marche, alors qu’elle n’a eu aucun effet sur des souris saines ce qui ouvrait la voie et l’explication pour l’homme.

Ces résultats leur ont permis de démontrer que ces neurones sont à la fois nécessaires et suffisants. L’électrostimulation était dès lors suffisante et efficace pour conduire une certaine réorganisation du système nerveux, expliquent les chercheurs.

Qu’est ce que la Paralysie

La paralysie est un état médical dans lequel certains ou tous les muscles du corps sont paralysés. Elle peut être causée par divers facteurs, notamment une blessure, une maladie ou un poison. La paralysie peut entraîner des difficultés à respirer, à bouger et à parler.

Dans les cas graves, la paralysie peut être fatale. Il existe des traitements pour la paralysie, mais il n’y a pas de remède. Cette découverte ouvre donc une voie vers un remède curatif.

Qu’est ce qu’un Neurone

Un neurone est une cellule spécialisée du système nerveux qui traite et transmet des informations. Le cerveau est composé de milliards de neurones, qui travaillent ensemble pour contrôler toutes les fonctions du corps.

Les neurones sont constitués de trois parties principales : le corps cellulaire, les dendrites et l’axone. Le corps cellulaire contient le noyau et d’autres organites, les dendrites sont des prolongements fins et ramifiés qui reçoivent des informations d’autres neurones, et l’axone est un prolongement long et fin qui transmet des informations à d’autres neurones.

Les signaux électriques qui passent entre les neurones sont appelés potentiels d’action. Ces signaux sont générés par le mouvement des ions à travers la membrane du neurone. Lorsqu’un signal entrant atteint la dendrite, il provoque une modification du potentiel électrique du neurone. Ce changement de potentiel déclenche un potentiel d’action, qui se déplace le long de l’axone jusqu’au neurone suivant. Ceci explique bien pourquoi l’électrostimulation était un point important de cette recherche et de son résultat spectaculaire.

Des améliorations sur les patients ont été constatées immédiatement et ont continué à être observées même cinq mois plus tard. Cette découverte exceptionnelle ouvre une voie formidable pour des milliers de personnes paralysées.