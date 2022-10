Ce 11 octobre 2022 Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a déclaré que La Russie était prête à discuter avec l’Occident du conflit en Ukraine mais qu’aucune offre véritable de négociation n’avait encore été faite.

Sergueï Lavrov explique que la Russie est ouverte à une éventuelle rencontre entre le président russe, Vladimir Poutine, et son homologue américain, Joe Biden. Evoquant une rencontre possible lors du prochain sommet du G20.

Il explique qu’il prendrait en considération une telle proposition encor faudrait-il qu’elle lui soit soumise ce qui n’est a priori pas le cas et même de déclarer que « C’est un mensonge ».

La Russie annonce être ouverte aux négociations au sujet de l’Ukraine

Coup de poker (menteur) ou réalité dans la proposition ou plutôt l’affirmation de ne jamais avoir eu de proposition de l’Occident et de Joe Biden mais y être ouvert ?

Quoi qu’il en soit il ne faut peut-être pas refuser cette ouverture de la Russie à discuter, s’il est possible de l’appeler ainsi dans une telle situation, concernant le conflit Ukrainien surtout après l’escalade des derniers jours.

Certains experts expliquaient que cela pouvait être l’un des 4 scénarios de Poutine taper plus fort en Ukraine pour ouvrir la voie à des négociations et un cessez-le-feu mais peu probable car l’Ukraine ou la Russie s’y refusait ce qui ne semble plus si improbable et une possibilité du côté Russe.

Delà à certifier que la réunion entre les deux puissances aura bien lieu il reste beaucoup d’obstacles.

Une défaite ou une victoire en demi-teinte

L’accent mis dans l’interview sur cette ouverture à des négociations avec l’Occident selon les mots de Sergueï Lavrov semble étonnant sauf pour certains experts qui le disaient en soulignant que c’était improbable mais une des possibilités.

La dynamique est en faveur de l’Ukraine certes mais Vladimir Poutine vient de frapper fort avec la mobilisation partielle, et le coup d’épée dans l’eau d’un bataillon avec la Biélorussie qui rétropédale dès ce matin en indiquant qu’il restera simplement défensif et avec des frappes violentes de nouveau sur toute l’Ukraine depuis hier.

Cette solution n’est donc plus si improbable que cela et si Poutine tapait fort afin d’enfin négocier et signer la fin des hostilités ?

Une rencontre au G20 en novembre en Indonésie

Dans une interview ce 11 octobre Sergueï Lavrov déclare donc que la Russie est ouverte aux discussions avec les Etats-Unis afin de voir comment mettre fin au conflit qui dure depuis huit mois.

Lavrov explique dans la foulée que « Nous n’avons reçu aucune offre sérieuse de prise de contact »

Et que les propos de John Kirby qui disait prêts à organiser des pourparlers avec la Russie mais que celle-ci aurait refusés et bien il s’agirait tout simplement d’ « un mensonge » selon Sergueï Lavrov.

Il explique ensuite qu’il serait prêt à ce que cette réunion entre Joe Biden et Vladimir Poutine est lieu au Sommet du G20 en Indonésie à la mi-novembre.

« Nous avons dit à plusieurs reprises que nous ne refusons jamais les réunions. S’il y a une proposition, alors nous l’examinerons », a déclaré Sergueï Lavrov.

L’incertitude reste de mise

Des pourparlers de Paix entre la Russie et L’Occident en Turquie son également possible selon Lavrov qui déclare même que Moscou est ouverte à toute suggestion mais qu’il ne pouvait en aucun cas garantir que cela aboutirait à quelque chose de constructif pour autant.

D’ailleurs cette semaine le président turc Tayyip Erdogan va rencontrer le président russe Vladimir Poutine au Kazakhstan et lui fera certainement des suggestions dans ce sens.

Pour Sergueï Lavrov néanmoins, il est important de rappeler que la communication directe (pas toutes les communications donc) entre la Russie et les Etats-unis a cessé à la fin du mois de Mars.

De plus il rappelle que Volodymyr Zelensky a décidé de ne pas négocier avec Vladimir Poutine ce qui risque encore de compliquer les choses.

La confrontation va se poursuivre

Mais dès qu’il y a un espoir la douche froide n’est jamais loin Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a déclaré :

« L’ambiance de ce sommet est déjà évidente et prévisible. La confrontation va se poursuivre. » Dmitri Peskov

concernant le sommet du G7 dont il déclare que le Kremlin en a des attentes limitées.

Et ce certainement d’autant que le président ukrainien Volodymyr Zelensky devrait prendre la parole pendant ce sommet.