Les femmes doivent prendre de nombreuses précautions lorsqu’elles se trouvent dans des espaces publics, surtout la nuit.

Voici 111 choses que les femmes font pour se sentir en sécurité et que nous conseillons malheureusement également de faire ou que nous faisons.

Présentez donc sous la forme d’invectives afin de mieux explicitez la réalité, car vous ne devirez pas mesdames avoir à faire cela.

Adopter une attitude très en colère ou totalement irritable afin d’éviter une éventuelle approche

Adoptez un style dégoutant afin de repousser les pseudos prétendants, pour cela n’hésitez pas à cracher, roter, péter, renifler, baver…

Evitez les mains baladeuses et autres frotteurs en portant votre sac sur vos fesses

Appelez un proche et restez en ligne avec afin de vous rassurer ou si vous ressentez un danger

Apprenez des techniques d’autodéfense, comme le krav maga, qui pourront être utilisées en cas de besoin

Apprenez un mot de « sécurité » (comme le nom d’un animal de compagnie qui n’existe pas) que les membres de votre famille connaissent et utilisez-le en cas de danger au téléphone pour prévenir discrètement de votre situation

Asseyez-vous côté couloir afin d’éviter de vous retrouvez coincé côté fenêtre

Asseyez-vous à proximité de l’alarme dans un train vide

Asseyez-vous proches d’une femme ou de femmes dans les transports en commun

Attachez vos cheveux trop longs

Ayez toujours à portée de main une trousse d’urgence contenant des produits de premiers soins de base

Ayez toujours un plan d’évacuation ou fuite et de savoir au préalable où se trouvent les sorties de secours au cas où quelqu’un tenterait de vous attaquer ou de vous suivre ou en cas de tout danger

Cachez votre décolleté avec une écharpe, un châle et tout ce qui permet de faire diversion

Changez de rame si vous êtes seule dans le train, le métro, tramway avec un homme ou un groupe d’hommes

Changez de trottoir lorsqu’un homme arrive face à vous la nuit

Changez immédiatement de trottoir si un groupe d’hommes s’approche

Changez souvent d’itinéraire pour que les gens ne puissent pas suivre vos déplacements

Choisissez une tenue extrêmement repoussante afin de tenter d’éviter tout contact

Composez le numéro de police secours en avance pour prévenir toute agression

Contactez quelqu’un par téléphone si vous ne vous sentez pas en sécurité dans une situation donnée et informez les gens de toute activité ou personne suspecte qui semblent vous suivre

Faites d’un coup d’œil une liste de femmes vers qui vous pourriez vous rendez en cas d’harcèlement ou d’agression

Demandez à un couple s’il est possible de poursuivre le chemin avec eux car vous n’êtes pas en sécurité

Descendez à un autre arrêt que le vôtre si vous pensez être suivie ou si vous pensez qu’il pourrait se produire quelque chose

Emportez de l’argent pour un taxi au cas où vous devriez quitter rapidement les lieux ou trouver un autre moyen de transport

Entrez dans une boutique si vous réalisez qu’un homme vous suit ou si vous sentez une présence malsaine derrière vous

Entrez rapidement dans votre voiture et verrouillez les portes une fois à l’intérieur

Essayez toujours de vous garer près des entrées et des sorties lorsque vous visitez des magasins ou des boutiques

Établissez un contact visuel avec les personnes qui vous entourent

Évitez d’être drogué et restez sobre ou évitez de boire excessivement lorsque vous êtes dans un environnement peu familier

Evitez de manger un fruit ou légumes de type phallique pour éviter toute réaction dégoutante

Évitez de marcher seul la nuit

Évitez de parler à des inconnus, surtout s’ils semblent essayer d’engager la conversation avec vous sans raison apparente et soyez bref avec ceux qui engagent la conversation

Evitez les regards des hommes dans les transports en commun afin de ne pas laisser place à une quelconque idée de possible sollicitation de votre part

Évitez si possible de prendre les transports en commun tard dans la nuit, en particulier les métros ou les bus, qui sont malheureusement des lieux plus dangereux

Faites attention aux voitures qui roulent trop lentement ou qui sont garées dans des endroits inhabituels

Faites confiance à votre instinct, si quelque chose vous semble anormal, il vaut mieux pécher par excès de prudence

Faites savoir aux amis ou à la famille où vous allez et quand vous serez de retour

Faites semblant d’être en retard et d’être attendue en indiquant ne pas avoir le temps mais en prenant le temps de remercier tout en s’éloignant

Faites semblant d’être occupée ou dans vos pensées en portant des écouteurs

Faites semblant d’être perdue et prenez le temps de regarder autour de vous en même temps

Faites semblant de fixer le trottoir devant vous tout en observant ce qui se passe autour de vous

Faites semblant de parler une autre langue si quelqu’un vous aborde

Faites vous le plus discrète possible tel un fantôme fondez vous dans le décor

Familiarisez-vous avec le voisinage local et sachez où se trouvent les endroits sûrs tels que les postes de police et autres lieux publics

Gardez les objets de valeur tels que les portefeuilles et les sacs à main près du corps et non dans des endroits facilement accessibles comme les poches ou les sacs

Gardez un œil sur les activités suspectes, comme les personnes qui traînent ou qui suivent les autres de trop près

Gardez vos mains libres pour pouvoir vous défendre si nécessaire

Gardez votre téléphone portable chargé et prêt à être utilisé à tout moment

Garez-vous dans des zones bien éclairées

Jetez toujours un coup d’œil avant de monter dans les transports en commun afin de vous assurer de ne pas être seule avec un ou plusieurs hommes

Longez les murs des rames de métro ou des arrêts de bus afin d’éviter les frotteurs

Marchez sur l’intérieur du trottoir lorsque cela est possible, à l’écart de la circulation

Marchez toujours d’un pas assuré

Méfiez-vous de toute offre d’aide de la part d’une personne qui vous est inconnue

Mettez votre sac devant vous afin de vous protéger un minimum

Montez au plus proche du chauffeur dans le bus, métro, tramway afin de pouvoir alerter ou être secourue rapidement

N’acceptez jamais de boissons de la part d’inconnus et ne laissez jamais un verre sans surveillance

N’ayez pas peur de demander de l’aide si nécessaire

N’hésitez pas à appeler la police si quelque chose vous semble anormal

N’hésitez pas à entamer une conversation dans une boutique avec une inconnue jusqu’à l’homme qui vous suit finisse par s’éloigner

N’oubliez pas que la sécurité commence avec vous, alors restez en sécurité !

Ne baissez jamais la garde

Ne laissez pas de place au doute, ne répondez pas à un sourire d’un homme afin qu’il ne s’imagine pas des choses comme une sollicitation à aller plus loin

Ne laissez pas les inconnus pénétrer dans votre espace personnel

Ne laissez pas un taxi ou VTC venir jusque chez vous pour vous déposer ou récupérer surtout dans un lieu calme et isolé

Ne longez jamais les murs afin d’éviter de vous retrouver plaqué ou bloqué contre

Ne montez pas dans une voiture avec une personne que vous ne connaissez pas

Ne partagez pas vos informations personnelles, telles que votre lieu de résidence ou de travail, avec des inconnus

Ne portez pas d’écouteurs pour écouter de la musique et ne vous laissez pas distraire par vos e-mails/textes lorsque vous marchez seul

Ne portez pas de décolleté

Ne portez pas de jupes, de robes, de shorts lorsque vous n’êtes pas chez vous

Ne portez pas de soutien-gorge pour ne pas exciter la mauvaise personne

Ne prenez pas de raccourcis à travers des zones désertes ou des ruelles inconnues et sombres

Ne restez pas planté au même endroit et surtout pas contre un mur ou un poteau afin de ne pas passer pour une aguicheuse et ne pas subir de sollicitation douteuse

Oubliez les talons afin de pouvoir courir en cas d’agression

Parlez avec enthousiasme de notre homme (même si nous n’en avez pas), afin d’éviter que quelqu’un ne vous aborde

Pensez à l’avance à ce que vous avez sur vous qui pourrait bien être d’une grande aide ou une arme en cas de besoin comme votre sac à main, votre bombe de laque, votre smartphone, vos clefs de voiture…

Planifiez un itinéraire à l’avance afin de savoir où vous allez

Portez de l’argent dans plusieurs poches différentes afin qu’il ne soit pas facile d’y accéder si quelqu’un tente de les voler

Portez des documents avec les coordonnées des personnes à contacter en cas d’urgence

Portez des vêtements qui vous font paraître plus forte

Portez un short sous vos vêtements afin d’éviter des commentaires affligeants sur vos tenues qui seraient trop courtes aux yeux de certains

Portez un sifflet ou un autre dispositif bruyant afin de pouvoir alerter les gens en cas d’urgence

Portez une alliance pour faire semblant d’être en couple afin de réduire le nombre des sollicitations

Portez une arme ou un dispositif d’auto-défense

Portez une capuche afin de passer inaperçue

Portez votre sac devant votre sexe afin d’éviter les attouchements et autres mains baladeuses dans les transports en commun

Prenez en photo la plaque et le numéro du Taxi ou du VTC dans lequel vous allez monter à un proche

Prévenez de façon systématique un proche si vous montez dans taxi ou un Uber

Prévenez une amie que si dans tant de temps elle n’a de nouvelles ce n’est pas normal et qu’il faut agir vite

Regardez des deux côtés avant de traverser une rue

Remerciez et expliquez que vous avez bien compris pas de soucis de manière rapide sans pour autant s’arrêter mais répondre pour éviter tout conflit avec un homme qui prendrait mal le faire de ne pas avoir de réponse

Restez à l’écart des grands rassemblements de personnes, si possible, car ils peuvent créer un environnement chaotique et imprévisible

Restez dans les zones peuplées où il y a du monde

Serrez vos poings dans vos poches en préparation à une agression

Si nécessaire, n’hésitez pas à crier à l’aide ou à utiliser un spray au poivre si quelqu’un vous menace

Si un étranger s’approche de vous, restez à une distance d’au moins un mètre et restez vigilante

Si vous marchez, évitez de parler au téléphone afin que tous vos sens soient disponibles pour repérer les menaces potentielles

Si vous rencontrez quelqu’un en ligne, rencontrez-le dans des lieux publics et ne donnez pas trop d’informations personnelles

Si vous sortez la nuit, habillez-vous par couches successives (pull etc.) afin de pouvoir enlever ou remettre des vêtements, si nécessaire

Si vous vous promenez, surtout tard dans la nuit, déplacez-vous en groupe ou avec un ami si possible

Soyez consciente de votre langage corporel et de vos postures afin de ne pas paraître vulnérable

Soyez toujours consciente de votre environnement, même lorsque vous êtes dans des endroits que vous connaissez bien

Tenez vos clefs à la Wolverine dans votre poing fermé

Tenez-vous vouté afin de cacher votre poitrine

Transportez une lampe de poche avec vous afin de pouvoir voir plus facilement les dangers potentiels

Utilisez les vitrines des commerces et des panneaux de pubs afin de regarder ce qui se passe autour de vous et prévenir le danger

Veillez à ce que quelqu’un connaisse votre emplacement exact à tout moment

Vérifiez que votre pull tombe bien sous les fesses pour ne pas montrer vos courbes

Verrouillez toujours la porte de votre immeuble avant de monter chez vous

Vous pensez être suivi alors essayez de vous arrêter afin de laisser l’homme en question vous dépassez si ce n’est pas le cas fuyez

Ce ne sont là que quelques-unes des choses que font de nombreuses femmes pour se sentir en sécurité dans l’espace public.

En suivant ces conseils et en étant consciente de votre environnement, vous vous assurez que votre sécurité est une priorité et vous protéger des menaces ou dangers potentiels.

Restez vigilante et rappelez-vous que si quelque chose ne semble pas normal, il est préférable d’éviter toute situation potentiellement inconfortable en quittant les lieux ou en demandant de l’aide aux personnes susceptibles de vous aider.

Prenez des précautions supplémentaires et pratiquez ces habitudes chaque fois que possible. Cela pourrait faire la différence entre une sortie agréable et un danger potentiel. Où que vous soyez, vous sentir en sécurité devrait toujours être une priorité absolue.

Nous espérons que cette liste de 111 choses que beaucoup de femmes font pour se sentir en sécurité peut vous donner du pouvoir et vous aider à rester en sécurité. En tant que femmes, nous ne devrions jamais avoir peur de prendre les mesures nécessaires pour protéger notre sécurité et notre bien-être. En suivant ces conseils, vous vous sentirez non seulement plus en sécurité mais aussi plus confiante lorsque vous vous aventurerez en extérieur, triste à dire mais une réalité.

Soyez courageuse et restez en sécurité !