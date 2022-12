Il y a tant de choses à voir en France que c’est difficile de savoir par où commencer. Heureusement, nous avons compilé une liste des 20 meilleures choses à voir en France avant de mourir. Alors, qu’est-ce que tu attends ? Commence ton voyage à travers la France dès maintenant!

Top 20 merveilles de France que vous devez absolument voir avant de mourir

Avant de mourir, il y a 20 endroits en France qu’il faut absolument voir. Certains sont connus du grand public, d’autres moins. Mais tous ont leur charme et leur histoire. La France, pays de contraste, riche en histoire et en culture, par excellence, offre aux visiteurs un large éventail de sites et d’activités à découvrir. De la capitale française, Paris, aux plages ensoleillées de la Côte d’Azur, en passant par les châteaux de la Loire et les vignobles du Bordelais, il y a tant de merveilles à voir en France. Voici une liste des 20 sites naturels et monuments emblématiques les plus surprenants que vous pouvez voir dans ce magnifique pays avec une liste des 20 endroits les plus importants à voir en France avant de mourir.

La Tour Eiffel

Sans aucun doute l’un des monuments les plus connus au monde et l’un des plus photographiés au monde, la Tour Eiffel est un incontournable lorsque l’on visite Paris. Construite en 1889 pour l’Exposition Universelle, elle mesure 324 mètres de haut et est devenue un symbole de la capitale française. Elle peut accueillir jusqu’à 25 000 personnes par jour. Aujourd’hui, on peut monter jusqu’en haut de la Tour Eiffel de la meilleure façon en prenant l’ascenseur jusqu’au sommet et admirer la magnifique vue panoramique imprenable sur toute la ville de Paris. Aujourd’hui, elle est l’une des 21 merveilles du monde moderne en 11ième place.

Le château de Versailles

Le château de Versailles est un autre lieu emblématique de la France. Situé à une quinzaine de kilomètres de Paris, il a été construit au XVIIe siècle pour être la résidence officielle des rois de France. Aujourd’hui, il est un important musée et site touristique, on peut y admirer les somptueux appartements du roi et de la reine, les nombreuses salles d’exposition dont certaines sont utilisées pour des événements musicaux et culturels, ainsi que les jardins à la française.

La cathédrale Notre-Dame de Paris

Autre monument emblématique de la capitale française, La cathédrale Notre-Dame de Paris est l’un des plus beaux exemples et parmi les plus anciens et les plus importants de l’architecture gothique d’Europe et au monde. Construite au XIIe siècle, ce joyau architectural est situé sur l’île de la Cité, au cœur de Paris. Sa façade occidentale, ses vitraux et sa célèbre gargouille en font un lieu incontournable de la capitale française. La cathédrale a été endommagée par un incendie en 2019 mais reste toujours un site populaire auprès des touristes du monde entier.

Le Mont-Saint-Michel

Le Mont-Saint-Michel est un petit îlot situé à quelques kilomètres du littoral français, dans le nord-ouest du pays. Il abrite une magnifique abbaye bénédictine du XIe siècle construite en l’honneur de l’archange saint Michel ainsi qu’une petite ville médiévale qui surplombe la baie du Mont-Saint-Michel. Aujourd’hui, c’est l’un des sites touristiques patrimoniaux les plus visités de France. Les visiteurs peuvent explorer les nombreuses salles d’exposition, ainsi que les jardins à la française et les magnifiques vues sur la baie du Mont Saint-Michel. Le Mont-Saint-Michel est accessible en voiture (attention le parking peut rapidement être submergé par les eaux) ou en train…

Le château de Chenonceau

Situé dans la Loire, le château de Chenonceau est un magnifique château Renaissance construit au XVIe siècle. Il est particulièrement connu pour sa galerie qui traverse la rivière Cher et pour ses jardins à la française. Le château abrite également une riche collection d’art et de meubles anciens.

Les arènes de Nîmes

Les arènes de Nîmes sont les vestiges d’un ancien amphithéâtre romain construit au Ier siècle après J.-C.. Aujourd’hui encore, il est possible d’y admirer les gradins en pierre qui pouvaient accueillir jusqu’à 24 000 spectateurs. Les arènes de Nîmes sont un témoignage exceptionnel de l’architecture romaine en France.

Le pont du Gard

Le pont du Gard est un aqueduc romain construit au Ier siècle après J.-C.. Il mesure 50 mètres de haut et 918 mètres de long et était destiné à transporter l’eau jusqu’à la ville de Nîmes. Aujourd’hui, il est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO et est l’un des sites touristiques les plus visités de France.

La Place Vendôme

La Place Vendôme est une magnifique place située dans le 1er arrondissement de Paris. Cette place chic est bordée de luxueux hôtels et boutiques et abrite également le célèbre Column of Vendôme, un ancien obélisque datant de 1810.

Les Champs-Élysées

Les Champs-Élysées sont une avenue célèbre située dans le 8ème arrondissement au cœur de Paris, entre la place de la Concorde et l’Arc de Triomphe. Longue de 2 kilomètres, cette avenue accueille des millions de visiteurs chaque année et abrite de nombreuses boutiques haut de gamme, restaurants et cafés.

C’est l’une des avenues les plus célèbres du monde, et elle abrite de nombreuses boutiques haut de gamme, restaurants et cafés. Les Champs-Élysées sont également le lieu de défilés importants, comme le défilé du 14 Juillet (la fête nationale française).

La Cathédrale de Strasbourg

Située dans le nord-est de la France, près de la frontière allemande, la cathédrale de Strasbourg est un exemple unique d’architecture gothique tardif. La cathédrale a été construite au 13ème siècle et est une des plus grandes cathédrales d’Europe.

La Cathédrale Saint-Denis

La cathédrale Saint-Denis est une magnifique cathédrale gothique située à Saint-Denis, en banlieue nord de Paris. Datant du 12ème siècle, cette cathédrale a été construite sur les tombes des rois de France et abrite également le tombeau du célèbre compositeur Claude Debussy.

