Samedi, le commandant tchétchène a exhorté Moscou à utiliser « des armes nucléaires de faible puissance » en Ukraine, où ses forces rencontrent de plus en plus de difficultés.

Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin a affirmé, lundi 3 octobre, que Ramzan Kadyrov, le chef de la Tchétchénie, était influencé par « l’émotion » en proposant d’utiliser des bombes nucléaires en Ukraine pendant le week-end.

Ramzan Kadyrov demande l’utilisation d’arme nucléaire en Ukraine

Ramzan Kadyrov le dirigeant autoritaire tchétchène n’est pas quelqu’un qui mâche ses mots et ne fait jamais dans la demi-mesure surtout lorsqu’il s’exprime sur son site ou Télégram de façon ultra belliqueuse.

Il avait rapidement pris son compte la déclaration de Vladimir Poutine indiquant qu’il utiliserait « tous les moyens » pour protéger son pays, en envoyant des milliers de soldats tchéchènes sur le front, connus pour leurs violences et leurs exactions. Il vient donc encore de faire parler de lui.

Ramzan Kadyrov plaide pour l’usage d’armes nucléaires de faible puissance

En effet ce samedi 1er octobre a attaqué les faiblesses de l’armée Russes et des généraux Russes et indiqué :

« Il faut mener l’opération militaire spéciale au sens plein du terme, et non s’amuser à jouer » « À mon avis, des mesures plus drastiques doivent être prises, jusqu’à la déclaration de la loi martiale dans les zones frontalières et l’utilisation d’armes nucléaires de faible puissance » Ramzan Kadyrov sur Telegram

Le Kremlin préfère la « mesure »

L’Ukraine prend de plus en plus au sérieux (ce qui n’était encore pas le cas récemment) cette menace nucléaire, mais la Russie vient de prendre étonnement position rapidement.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, à donc indiqué que Ramzan Kadyrov était sous le coup de « l’émotion » après la perte de terrain de l’armée Russe.

« Dans les moments difficiles, les émotions doivent être exclues … Nous préférons faire des évaluations mesurées et objectives » Dmitri Peskov

qui rappelle au passage «la contribution héroïque» de Ramzan Kadyrov dans la guerre en Ukraine.

Ramzan Kadyrov envoie ses fils de 16, 15 et 14 ans au front en Ukraine

Sur Telegram, une nouvelle fois Ramzan Kadyrov comme pour montrer que l’émotion n’est pas un sentiment qu’il connait propose rapidement d’envoyer ses fils mineurs sur le front, dans les zones les plus difficiles, en Ukraine.

« Le temps est venu (pour eux) de s’illustrer dans une vraie bataille, je ne peux que saluer leur détermination. Bientôt, ils partiront en première ligne et se trouveront dans les zones les plus difficiles de la ligne de contact » « Bientôt, ils partiront en première ligne »

précise t’il concernant ses fils Akhmat, Eli et Adam, qui n’ont que 16, 15 et 14 ans et sont donc mineurs.

La haine plus que l’émotion

Rappelons que Ramzan Kadyrov est à la tête des kadyrovtsy qui sont accusés de nombreuses d’exactions en Tchétchénie et maintenant en Ukraine.

Ramzan Kadyrov est donc plus motivé par la haine que par l’émotion concernant l’Ukraine et la pique du Kremlin semble l’avoir touché au vif.

Après tout comme l’indique son site officiel il aurait 14 enfants, alors pour un personnage, dénué d’humanité, 1 de plus ou de moins.

« J’ai toujours pensé que la mission principale d’un père était d’enseigner à ses fils la piété et de leur apprendre à défendre leur famille, leur peuple et leur patrie. Qui veut la paix, prépare la guerre ! »

Reprenant à son compte une citation du général Chinois Sun Tzu : « L’art de la guerre, c’est de soumettre l’ennemi sans combattre » reprise par Jules César ou encore l’officier prussien Clausewitz.