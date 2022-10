À Kherson, les autorités d’occupation russes de la région de Kherson ont annoncé que 50 000 à 60 000 habitants sont en cours d’évacuation et qu’elles prévoyaient d’effectuer d’autres évacuations dans les prochains jours. L’autorité d’occupation de la ville d’Olechky, à l’est de Kherson sur Telegram déclare par ailleurs que « le déplacement systématique des civils vers l’autre rive (du fleuve Dniepr donc) a commencé à Kherson. »

le Kremlin à la demande de Vladimir Poutine a publié un décret déclarant l’entrée en vigueur de la loi martiale dans certaines régions : Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporizhia à partir de Jeudi minuit.

Vladimir Poutine , le président de la Russie, a donné mercredi l’ordre d’imposer la loi martiale dans les quatre régions ukrainiennes de Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporizhia, que Moscou a annexées en septembre.

