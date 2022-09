« Il est trop tôt pour faire une évaluation … L’équipe est toujours sur place, donc il est encore trop tôt, mais le plus important est que la mission soit là »

« Globalement, nous trouvons très positif le fait que la délégation soit arrivée et ait commencé à travailler en dépit des difficultés et des problèmes »

« Les Russes n’ont pas autorisé les inspecteurs de la mission à pénétrer dans le centre de crise, où sont actuellement stationnés les soldats russes que les agents de l’AIEA ne sont pas supposés voir » … « Les occupants mentent et déforment les faits, qu’il s’agisse des preuves qui attestent de leurs bombardements de la centrale ou de leurs conséquences sur les infrastructures, peut-on lire dans ce communiqué. Il est évident que, dans de telles conditions, cela sera difficile pour l’AIEA d’effectuer une évaluation objective de la situation. »

La visite de l’AIEA à la centrale de Zaporijia est en cours depuis hier dans le sud de l’Ukraine et ce matin c’est encore deux sont de cloches qui parviennent aux médias du monde entier.

