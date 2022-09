Et quelques secondes après Bernard @guetta_en qui pense que Poutine bluffe totalement, le second invité @LCI de #toutestpol , Vladimir Fédorovski se dit lui "persuadé qu'on va vers la guerre mondiale, vers l’apocalypse." 😨 #PutinSpeech #Ukraine pic.twitter.com/tYALWheK3i

Une fois de plus une « C’est une rhétorique irresponsable de la part d’une puissance nucléaire » précise de son côté John Kirby porte-parole du conseil de sécurité nationale en ajoutant « Nous surveillons du mieux que nous pouvons leur posture stratégique de manière à pouvoir changer la nôtre si besoin. Rien ne dit actuellement que ce soit nécessaire » ce qui en soi n’est pas nécessairement rassurant sur le fait d’une possible riposte.

Volodymyr Zelensky dit « ne pas croire » à l’utilisation d’armes nucléaire s par Moscou en effet le Président Ukrainien dit ne pas y croire mais précise immédiatement la raison qui fait qu’il ne peut y croire « Je ne crois pas que ces armes seront utilisées. Je ne crois pas que le monde laissera faire » Rappelons qu’il ne croyait pas non plus à l’invasion de son pays !

Volodymyr Zelensky et Joe Biden n’interprète pas exactement de la même façon les menaces d’usage du nucléaire par Vladimir Poutine . L’un dit ne pas y croire et l’autre prendre au sérieux les menaces.

