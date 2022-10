Malgré tout le texte laisse explicitement la place à des discussions avec la Russie dès lors de Vladimir Poutine ne sera plus le Président de la Fédération de Russie.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky vient de signer un décret déclarant « impossible » toute perspective d’une résolution, de la guerre en Ukraine, par des pourparlers de paix entre la Russie et l’Ukraine tant que Vladimir Poutine sera le chef du Kremlin. Volodymyr Zelensky le tenant personnellement responsable de l’attaque contre l’Ukraine.

