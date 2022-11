À l’occasion de Noël, entretenez votre relation de couple en faisant une belle surprise à votre homme. Soyez créatifs en lui offrant une séance d’activité qui sort de l’ordinaire. Les possibilités sont multiples, à vous de faire le bon choix en fonction de ses goûts et préférences. Découvrez ci-dessous une sélection d’idées pour faire une surprise à votre amoureux.

1- Une escapade romantique

Pour faire une surprise agréable à votre partenaire, misez sur un cadeau original. Dans cette optique, une escapade romantique dans un lieu d’exception est une excellente idée de cadeau homme noel. Les destinations idylliques sont nombreuses, on peut citer :

Paris, la Ville Lumière, est particulièrement animée durant cette période de l’année. Vous pouvez y réserver un séjour dans un hôtel de luxe. Profitez d’une superbe vue sur la tour Eiffel ;

Bora Bora, où les activités sensationnelles ne manquent pas, pour ne citer que les croisières dans le lagon ou les balades en hélicoptère ;

Venise, où vous pouvez faire une balade romantique à bord d’une gondole, tout en admirant la richesse architecturale de la ville ;



2- Une séance de bien-être

Profitez d’un moment de détente en couple pour renforcer votre complicité tout en vous relaxant. Vous avez entre autres la possibilité de bénéficier d’un massage en duo entre les mains de professionnels. Cette activité permet de relâcher toutes les tensions accumulées et d’évacuer le stress.

Une séance de hammam est une autre idée cadeau intéressante. En plus de vous offrir un moment d’intimité, ce bain de vapeur chaude et humide apportera de nombreux bienfaits à votre corps.

3- Un atelier d’œnologie

Votre partenaire est un amateur de vin ? Gâtez-le en l’inscrivant à un atelier d’œnologie. Au cours de la séance, il pourra enrichir ses connaissances sur ce breuvage. Il y apprendra par exemple les techniques pour reconnaître les bons vins. Après les cours, il aura l’occasion de visiter des vignobles ainsi que des caves à vin. Par ailleurs, un atelier d’œnologie est aussi une expérience humaine. Il pourra se faire des amis parmi des personnes aussi passionnées que lui par le vin.

4- Un séjour insolite

Un séjour dans un logement inhabituel sera un cadeau parfait pour surprendre votre amoureux. Passez un moment exceptionnel pour vous retrouver dans un endroit comme :

une maison flottante sur l’eau, comme celle de Port Fréjus,

un hôtel à bulle,

un tipi,

une cabane perchée,

un kota finlandais,



5- Un saut en parachute en duo

Cette année, oubliez les cravates et les montres au pied du sapin et préférez une activité à sensations fortes. Surprenez votre moitié en lui proposant un saut en parachute en tandem. La période hivernale rend la discipline incroyablement belle grâce à la limpidité de l’air. En plus, l’atterrissage se fait tout en douceur sur une épaisse couche de neige. Durant le saut, vous aurez une vue époustouflante sur le paysage.

6- Une balade en montgolfière

Un vol en montgolfière permet d’admirer une région d’un angle différent. Faites plaisir à votre partenaire en lui offrant cette sortie aérienne, en survolant des endroits comme :

Amboise ;

Corrèze ;



7- Un dîner gastronomique

Retrouvez-vous en tête à tête dans un restaurant étoilé pour passer un moment agréable de complicité. Vous pourrez discuter de tout et de rien autour d’une table de chef. En fonction de vos préférences, optez pour un menu :

français,

chinois,

mexicain,

africain,



8- Des activités aquatiques

Offrez-lui des séances d’activités aquatiques. Par exemple, vous pouvez l’inscrire à un cours de surf pour qu’il puisse s’essayer à ce sport passionnant. La plongée sous-marine est une autre idée d’activité intéressante, idéale pour découvrir la richesse des océans.

Vous pouvez aussi opter pour le kayak pour lui permettre de nager à contre-courant et faire le plein d’adrénaline. Dans cette même optique, le jet ski est également parfait pour un amateur de sports aquatiques.

9- Une croisière romantique

Les voyages et les découvertes font partie des activités en amoureux les plus passionnantes. Dans ce sens, avec votre amoureux, offrez-vous une croisière romantique, sur la Seine par exemple. Choisissez une croisière privative, dîner inclus. Une balade sur la Seine au coucher du Soleil est des plus romantiques. C’est l’occasion de voir Paris sous un autre angle et d’admirer la tour Eiffel illuminée de mille feux. Vous vivrez un moment de pur plaisir en passant sous les ponts et en observant les beaux monuments de cette ville animée.