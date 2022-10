L’Olympique de Marseille est l’un des clubs de football les plus prestigieux de France. Fondé en 1899, le club a remporté de nombreux titres au fil des ans, notamment la Ligue 1 (9 fois), la Coupe de France (10 fois) et la Champions League (1 fois). L’OM a également été finaliste de la Ligue des Champions à 3 reprises. Au fil des ans, de nombreux joueurs talentueux ont porté le maillot de l’OM et ont contribué à l’histoire du club. Dans cet article, nous allons vous présenter les 10 meilleurs joueurs de l’histoire de l’OM.

Georges Bereta

Georges Bereta est un ancien joueur français qui a joué pour l’OM de 1955 à 1966. Il a été l’un des meilleurs défenseurs du club et a aidé l’OM à remporter la Ligue 1 en 1956 et en 1959. Bereta a également été sélectionné en équipe nationale française à deux reprises.

Didier Deschamps

Didier Deschamps est un ancien joueur français qui a joué pour l’OM de 1989 à 1994. Il a été l’un des meilleurs milieux de terrain du club et a aidé l’OM à remporter la Ligue 1 en 1990, le Coupe de France en 1991 et la Champions League en 1993. Deschamps a également été sélectionné en équipe nationale française à 98 reprises et il a été le capitaine de l’équipe qui a remporté la Coupe du Monde en 1998. Après sa carrière de joueur, Deschamps est devenu entraîneur et il a entraîné l’OM entre 2009 et 2012. Il est actuellement entraîneur de l’équipe nationale française.

Franck Ribéry

Franck Ribéry est un ancien joueur français qui a joué pour l’OM entre 2005 et 2007. Il a été l’un des meilleurs attaquants du club et il a aidé l’OM à remporter la Ligue 1 en 2006. Ribéry a également été sélectionné en équipe nationale française à 80 reprises et il a été le capitaine de l’équipe qui a remporté la Coupe du Monde en 2018. Après sa carrière de joueur, Franck Ribéry est actuellement entraîneur adjoint de l’OM.

Chris Waddle

Chris Waddle est un ancien joueur anglais qui a joué pour l’OM entre 1985 et 1989. Il a été l’un des meilleurs attaquants du club et il a aidé l’OM à remporter la Ligue 1 en 1986, le Coupe de France en 1987 et la Ligue des Champions en 1993. Waddle a également été sélectionnée en équipe nationale anglaise à 62 reprises. Après sa carrière de joueur, Chris Waddle est actuellement commentateur sportif pour BBC Radio 5 Live.

Marcel Desailly

Marcel Desailly est un ancien joueur franco-ghanaïen qui a joué pour l’OM entre 1992 et 1993. Il a été l’un des meilleurs défenseurs du club et il a aidé l’OM à remporter la Champions League en 1993. Desailly a également été sélectionnée en équipe nationale française à 116 reprises et il a été

