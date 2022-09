Plus de 500 journalistes viennent d’ouvrir la voie à un meilleur traitement de l’information concernant l’écologie et son caractère urgent.

Cet été avec la vague de chaleur quasi constante les changements climatiques ont pris une autre dimension à tous les points du globe. Sans parler des intempéries violentes.

Dans l’introduction de leur charte les journalistes le rappellent, plus de place au doute : « consensus scientifique est clair » il y a bien une « crise climatique ».

Rappelant que le « déclin rapide de la biodiversité » est en cours et s’accélère et qu’il est maintenant acquis que l’homme et ses activités ont impact violent sur ces évènements et en « sont à l’origine » tout en aggravant le phénomène.

Tout n’est pas perdu, mais certains impacts sont déjà « irréversibles ».

Le monde entre dans une nouvelle ère et la « forte vulnérabilité » de la moitié des êtres humains à ces changements doit alerter. Nous avons atteint « limites planétaires »

Les journalistes n’oublient pas de rappeler que le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) dans son dernier rapport évoque le rôle primordial des médias afin de » cadrer et transmettre les informations sur les changements climatiques »

Il n’est donc pas anodin que la charte évoque la hauteur, car le défi est de taille, non seulement il « représente l’emballement du climat pour les générations actuelles et à venir » un changement de paradigme mais une véritable urgence.

Les journalistes se disent conscient de l’enjeu et de cette responsabilité à devoir « modifier notre façon de travailler » afin de pour voir complètement « intégrer » … « cet enjeu dans le traitement de l’information. »

La charte en 13 points concrets

L’objet et le contenu de la charte

Traiter le climat, le vivant et la justice sociale de manière transversale.

Ces sujets sont indissociables. L’écologie ne doit plus être cantonnée à une simple rubrique ; elle doit devenir un prisme au travers duquel considérer l’ensemble des sujets.

Faire œuvre de pédagogie.

Les données scientifiques relatives aux questions écologiques sont souvent complexes. Il est nécessaire d’expliquer les ordres de grandeur et les échelles de temps, d’identifier les liens de cause à effet, et de donner des éléments de comparaison.

S’interroger sur le lexique et les images utilisées.

Il est crucial de bien choisir les mots afin de décrire les faits avec précision et rendre compte de l’urgence. Éviter les images éculées et les expressions faciles qui déforment et minimisent la gravité de la situation

Élargir le traitement des enjeux.

Ne pas renvoyer uniquement les personnes à leur responsabilité individuelle, car l’essentiel des bouleversements est produit à un niveau systémique et appelle des réponses politiques.

Enquêter sur les origines des bouleversements en cours.

Questionner le modèle de croissance et ses acteurs économiques, financiers et politiques, et leur rôle décisif dans la crise écologique. Rappeler que les considérations de court terme peuvent être contraires aux intérêts de l’humanité et de la nature.

Assurer la transparence.

La défiance à l’égard des médias et la propagation de fausses informations qui relativisent les faits, nous obligent à identifier avec précaution les informations et les experts cités, à faire apparaître clairement les sources et à révéler les potentiels conflits d’intérêts.

Révéler les stratégies produites pour semer le doute dans l’esprit du public.

Certains intérêts économiques et politiques œuvrent activement à la construction de propos qui trompent la compréhension des sujets et retardent l’action nécessaire pour affronter les bouleversements en cours.

Informer sur les réponses à la crise.

Enquêter avec rigueur sur les manières d’agir face aux enjeux du climat et du vivant, quelle que soit leur échelle d’application. Questionner les solutions qui nous sont présentées.

Se former en continu.

Pour avoir une vision globale des bouleversements en cours et de ce qu’ils impliquent pour nos sociétés, les journalistes doivent pouvoir se former tout au long de leur carrière. Ce droit est essentiel pour la qualité du traitement de l’information : chacun•e peut exiger de son employeur d’être formé•e aux enjeux écologiques.

S’opposer aux financements issus des activités les plus polluantes.

Afin d’assurer la cohérence du traitement éditorial des enjeux du climat et du vivant, les journalistes ont le droit d’exprimer sans crainte leur désaccord vis-à-vis des financements, publicités et partenariats média liés à des activités qu’ils jugent nocives.

Consolider l’indépendance des rédactions.

Pour garantir une information libre de toute pression, il est important d’assurer leur autonomie éditoriale par rapport aux propriétaires de leur média.

Pratiquer un journalisme bas carbone.

Agir pour réduire l’empreinte écologique des activités journalistiques, en utilisant notamment des outils moins polluants, sans pour autant se couper du nécessaire travail de terrain. Inciter les rédactions à favoriser le recours aux journalistes locaux.

Cultiver la coopération.

Participer à un écosystème médiatique solidaire et défendre ensemble une pratique journalistique soucieuse de préserver de bonnes conditions de vie sur Terre.

La liste de plus de 500 Journalistes signataires

Les soutiens à la charte

La démarche est soutenue par plusieurs expert.es et scientifiques spécialisé.es dans les enjeux liés à l’urgence écologique :

Membres de la société civile

D’autres initiatives similaires à l’étranger