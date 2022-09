Rappelez-vous des vidéos ont été publiées sur les réseaux sociaux, de la première ministre de Finlande Sanna Marin ce qui a provoqué une polémique en Finlande. Largement alimenté par l’extrême droite.

La Première ministre avait déclaré simplet danser avec des amis et ne pas avoir consommé de drogue.

Elle avait fait de premières excuses tout en acceptant un test antidrogue.

Avant qu’une seconde vidéo d’elle dansant en boîte alimente la polémique, ainsi qu’une photo beaucoup plus polémique ou Sabina Särkkä embrassait une autre femme tout en se mettant Topless avec les seins rapidement recouverts d’un panneau Finlande, une photo prise dans la résidence officielle de Sanna Marin.

Elle avait de nouveau présenté ses excuses pour ces photos jugées inappropriées.

Avant de finalement faire une interview émouvante ou elle se déclarait « humaine ».

L’origine de toute cette polémique c’est une vidéo de Sanna Marin, première ministre de Finlande, 36 ans qui dansent et fait la fête avec des amis en chantant et dansant avec quelques personnalités finlandaises.

Afin de faire taire la polémique lors d’un déplacement elle avait indiqué :

« J’ai une famille, un travail et parfois un peu de temps durant lequel je profite de mes amis. …Et je vous le confirme : j’ai dansé et j’ai chanté, j’ai pris mes amis dans mes bras et bu de l’alcool »

Dans la vidéo on entend les mots the flour gang en référence à la drogue.

Une remarque qui va la pousser à accepter un teste de dépistage même si elle déclare :

Elle a déclaré qu’elle organisait une fête privée et qu’elle n’avait enfreint aucune loi.

Le seul aspect regrettable de l’affaire, selon elle, est la divulgation des vidéos. Elle a souligné qu’elle n’avait consommé que de petites quantités d’alcool et qu’en cas d’urgence, elle aurait été capable de prendre des décisions.

Plus tard, elle a admis qu’elle avait passé le test de dépistage de drogues que certains députés avaient recommandé.

Comme les films dataient de plus de quinzaine jours au moment de la prise de sang et que les traces de cocaïne dans le sang et l’urine disparaissent après environ 2 et 3 jours, respectivement, le test était largement symbolique, mais cela prouve au moins qu’il n’y a pas de consommation régulière comme il est négatif !

Lorsqu’une photo d’une vidéo TikTok de deux femmes aux seins nus prise lors d’une fête à l’intérieur de la résidence officielle du Premier ministre finlandais a été publiée sur les réseaux sociaux le mois dernier.

Sanna Marin a immédiatement publié une seconde déclaration de regrets :

Le mannequin et influenceuse Sabina Särkkä a initialement publié la photo sur son compte TikTok, mais elle a depuis été retirée.

Quant aux photos seins nus, Marin a expliqué qu’elles avaient été prises de façon inappropriée et qu’elle comprenait l’émotion.

On y voit une autre dame embrasser Marin alors que leurs hauts sont remontés et que le mot « Finlande » est placé sur leurs seins. L’habituel panneau « FINLANDE » présent sur le bureau de Sanna Marin !

Särkkä l’avait postée sur TikTok après la soirée, le hic donc les seins nus et le fait que cela se soit déroulé à la résidence officielle de Kesäranta.

« Sanna la fête » voici le surnom de Sanna Marin par les tabloïds finlandais avait fait une conférence de presse pour présenter ses excuses, et mettre fin à la ridicule controverse.

Marin a expliqué que la vidéo avait été prise lors d’une soirée privée et qu’elle ne savait pas que cela serait diffusée.

Qu’elle était désolée si elle avait blessé quelqu’un et qu’elle comprenait que certaines personnes puissent être offensées par les photos seins nus.

Elle a ajouté qu’elle était consciente que certains trouveraient ces vidéos et photos offensantes, mais qu’elle espérait que les gens comprendraient qu’elle était juste humaine et n’avait rien fait de mal.

Et cela implique certains types de vidéos que je ne voudrais pas voir et je sais que vous ne voudriez pas voir.

Hillary Clinton, ancienne secrétaire d’État américaine, a tweeté une photo d’elle dansant également.

De nombreuses femmes anonymes ont également posté des vidéos d’elles-mêmes en train de danser sur les réseaux sociaux pour soutenir le droit des femmes à s’amuser sans être jugées.

« Madame la Première ministre,

Les atteintes à votre vie privée et les débats stériles qu’elles ont engendrés au cours des derniers jours sont inacceptables.

Dans cette épreuve que vous traversez, je tenais à les condamner fermement et à vous faire part de Tout mon soutien.

Conserver et protéger votre vie privée est votre droit le plus fondamental. Nul ne peut l’effacer ni l’amoindrir au nom des hautes fonctions que vous exercez. Le caractère souvent misogyne et toujours réactionnaire des commentaires malveillants témoigne par ailleurs de la longue route qu’il reste à parcourir vers l’égalité entre les femmes et les hommes. Ce combat, tout comme celui de l’égalité entre les genres et de la tolérance, vous l’incarniez depuis votre entrée en politique, vous l’incarnez plus que jamais aujourd’hui.

Face au mauvais esprit, et peut-être aussi face à la peur de voir le monde évoluer, votre grande dignité et votre bilan politique sont les meilleures armes. Ce que l’Histoire gardera de la nouvelle garde, féminisée, que vous et votre coalition représente, ce ne sont ni les vidéos, ni des clichés mais les politiques courageuses que vous avez défendues : les réformes sociales, la lutte contre la pandémie de COVID-19, le soutien à l’Ukraine et la résistance à l’agression russe, la décision historique de rejoindre l’OTAN pour ne citer que celle-ci.

En vous renouvelant mon soutien et tous mes vœux de succès pour la suite de votre mandat, je vous prie d’agréer, Madame la première ministre, l’expression de ma très haute considération. »